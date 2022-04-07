Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong “nối lại duyên xưa”, gây xôn xao dư luận khi bất ngờ có hành động LẠ khiến Netizen “rối não” đoán già đoán non

Sao quốc tế 07/04/2022 18:58

Liệu rằng một trong những cặp đôi hot nhất Cbiz trước đây sắp nối lại duyên xưa ?

Quyết định ly hôn sau 6 năm chung sống, cặp đôi Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi khiến bao người tiếc nuối. Từng là cặp đôi vàng của làng giải trí xứ Trung, cả 2 chia tay để tìm hạnh phúc mới. Sau khi chia tay Tạ Đình Phong đã quay lại với Vương Phi, còn Trương Bá Chi thì tiếp tục tập trung làm việc và chăm sóc 2 con nhỏ.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong “nối lại duyên xưa”, gây xôn xao dư luận khi bất ngờ có hành động LẠ khiến Netizen “rối não” đoán già đoán non - Ảnh 1
Hình ảnh cặp đôi thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, theo một số nguồn tin từ CĐM nhận định cặp đôi Phong - Chi đang có những hành động lạ được cho là sắp sửa tái hợp nhau sau nhiều năm xa cách. Cụ thể trong ngày 4/4 mới đây, có 1 bài viết tiết lộ, Tạ Đình Phong đang quay trở lại Hong Kong để đóng phim, trong khi đó nàng "Tinh nữ lang" cũng đưa 3 cậu con trai về Hong Kong nghỉ dưỡng. Sự trùng hợp bất ngờ này của 2 người khiến nhiều fan hy vọng cả 2 có cơ hội tái hợp.

Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong “nối lại duyên xưa”, gây xôn xao dư luận khi bất ngờ có hành động LẠ khiến Netizen “rối não” đoán già đoán non - Ảnh 2

Nguồn tin còn cho hay, Tạ Đình Phong sẽ ở lại Hong Kong 1 khoảng thời gian dài để chuẩn bị cho dự án điện ảnh mới. Trong khi đó, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng ở đại lục, Trương Bá Chi vẫn phải nán lại Hong Kong. Vương Phi hiện tại đang ở Bắc Kinh, điều này càng dấy lên nghi vấn về việc cả 2 đã đường ai nấy đi được một khoảng thời gian.

Tuy nhiên đây vẫn chỉ là những tin đồn trong làng giải trí. Cả 3 nhân vật chính đều chưa lên tiếng phản hồi về các thông tin được chia sẻ.

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Nhan sắc ở thì hiện tại của Vương Phi thật khiến ai nấy phải ngỡ ngàng.

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Từ khóa:   Tạ Đình Phong Vương Phi Trương Bá Chi sao Hoa Ngữ Cbiz

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