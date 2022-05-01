Qua mặt công ty quản lý, Trương Bá Chi bị kiện, đòi bồi thường tới 1,9 triệu USD

Nhờ độ nổi tiếng gần đây ở thị trường Đại lục mà Trương Bá Chi không còn mặn mà với công ty quản lý cũ nữa, điều này lại khiến cho cô bị kiện vì dám "qua mặt".
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Theo bài đăng ngày 30/4 trên HK01, vào cuối tháng 5/2022, vụ kiện giữa Trương Bá Chi và Dư Dục Hưng (quản lý cũ của nữ diễn viên và tập đoàn giải trí Tân Á Châu AEG) sẽ chính thức diễn ra sau gần 2 năm tạm hoãn vì lý do dịch bệnh.
Thông tin từ HK01 cho biết, vào tháng 7/2020, Dư Dục Hưng và công ty AEG đã chính thức khởi kiện Trương Bá Chi vì lý do vi phạm hợp đồng và đòi cô phải bồi thường 1,9 triệu USD.
Dư Dục Hưng vốn là CEO của AEG, từ tháng 7/2011 anh đã ký hợp đồng trở thành người đại diện cho Trương Bá Chi. Công việc cụ thể của anh là phụ trách các hoạt động quảng bá và lên lịch trình công việc cho nữ nghệ sĩ trên phạm vi toàn thế giới. Từ năm 2011 đến 2019, Trương Bá Chi đã ký hợp đồng đóng 4 phim cho Dư Dục Hưng với thù lao 5,1 triệu USD và phía AEG cũng đã thanh toán một phần phí cát-xê cho cô.
Tuy nhiên, những năm gần đây Trương Bá Chi lại tập trung phát triển sự nghiệp tại Đại lục và không để phía AEG can thiệp vào các hoạt động của mình. Do đó nữ minh tinh cũng không trả phí đại diện cho Dư Dục Hưng và cũng không đóng phim cho phía AEG. Vì vậy Dư Dục Hưng đã tố Trương Bá Chi đơn phương phá vỡ hợp đồng và cướp trắng tiền thù lao tạm ứng mà công ty trả cho cô.
Hiện tại, Trương Bá Chi đang trong thời gian giảm bớt khối lượng công việc sau thời gian liên tục chạy show từ hiệu ứng của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2.