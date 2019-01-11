Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo'

Weibo là mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Đêm hội Weibo là hoạt động thường niên được mạng xã hội này tổ chức. Năm nay, tham gia Đêm hội Weibo có rất nhiều diễn viên hàng đầu Trung Quốc hiện nay như: Lý Dịch Phong, Địch Lệ Nhiệt Ba, Xa Thi Mạn, Tôn Di, Tần Lam, Nhiếp Viễn, Lâm Chí Linh, Chu Nhất Long, La Tấn, Châu Đông Vũ…

Nữ diễn viên Tôn Di là một trong những người đi thảm đỏ sớm nhất của Đêm hội Weibo 2018. Năm vừa rồi cô đặc biệt thành công với 2 bộ phim truyền hình 'Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ' và 'Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương'

Nhiếp Viễn cùng vợ cũng là những vị khách đầu tiên của Đêm hội Weibo 2018

Nữ diễn viên Trần Đô Linh vô cùng xinh đẹp trên thảm đỏ