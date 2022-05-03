Trương Bá Chi sảy thai, Tạ Đình Phong nói 1 câu lạnh lẽo rồi tiếp tục 'tòm tem' cùng gái lạ?

Sao quốc tế 03/05/2022 13:01

Em trai của Trương Bá Chi mới đây đã tiết lộ lý do thật sự mà chị gái mình ly hôn Tạ Đình Phong, anh còn kể thêm rằng chị mình từng sảy thai nhưng anh rể vẫn mặc kệ và đi ngoại tình.

Trước nay, ai cũng cho rằng việc Trương Bá ChiTạ Đình Phong ly hôn xuất phát từ scandal nữ minh tinh lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy. Cũng chính vì vậy mà sau này nam tài tử họ Tạ đã dứt áo ra đi để cho vợ cũ nuôi con còn anh thì về bên người tình cũ là Vương Phi.

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Sau khi ly hôn, Tạ Đình Phong trở về bên tình cũ Vương Phi - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo thông tin từ Sohu, sự việc năm ấy không đơn giản như vậy. Theo đó, Tạ Đình Phong đã làm một điều vô cùng quá đáng với Trương Bá Chi đến mức em trai của cô là Trương Hào Long phải lên tiếng mắng Tạ Đình Phong là "đồ cặn bã".

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Trương Bá Chi từng sảy thai vì áp lực lớn - Ảnh: Internet

Trương Hào Long cho biết, trước khi mang thai đứa con thứ hai Quintus, Trương Bá Chi từng một lần mang thai khác. Tuy nhiên, lúc ấy Tạ Đình Phong vì mải mê lo cho sự nghiệp của mình mà không quan tâm đến việc vợ của mình vừa phải chịu áp lực mang thai, vừa phải chăm sóc con trai lớn dẫn đến việc nữ minh tinh đã không thể giữ được đứa con trong bụng.

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Sau khi mặc kệ vợ sảy thai, Tạ Đình Phong lại tiếp tục ngoại tình cùng gái trẻ - Ảnh: Internet

Tuy vậy, điều khiến cho dân tình trở nên "điên tiết" đó chính là phản ứng của Tạ Đình Phong khi nghe tin. Cụ thể, khi biết được vợ vừa sảy thai, nam diễn viên lạnh lùng trả lời rồi dập máy: "Liên quan gì đến tôi?".

Sau khi trải qua cú sốc sảy thai, lại còn không nhận được sự an ủi, chăm sóc nào từ phía chồng, Trương Bá Chi sau đó trở nên mạnh mẽ hơn và chú tâm vào việc nuôi dạy con nhỏ.

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Trương Bá Chi một mình nuôi con sau khi ly hôn Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Trương Hào Long còn tiết lộ một sự thật "động trời" rằng chính bản thân anh từng tận mắt thấy Tạ Đình Phong đưa một cô gái trẻ chỉ vừa 18, 19 tuổi về nhà. Cô gái này sau đó còn vô tư mặc áo yếm và quần ngắn cũn cỡn ra vào phòng riêng của Tạ Đình Phong suốt nhiều giờ liền.

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