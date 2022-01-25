Tạ Đình Phong vội vàng thay đổi di chúc sau khi được Vương Phi sinh con cho?

Sao quốc tế 25/01/2022 19:39

Dù trước đây từng tuyên bố sẽ để lại tài sản cho hai cậu con trai với Trương Bá Chi nhưng khi nghe tin Vương Phi sinh con, Tạ Đình Phong lại hấp tấp thay đổi đi di chúc của mình.

Dù cho từng vô cùng nổi tiếng ở những năm 90 - đầu 2000 nhưng sau khi tan vỡ với Trương Bá Chi thì sự nghiệp nghệ thuật của Tạ Đình Phong đã không còn như trước nữa mà. Tuy vậy, nam tài tử vẫn vô cùng giàu có và thành công với công việc kinh doanh của mình.

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Tuy con đường nghẹ thuật không còn rực rỡ nữa nhưng Tạ Đình Phong vẫn vô cùng giàu có và thành công với công việc kinh doanh của mình

Được biết, sau khi chia tay với Trương Bá Chi được hai năm, Tạ Đình Phong công khai qua lại với tình cũ hơn tuổi là Vương Phi và nhận được nhiều sự chú ý. Tuy vô cùng kín tiếng nhưng nhiều tin tức về cặp đôi này mỗi khi lộ ra đều thu hút sự quan tâm đông đảo từ phía công chúng.

Sau nhiều tin đồn kết hôn, chia tay,... mới đây nhất còn có thông tin cho rằng Vương Phi vừa mới bí mật sinh con gái cho Tạ Đình Phong và nam tài tử vì vậy mà vui mừng khôn xiết, lập tức thay đổi di chúc của mình. Nhiều người cho rằng có lẽ hai ngôi sao sinh con vì muốn có người bầu bạn lúc về già, người lại chỉ trích Tạ Đình Phong không công bằng với hai con trai của mình.

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Tạ Đình Phong đã lên tiếng phủ nhận việc có con với Vương Phi

Tuy nhiên, có lẽ thông tin này sẽ chỉ mãi dừng lại ở mức tin đồn vì trước đây Tạ Đình Phong từng tuyên bố sẽ không bao giờ tái hôn. Không những thế, Vương Phi năm nay cũng đã qua 50, thể trạng của nữ ca sĩ thực chất không đủ để mang thai chứ đừng nói là sinh con ra an toàn.

May mắn thay, trước khi sự việc đi quá xa, đại diện của Tạ Đình Phong đã tuyên bố tin đồn này hoàn toàn sai sự thật và yêu cầu người đăng bài phải xóa ngay tức khắc để hình ảnh và danh tiếng của nam tài tử không bị ảnh hưởng xấu.

Ảnh: Internet

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