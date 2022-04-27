Lưu Đức Hoa là cha ruột của con trai út Trương Bá Chi, đã chia cho cô 21,5 tỷ NDT?

Sao quốc tế 27/04/2022 18:55

Thông tin Lưu Đức Hoa vì bệnh nặng nên đã lập di chúc để lại 21,5 tỷ NDT cho Trương Bá Chi và con trai út của cô hiện đang làm mạng xã hội xứ Trung xôn xao.

Cuộc hôn nhân tan vỡ của Trương Bá ChiTạ Đình Phong từng tốn không ít giấy mực của truyền thông Trung Hoa vào thời điểm năm 2012. Tuy vậy, 6 năm sau, lúc Trương Bá Chi hạ sinh quý tử thứ 3 với người đàn ông giấu mặt, hàng loạt tin tức lại lần nữa lên kệ, ai cũng đồn đoán về danh tính người cha ruột của cậu quý tử này.

truong ba chi 4
Cuộc hôn nhân tan vỡ của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong từng tốn không ít giấy mực của truyền thông Trung Hoa

Một trong những sao nam bị đưa vào tầm ngắm chính là Lưu Đức Hoa. Báo chí Hong Kong trước đây từng đưa tin “Lưu Đức Hoa bị bệnh nặng và thừa nhận là cha của con út Trương Bá Chi. Lưu Đức Hoa cũng đã chia cho Trương Bá Chi số tài sản trị giá 21,5 tỷ NDT" khiến cho dân tình một phen tá hỏa nhưng cả hai ngôi sao đều im lặng trước thông tin này. Tuy nhiên, mới đây sự thật về tin tức trên đã được sáng tỏ.

truong ba chi 3
Tin tức Lưu Đức Hoa bị bệnh nặng và thừa nhận là cha của con út Trương Bá Chi phủ sóng mặt báo Hong Kong

Theo đó, ở U60, việc ốm đau vốn là thường tình với Lưu Đức Hoa, nhưng nếu một người nổi tiếng như anh bị bệnh nặng thì tin tức chắc chắn sẽ bị phơi bày trên mặt báo chứ không phải bị cho vào quên lãng như vậy. Không những vậy, Lưu Đức Hoa vốn không có nhiều cảm tình với Trương Bá Chi dù nhiều lần hợp tác cùng cô.

truong ba chi 2
Lưu Đức Hoa không có hảo cảm với Trương Bá Chi

Cụ thể, Lưu Đức Hoa từng công khai chỉ trích một diễn viên trên chương trình truyền hình rằng người này không hề có thái độ nghiêm túc với nghề khi hai người hợp tác chung. Sự việc này từng bị đem ra mổ xẻ rất nhiều, nhiều ý kiến cũng cho rằng diễn viên nữ mà nam tài tử nhắc đến không ai khác chính là Trương Bá Chi.

truong ba chi 1
Trương Bá Chi bị nghi là sao nữ mà Lưu Đức Hoa chỉ trích

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng tin đồn Lưu Đức Hoa là cha ruột của con trai út Trương Bá Chi không nên tiếp tục lan truyền và đưa ra bàn luận vì đây là thông tin thất thiệt và gây ảnh hưởng nhiều đến gia đình của cả hai diễn viên.

Ảnh: Internet

Xuất hiện chỉ vài giây ngắn ngủi trong story của mẹ, con trai út Trương Bá Chi khiến netizen 'giật mình' vì quá giống Tạ Đình Phong?

Xuất hiện chỉ vài giây ngắn ngủi trong story của mẹ, con trai út Trương Bá Chi khiến netizen 'giật mình' vì quá giống Tạ Đình Phong?

Dù ít được người mẹ nổi tiếng của mình cho xuất hiện lên các trang mạng xã hội, nhưng mới đây Trương Bá Chi đã cho cậu con trai út của mình là Marcus lên story cá nhân và thật ngạc nhiên cậu bé trông rất giống với Tạ Đình Phong.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Lưu Đức Hoa Tạ Đình Phong con trai út của Trương Bá Chi sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện chỉ vài giây ngắn ngủi trong story của mẹ, con trai út Trương Bá Chi khiến netizen 'giật mình' vì quá giống Tạ Đình Phong?

Xuất hiện chỉ vài giây ngắn ngủi trong story của mẹ, con trai út Trương Bá Chi khiến netizen 'giật mình' vì quá giống Tạ Đình Phong?

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong “nối lại duyên xưa”, gây xôn xao dư luận khi bất ngờ có hành động LẠ khiến Netizen “rối não” đoán già đoán non

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong “nối lại duyên xưa”, gây xôn xao dư luận khi bất ngờ có hành động LẠ khiến Netizen “rối não” đoán già đoán non

Trương Bá Chi ở độ tuổi đôi mươi, nhan sắc như thế nào mà được ví là 'Quốc sắc thiên hương'?

Trương Bá Chi ở độ tuổi đôi mươi, nhan sắc như thế nào mà được ví là 'Quốc sắc thiên hương'?

Trương Bá Chi kiệt sức đến mức ngất xỉu, con trai nói một câu khiến Tạ Đình Phong nhận chỉ trích

Trương Bá Chi kiệt sức đến mức ngất xỉu, con trai nói một câu khiến Tạ Đình Phong nhận chỉ trích

Con trai Tạ Đình Phong không đón nhận Vương Phi, phía Trương Bá Chi có động thái đáng chú ý

Con trai Tạ Đình Phong không đón nhận Vương Phi, phía Trương Bá Chi có động thái đáng chú ý

Trương Bá Chi được khen nức tiếng, Vương Phi bị chê bai và ghét bỏ vì thái độ này ở sân bay

Trương Bá Chi được khen nức tiếng, Vương Phi bị chê bai và ghét bỏ vì thái độ này ở sân bay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?