Trương Bá Chi trao toàn quyền nuôi con cho Tạ Đình Phong sau khi phát hiện bản thân bị ung thư?

Sao quốc tế 02/05/2022 16:59

Tình hình sức khỏe của Trương Bá Chi đang rất được công chúng quan tâm, nhất là khi cô đang phải gồng gánh nuôi 3 người con trai.

Theo truyền thông Hong Kong, cách đây không lâu bỗng xuất hiện thông tin Trương Bá Chi mắc bệnh ung thư, tình hình sức khỏe cô tệ đến mức không thể tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, vì vậy cô đành giao lại 3 đứa con trai cho Tạ Đình Phong chăm lo. Để thông tin này thêm phần xác thực, nguồn tin này còn cung cấp thêm một đoạn video cho thấy thần thái của nữ diễn viên trong có vẻ tiều tụy đi thấy rõ.

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Trương Bá Chi trong video mà nguồn tin này cung cấp trông tiều tụy thấy rõ so với thời gian trước - Ảnh: Internet

Sau khi tin tức này được tung ra thì ngay lập tức đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cầu mong đây chỉ là tin đồn nhảm và hy vọng sức khỏe của nữ minh tinh sẽ khỏe mạnh để có thể chăm lo cho gia đình mình. Tuy vậy, phía Trương Bá Chi ngay sau đó đã có động thái gián tiếp phủ nhận tin đồn nhảm trên.

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Trương Bá Chi vẫn khỏe vậy nên quyền chăm sóc các con cũng không thuộc về tay của Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Cụ thể, Trương Bá Chi đã đăng loạt video lên mạng xã hội ghi lại cảnh sinh hoạt bình thường của gia đình cô, trong đó nữ minh tinh vẫn vô cùng rạng rỡ vui đùa và chăm lo cho 3 cậu con trai. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho việc tin đồn kia chỉ là giả mà thôi.

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