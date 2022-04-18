Xuất hiện chỉ vài giây ngắn ngủi trong story của mẹ, con trai út Trương Bá Chi khiến netizen 'giật mình' vì quá giống Tạ Đình Phong?

Sao quốc tế 18/04/2022 17:30

Dù ít được người mẹ nổi tiếng của mình cho xuất hiện lên các trang mạng xã hội, nhưng mới đây Trương Bá Chi đã cho cậu con trai út của mình là Marcus lên story cá nhân và thật ngạc nhiên cậu bé trông rất giống với Tạ Đình Phong.

Cậu con trai thứ 3 của Trương Bá Chi luôn là nhân vật khiến cho netizen phải cảm thấy tò mò, bởi kể từ khi được sinh ra Marcus rất ít khi được nữ diễn viên cho xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, cả danh tính về cha của cậu con trái út của cô nàng cũng được giấu kín cho đến tận thời điểm hiện tại. 

Xuất hiện chỉ vài giây ngắn ngủi trong story của mẹ, con trai út Trương Bá Chi khiến netizen 'giật mình' vì quá giống Tạ Đình Phong? - Ảnh 1
Trương Bá Chi và Marcus vui đùa dưới hồ bơi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Trương Bá Chi đã đăng story khi đang chơi cùng con trai Marcus tại hồ bơi và đây cũng là lần đầu tiên khán giả xứ Trung được nhìn thấy rõ cậu con trai thứ 3 của cô nàng, theo lời nhận xét từ một số người hâm mộ vẻ mặt của cậu bé có phần bầu bĩnh, trắng trẻo dễ thương. 

Thậm chí, netizen đã so sánh diện mạo của Marcus với nam diễn viên Tạ Đình Phong. Kết quả gây bất ngờ khi gương mặt của hai người có rất nhiều nét giống nhau: Gương mặt bầu bĩnh, mắt to tròn, má bánh bao, hàng lông mày sắc nét. CĐM còn đặt ra nghi vấn liệu có khi nào cậu con trai út của Trương Bá Chi chính là con của Tạ Đình Phong.

Xuất hiện chỉ vài giây ngắn ngủi trong story của mẹ, con trai út Trương Bá Chi khiến netizen 'giật mình' vì quá giống Tạ Đình Phong? - Ảnh 2

Tạ Đình Phong hồi nhỏ (bên phải) và con trai út của Trương Bá Chi (bên trái) - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, đó mới chỉ là lời suy đoán từ phía cộng động mạng, về phần Tạ Đình Phong hay Trương Bá Chi cả 2 vẫn đều giữ im lặng và không hề lên tiếng về lời đồn đoán này. 

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