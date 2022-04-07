Trương Bá Chi ở độ tuổi đôi mươi, nhan sắc như thế nào mà được ví là 'Quốc sắc thiên hương'?

Vào thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc, Trương Bá Chi năm 20 tuổi được ví rằng là 'Quốc sắc thiên hương'.

Đại diện cho vẻ đẹp Hong Kong thập niên 1990-2000, Trương Bá Chi khiến bao thế hệ người hâm mộ nức nở với vẻ đẹp trời ban, khí chất thuần khiết. Chẳng cần son phấn đậm đà, cũng không có chỉnh sửa, nét đẹp của nữ diễn viên cho tới tận bây giờ vẫn khiến bao chị em ngưỡng mộ. Bảo sao Tạ Đình Phong một thời say đắm, quyết tâm cầu hôn lấy nàng, còn cả Hong Kong cho tới tận bây giờ vẫn xuýt xoa trước vẻ ngoài xuất sắc này.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung chia sẻ loạt ảnh Trương Bá Chi vào năm 20 khiến không ít người "đốn tim". Với nụ cười ngọt ngào, vẻ đẹp "khuynh nước khuynh thành" của Trương Bá Chi trở thành hình ảnh khó quên đối với người hâm mộ. Trương Bá Chi khiến bao thế hệ người hâm mộ nức nở với vẻ đẹp trời ban - Ảnh: Internet Nhan sắc của Trương Bá Chi ở độ tuổi 20 - Ảnh: Internet Vào thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc, Trương Bá Chi năm 20 tuổi được ví rằng là "Quốc sắc thiên hương", đẹp như tranh vẽ với vẻ đẹp thanh tú, trong trẻo. Ở thời điểm ấy, Trương Bá Chi đẹp bởi ngũ quan tinh tế như một tác phẩm điêu khắc, hàm răng trắng, đôi môi đỏ, lông mày thanh tú và thần thái toát lên vẻ yêu kiều dịu dàng.

Thậm chí, sau Trương Bá Chi, giới Hồng Kong dường như không thể tìm ra một người khác có nhan sắc ấn tượng hơn, chính vì thế cô nàng đã được họ ưu ái gọi với biệt danh "người đẹp cuối cùng xứ Cảng thơm". Trương Bá Chi hiện đã là mẹ của 3 cậu con trai kháu khỉnh - Ảnh: Internet Hiện tại, nữ diễn viên họ Trương được đánh giá là đằm thắm và quyến rũ hơn. Nữ diễn viên đã là mẹ của 3 cậu con trai kháu khỉnh. Kể từ khi sinh con trai thứ ba vào cuối năm ngoái, Trương Bá Chi lại trở thành tâm điểm của truyền thông Trung Quốc. Cha ruột của cậu con trai thứ ba được nữ diễn viên giữ kín.

Trương Bá Chi kiệt sức đến mức ngất xỉu, con trai nói một câu khiến Tạ Đình Phong nhận chỉ trích Sau khi ly hôn, Trương Bá Chi chăm lo hết mình cho 3 cậu quý tử, trong khi đó Tạ Đình Phong nhận vô vàn chỉ trích vì bỏ bê con cái.

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