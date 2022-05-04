Gần 1 thập kỷ sau ly hôn, Tạ Đình Phong bất ngờ tiết lộ lý do để Trương Bá Chi nuôi con một mình

Dù nhiều năm phải sống trong chỉ trích và các tin đồn vô căn cứ, Tạ Đình Phong đến bây giờ mới tiết lộ lý do năm ấy anh để lại trọn quyền nuôi hai con trai cho Trương Bá Chi.

Trong suốt gần 10 năm Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn, cả 2 đứa con trai chung hai người là Lucas và Quintus đều sống cùng mẹ ruột. Cũng vì vậy mà xuất hiện nhiều tin đồn xoay quanh lý do thật sự đằng sau việc nam tài tử họ Tạ trao lại toàn quyền nuôi con cho vợ cũ.

Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi nuôi hai cậu con trai và tuyên bố không nhận trợ cấp từ Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng việc cả hai cậu con trai ở cùng với Trương Bá Chi là cách "thuận tiện nhất" để cho Tạ Đình Phong vui vẻ bên người tình Vương Phi. Lý giải cho giả thuyết này, công chúng vẫn thường xuyên bắt gặp Tạ Đình Phong tay trong tay đi chơi cùng với Vương Phi rất vui vẻ, trong khi đó các trang mạng xã hội của vợ cũ thì chỉ toàn những khoảnh khắc vui vẻ bên đàn con thơ.

Gần 10 năm sau khi ly hôn, Tạ Đình Phong giải thích lý do vì sao năm ấy lại để vợ cũ nuôi con - Ảnh: Internet

Sau nhiều năm bị chỉ trích thậm tệ vì vô tâm với con cái và để chuyện nuôi con cho vợ cũ mà vui vẻ bên cạnh người tình, mới đây Tạ Đình Phong cuối cùng cũng đã giải đáp lý do anh không trực tiếp nuôi con.

Theo đó, nam tài tử nói: “Chuyện lộ ảnh nóng năm xưa của Trương Bá Chi và Trần Quán Hy năm đó đó đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều, sở dĩ tôi đưa quyền nuôi con cho cô ấy cũng chỉ muốn cô ấy lạc quan và hy vọng vào cuộc sống. Và nếu không phải vì lý do này, tôi đã sớm tự mình nuôi con trai!”.

Trương Bá Chi sảy thai, Tạ Đình Phong nói 1 câu lạnh lẽo rồi tiếp tục 'tòm tem' cùng gái lạ? Em trai của Trương Bá Chi mới đây đã tiết lộ lý do thật sự mà chị gái mình ly hôn Tạ Đình Phong, anh còn kể thêm rằng chị mình từng sảy thai nhưng anh rể vẫn mặc kệ và đi ngoại tình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-1-thap-ky-sau-ly-hon-ta-dinh-phong-bat-ngo-tiet-lo-ly-do-de-truong-ba-chi-nuoi-con-mot-minh-466364.html