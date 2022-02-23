Trương Bá Chi kiệt sức đến mức ngất xỉu, con trai nói một câu khiến Tạ Đình Phong nhận chỉ trích

Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi chăm lo hết mình cho 3 cậu quý tử, trong khi đó Tạ Đình Phong nhận vô vàn chỉ trích vì bỏ bê con cái.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm vào năm 2011. Đã hơn 10 năm trôi qua, Trương Bá Chi luôn được ngưỡng mộ bởi sự kiên cường, đảm đang của mình. Nữ diễn viên luôn chăm lo hết mình cho 3 cậu quý tử, trong khi đó tài tử họ Tạ nhận vô vàn chỉ trích vì bỏ bê con cái.

Mới đây, trang Sohu đã chia sẻ câu chuyện cũ của Trương Bá Chi và nhận được nhiều sự quan tâmcủa cư dân mạng. Cụ thể, trong 1 lần ra sân bay, vì làm việc quá sức đến mức sức khoẻ suy kiệt, nữ diễn viên ngất xỉu ngay tại sảnh chờ khiến bao người lo lắng. Sau đó, một người đàn ông lạ mặt đã sơ cứu và bế người đẹp họ Trương tới bệnh viện.

Trương Bá Chi bất ngờ ngất xỉu tại sân bay vì kiệt sức - Ảnh: Sohu

Sau khi Trương Bá Chi ngất xỉu, cậu con trai cả Lucas vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Trong lúc ốm đau nhất, cô nàng vẫn cố gắng lo cho các con, gọi điện nhờ bạn bè chăm sóc giúp. Sau khi tin tức được chia sẻ, nhiều người lên án, chỉ trích Tạ Đình Phong vì đã không làm tròn vai trò của mình, khiến vợ cũ phải nhờ vả bạn bè trong lúc nguy cấp.

Sau vụ việc, 1 phóng viên Hong Kong đã tới phỏng vấn bé Lucas và hỏi về tình hình hiện tại của Tạ Đình Phong. Ban đầu, quý tử nhà họ Tạ im lặng, sau đó cậu bé trả lời: "Cháu rất ít khi gặp bố, chỉ có mẹ ở bên 2 anh em cháu những lần ốm sốt, bố thực sự không xứng với mẹ".

Tạ Đình Phong nhận vô vàn chỉ trích vì bỏ bê con cái - Ảnh: Internet

Lời chia sẻ này của Lucas khiến nhiều người vô cùng xót xa. Họ nhận ra bấy lâu nay nam diễn viên thường xuyên thiếu quan tâm và sát sao con cái. Không ít cư dân mạng lên tiếng trách móc, lên án Tạ Đình Phong mải mê yêu đương và sự nghiệp riêng, để mặc Trương Bá Chi chăm con suốt 10 năm trời.

Con trai Tạ Đình Phong không đón nhận Vương Phi, phía Trương Bá Chi có động thái đáng chú ý Sau khi nghe câu trả lời của cậu con trai cả Lucas, Tạ Đình Phong không khỏi bất ngờ, còn Trương Bá Chi có động thái gây chú ý.

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