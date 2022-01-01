Xa Thị Mạn rục rịch quay lại TVB sau thời gian ‘flop vô đối’ tại đại lục?

Sau nhiều tác phẩm không mấy nổi bật tại thị trường đại lục, Xa Thi Mạn đang có dự định trở về bên "ngôi nhà xưa" TVB.

Theo thông tin từ Sohu, "Nhàn phi" Xa Thi Mạn sau nhiều năm chinh chiến tại thị trường Trung Quốc đại lục, cô đang có dự định sẽ quay về bên TVB. Sự việc này được cho là vì nữ diễn viên không mấy hài lòng với những gì mà mình đạt được tại thị trường này.

Xa Thi Mạn sau nhiều năm chinh chiến tại thị trường Trung Quốc đại lục đang có dự định sẽ quay về bên TVB - Ảnh: Weibo

Có thể thấy, trong thời gian qua cũng một số tác phẩm với sự tham gia của Xa Thi Mạn gây được tiếng vang lớn như Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng, Diên Hi Công Lược,... Tuy vậy, "nhất tỷ" lại không được giữ vai chính phiên một, thậm chí ngậm ngùi chịu lép vế trước đàn em vì đa phần những tác phẩm này đều dùng danh tiếng của Xa Thi Mạn để thu hút người xem.

Nhiều tác phẩm tại đại lục, Xa Thi Mạn không được đóng chính - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, hiện tại thì Xa Thi Mạn đang có dự định sẽ về lại TVB để phát triển tiếp sự nghiệp dù cho thu nhập chẳng được như khi hoạt động tại thị trường đại lục. Dự kiến, Xa Thị Mạn trong thời gian sắp tới sẽ tham gia vào một số show tạp kỹ là lễ trao giải của TVB để "lót đường" trở lại. Ngoài ra, Xa Thi Mạn vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với "ông trùm" mới của TVB là Tăng Chí Vỹ.

Xa Thi Mạn vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Tăng Chí Vỹ - Ảnh: Sina

Đây không phải là lần đầu mà một ngôi sao đã "dứt áo ra đi" lựa chọn trở về TVB. Trước đó, Chung Gia Hân sau thời gian dài hoạt động nhưng không gặt hái được nhiều thành công cũng quyết định quay về. Vì vậy, khán giả, đặc biệt là fan cứng của các bộ phim TVB đang nuôi hy vọng sẽ thấy hai mỹ nhân cùng góp mặt trong dự án Bằng Chứng Thép 5 sắp tới.

Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' Mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc tổ chức Đêm hội Weibo vào tối 11/1/2019, quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xa-thi-man-ruc-rich-quay-lai-tvb-sau-thoi-gian-flop-vo-doi-tai-dai-luc-443935.html