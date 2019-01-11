Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo'

Sao quốc tế 11/01/2019 19:10

Mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc tổ chức Đêm hội Weibo vào tối 11/1/2019, quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay.

Weibo là mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Đêm hội Weibo là hoạt động thường niên được mạng xã hội này tổ chức. Năm nay, tham gia Đêm hội Weibo có rất nhiều diễn viên hàng đầu Trung Quốc hiện nay như: Lý Dịch Phong, Địch Lệ Nhiệt Ba, Xa Thi Mạn, Tôn Di, Tần Lam, Nhiếp Viễn, Lâm Chí Linh, Chu Nhất Long, La Tấn, Châu Đông Vũ…

Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Tôn Di là một trong những người đi thảm đỏ sớm nhất của Đêm hội Weibo 2018. Năm vừa rồi cô đặc biệt thành công với 2 bộ phim truyền hình 'Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ' và 'Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương'
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 2
Nhiếp Viễn cùng vợ cũng là những vị khách đầu tiên của Đêm hội Weibo 2018
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 3
Nữ diễn viên Trần Đô Linh vô cùng xinh đẹp trên thảm đỏ 
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 4
Nữ diễn viên Mạnh Tử Nghĩa lộng lẫy trên thảm đỏ Đêm hội Weibo

Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 5

Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 6
2018 là một năm đặc biệt thành công của Xa Thi Mạn. Cô gây ấn tượng sâu sắc với vai Kế Hoàng Hậu trong 'Diên Hi Công Lược'
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 7
Biên kịch vàng Vu Chính cũng tham gia sự kiện này
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 8
Siêu mẫu Hề Mộng Dao cũng xuất hiện từ rất sớm
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 9
2018 là một năm thành công của Nguyễn Kinh Thiên với vai Trưởng Tôn Vô Cực trong 'Phù Dao Hoàng Hậu'
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 10
Viên Viện Khả cũng nổi danh nhờ 'Diên Hi Công Lược'
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 11
Nam diễn viên trẻ Ngô Lỗi
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 12
Chân dài xứ Đài Lâm Chí Linh cũng là khách mời của Đêm hội Weibo

Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 13

Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 14
Phú Sát Hoàng Hậu - Tần Lam vô cùng xinh đẹp trên thảm đỏ
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 15
La Tấn một mình đi thảm đỏ mà không có Đường Yên đi cùng
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 16
Châu Đông Vũ là một trong những diễn viên được yêu mến tại Trung Quốc
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 17
Địch Lệ Nhiệt Ba đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp khi xuất hiện trên thảm đỏ
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 18
Nam diễn viên Lý Dịch Phong
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 19
Nữ diễn viên Cổ Lực Na Trát gây ấn tượng khi xuất hiện trên thảm đỏ Đêm hội Weibo
Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo' - Ảnh 20

2018 là một năm vô cùng thành công trong sự nghiệp của Chu Nhất Long

Đêm hội Weibo là sự kiện được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Tham gia chương trình này đều là những diễn viên, nghệ sỹ có sức ảnh hưởng hàng đầu Hoa ngữ hiện nay.

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