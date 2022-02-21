Thân hình tuổi 52 của Vương Phi đẹp 'ngút ngàn', bảo sao Tạ Đình Phong say đắm không nguôi

Sao quốc tế 21/02/2022 20:07

Ngoài nhan sắc xinh đẹp và giọng hát đầy nội lực, vóc dáng quyến rũ cũng là "vũ khí" giúp Vương Phi ghi điểm trong lòng công chúng.

Cách đây không lâu, mạng xã hội Trung Quốc phát sốt với loạt ảnh quảng cáo cho một thương hiệu thời trang của Vương Phi. "Thiên hậu" gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà, quyến rũ cùng vóc dáng gợi cảm khiến dân tình không thể rời mắt. Đặc biệt, vòng eo nhỏ nhắn ở tuổi 52 của nữ ca sĩ chiếm trọn ánh nhìn.

Đã ngoài 50, Vương Phi vẫn giữ được thân hình mảnh mai, thanh thoát không thua gì người mẫu. Đồng thời, nhờ nhan sắc tươi trẻ hơn tuổi, nữ ca sĩ là gương mặt đại diện được nhiều thương hiệu mỹ phẩm săn đón.

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Gương mặt trẻ trung bất chấp tuổi tác của Vương Phi nhận được vô số lời khen ngợi - Ảnh: Internet

Chiều cao 1m74 lý tưởng cùng đôi chân dài miên man là lợi thế ngoại hình cực lớn của nữ ca sĩ. Nhìn vào vòng 2 thon gọn cùng với da dẻ mịn màng của nàng "thiên hậu", khó có thể tin cô đã từng trải qua 2 lần sinh nở. Vương Phi cũng từng nhiều lần "khuấy đảo" mạng xã hội bởi body chuẩn chỉnh của mình. Được biết, để có thân hình "vạn người mê" như vậy, Vương Phi đã chăm chỉ luyện tập yoga kết hợp với chế độ dinh dưỡng khoa học, điều độ.

Nhiều người cho rằng, Tạ Đình Phong dây dưa không dứt với Vương Phi một phần là vì vẻ đẹp sang chảnh, lạnh lùng và body quyến rũ của cô. Dù từng kết hôn với đại mỹ nhân như Trương Bá Chi, nam diễn viên vẫn chọn quay về bên Vương Phi sau bao sóng gió.

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Ba vòng chuẩn chỉnh của người tình Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Nhờ việc nói không với thẩm mỹ quá đà, giọng ca 51 vẫn giữ được nét tự nhiên, không gượng gạo. Hơn 30 năm trong nghề, khán giả vẫn đánh giá Vương Phi là một trong những mỹ nhân hàng đầu Hong Kong.

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