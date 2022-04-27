Lưu Đức Hoa là cha ruột của con trai út Trương Bá Chi, đã chia cho cô 21,5 tỷ NDT?

Thông tin Lưu Đức Hoa vì bệnh nặng nên đã lập di chúc để lại 21,5 tỷ NDT cho Trương Bá Chi và con trai út của cô hiện đang làm mạng xã hội xứ Trung xôn xao.
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Cuộc hôn nhân tan vỡ của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong từng tốn không ít giấy mực của truyền thông Trung Hoa vào thời điểm năm 2012. Tuy vậy, 6 năm sau, lúc Trương Bá Chi hạ sinh quý tử thứ 3 với người đàn ông giấu mặt, hàng loạt tin tức lại lần nữa lên kệ, ai cũng đồn đoán về danh tính người cha ruột của cậu quý tử này.
Một trong những sao nam bị đưa vào tầm ngắm chính là Lưu Đức Hoa. Báo chí Hong Kong trước đây từng đưa tin “Lưu Đức Hoa bị bệnh nặng và thừa nhận là cha của con út Trương Bá Chi. Lưu Đức Hoa cũng đã chia cho Trương Bá Chi số tài sản trị giá 21,5 tỷ NDT" khiến cho dân tình một phen tá hỏa nhưng cả hai ngôi sao đều im lặng trước thông tin này. Tuy nhiên, mới đây sự thật về tin tức trên đã được sáng tỏ.
Theo đó, ở U60, việc ốm đau vốn là thường tình với Lưu Đức Hoa, nhưng nếu một người nổi tiếng như anh bị bệnh nặng thì tin tức chắc chắn sẽ bị phơi bày trên mặt báo chứ không phải bị cho vào quên lãng như vậy. Không những vậy, Lưu Đức Hoa vốn không có nhiều cảm tình với Trương Bá Chi dù nhiều lần hợp tác cùng cô.
Cụ thể, Lưu Đức Hoa từng công khai chỉ trích một diễn viên trên chương trình truyền hình rằng người này không hề có thái độ nghiêm túc với nghề khi hai người hợp tác chung. Sự việc này từng bị đem ra mổ xẻ rất nhiều, nhiều ý kiến cũng cho rằng diễn viên nữ mà nam tài tử nhắc đến không ai khác chính là Trương Bá Chi.
Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng tin đồn Lưu Đức Hoa là cha ruột của con trai út Trương Bá Chi không nên tiếp tục lan truyền và đưa ra bàn luận vì đây là thông tin thất thiệt và gây ảnh hưởng nhiều đến gia đình của cả hai diễn viên.
Ảnh: Internet