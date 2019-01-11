Xa Thi Mạn, Tần Lam, Tôn Di, Địch Lệ Nhiệt Ba lộng lẫy trên thảm đỏ 'Đêm hội Weibo'

Mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc tổ chức Đêm hội Weibo vào tối 11/1/2019, quy tụ nhiều diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay.
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Weibo là mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, Đêm hội Weibo là hoạt động thường niên được mạng xã hội này tổ chức. Năm nay, tham gia Đêm hội Weibo có rất nhiều diễn viên hàng đầu Trung Quốc hiện nay như: Lý Dịch Phong, Địch Lệ Nhiệt Ba, Xa Thi Mạn, Tôn Di, Tần Lam, Nhiếp Viễn, Lâm Chí Linh, Chu Nhất Long, La Tấn, Châu Đông Vũ…
Đêm hội Weibo là sự kiện được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm. Tham gia chương trình này đều là những diễn viên, nghệ sỹ có sức ảnh hưởng hàng đầu Hoa ngữ hiện nay.