‘Khánh Dư Niên’ chuẩn bị phát sóng, Lý Thấm đã bị tác giả Miêu Nị chê bai trước mặt mọi người

Sao quốc tế 11/01/2019 15:18

Trước mặt mọi người, Miêu Nị thẳng thắn bày tỏ rằng Lý Thấm không phải là hình tượng nữ chính Lâm Uyển Nhi trong lòng ông.

Khánh Dư Niên’ là bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Miêu Nị. Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Lý Thấm, Trương Nhược Quân, Lý Thuần, Trần Đạo Minh… Đây là một trong những bộ phim cổ trang, kiếm hiệp được chờ đợi nhất năm 2019.

‘Khánh Dư Niên’ chuẩn bị phát sóng, Lý Thấm đã bị tác giả Miêu Nị chê bai trước mặt mọi người - Ảnh 1
Trong bộ phim 'Khánh Dư Niên', Lý Thấm vào vai Lâm Uyển Nhi còn Trương Nhược Quân vào vai Phạm Nhàn

‘Khánh Dư Niên’ lấy bối cảnh những năm cuối thời Đông Tấn gắn liền với số mệnh đặc biệt của một đứa bé có thân phận bí ấn tên Phạm Nhàn. Khi 18 tuổi, Phạm Nhàn biết về thân thế của mình nhưng lại bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực chốn hậu cung. Anh trở thành người thân tín của Vũ Đế. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy chính sách trị quốc tàn bạo của Vũ Đế, Phạm Nhàn đứng lên cùng dân chúng đấu tranh chống lại những chính sách đó. Dưới sự giúp đỡ của nhiều người đặc biệt là Lâm Uyển Nhi và Tư Lý Lý, Phạm Nhàn dần dần vượt qua nhiều nguy hiểm và trở thành người được dân chúng hết lòng yêu thương.

‘Khánh Dư Niên’ chuẩn bị phát sóng, Lý Thấm đã bị tác giả Miêu Nị chê bai trước mặt mọi người - Ảnh 2
'Khánh Dư Niên' là dự án phim truyền hình được mong chờ nhất trong năm 2019

Đây là một bộ truyện khá hay của nhà văn Miêu Nị đã được chuyển thể thành phim. Hiện bộ phim đang trong quá trình làm hậu kỳ chờ ngày lên sóng. Nhưng động thái mới đây của Miêu Nị khiến fan của Lý Thấm "dậy sóng". Trong một hoạt động công khai, phía dưới có rất nhiều người tham gia trong đó có cả Lý Thấm, Miêu Nị thẳng thắn nói rằng cô không phải là hình tượng nữ chính Lâm Uyển Nhi trong lòng ông. 

‘Khánh Dư Niên’ chuẩn bị phát sóng, Lý Thấm đã bị tác giả Miêu Nị chê bai trước mặt mọi người - Ảnh 3
Lý Thấm là diễn viên trẻ tài năng và xinh đẹp của Trung Quốc

Ngay sau đó fan của Lý Thấm đã phản ứng kịch liệt. Họ cho rằng Lý Thấm đã toàn tâm toàn ý hoàn thành tốt vai diễn của mình. Nếu như Miêu Nị không hài lòng thì ngay từ ban đầu phải bàn bạc với nhà đầu tư, không nên đợi đến lúc phim quay xong mới nói. Điều đó khiến diễn viên cảm thấy không được tôn trọng. Fan của Lý Thấm yêu cầu Miêu Nị phải xin lỗi thần tượng của mình.

‘Khánh Dư Niên’ chuẩn bị phát sóng, Lý Thấm đã bị tác giả Miêu Nị chê bai trước mặt mọi người - Ảnh 4
Lý Thấm từng tham gia rất nhiều bộ phim đình đám như: 'Sở Kiều Truyện', ' Hậu Cung Như Ý Truyện'...

Tuy nhiên, có người cho rằng đây hoàn toàn là hiểu lầm. Trên thực tế, khi Miêu Nị được MC hỏi ông có dựa vào hình mẫu diễn viên nào để xây dựng nhân vật Lâm Uyển Nhi hay không, ông trả lời rằng mình xây dựng nhân vật nữ chính dựa vào hình tượng Lâm Y Thần. Khi viết “Khánh Dư Niên” là lúc Lâm Y Thần nổi nhất Đài Loan, vì thế tác giả tiết lộ nữ chính còn có tên khác là Lâm Y Thần. 

‘Khánh Dư Niên’ chuẩn bị phát sóng, Lý Thấm đã bị tác giả Miêu Nị chê bai trước mặt mọi người - Ảnh 5
Tác giả Miêu Nị cho biết Lý Thấm không phải hình mẫu Lâm Uyển Nhi của ông

Mặc dù bộ phim “Khánh Dư Niên” chưa phát sóng nhưng đã được truyền thông và cộng đồng mạng cực kỳ quan tâm. Hy vọng rằng đây sẽ là bộ phim truyền hình Hoa ngữ đáng xem nhất trong năm 2019.

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Từ khóa:   Khánh Dư Niên phim hoa ngữ Lý Thấm Miêu Nị Lâm Uyển Nhi

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