Phút giây thân mật hiếm có của Tạ Đình Phong - Vương Phi hậu tái hợp

Tuy chỉ là một vài khoảnh khắc tình tứ hiếm hoi được paparazzi ghi lại nhưng lại đủ để minh chứng cho tình cảm nồng thắm của Tạ Đình Phong và Vương Phi.
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Mối tình kéo dài nhiều thập kỷ của Vương Phi và Tạ Đình Phong luôn là đề tài nóng sốt được khán giả quan tâm. Tuy nhiên, để có thể chụp được những khoảnh khắc tình tứ của hai ngôi sao quả thật không dễ dàng bởi vì cả hai đều là những nghệ sĩ vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm của mình.
Một bài viết mới đây trên trang Sohu đã tiết lộ những khoảnh khắc tình cảm hiếm hoi của cặp đôi được paparazzi chụp được. Tuy chỉ là những cái hôn nhẹ nhàng hay giây phút Tạ Đình Phong lấy tay Vương Phi cho vào túi áo ở nơi công cộng cũng khiến người hâm mộ của cả hai được phen "quắn quéo" hết cả lên.
Được biết, kể từ khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đã tái hợp với Vương Phi được hơn 7 năm rồi nhưng vẫn cố gắng tránh việc nhắc đến đối phương nhiều nhất có thể. Khi xuất hiện tại các sự kiện, cả hai vẫn cố tình "né" nhau ra để không vướng vào các tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, qua loạt khoảnh khắc được chia sẻ ở trên, có thể thấy tình cảm của cặp đôi vẫn vô cùng bền chặt.