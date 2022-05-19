Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt!

Sao quốc tế 19/05/2022 16:37

Mắt vốn được coi là sự tồn tại nổi bật nhất của các đặc điểm trên khuôn mặt. Sở hữu một đôi mắt to biết nói gần như có thể khiến người ta bỏ qua những khuyết điểm khác trên gương mặt và dễ dàng trở thành hoa hậu! Cùng điểm qua 3 cái tên sở hữu đôi mắt cực đẹp này nhé!

1. Dương Mịch

Người đầu tiên trong danh sách có đôi mắt "phóng điện" được nhắc đến không ai khác chính là Dương Mịch. Không chỉ là tiểu hoa đán xinh đẹp đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch còn khiến lòng người ngây ngất với đôi mắt quyến rũ, hoàn hảo về kích thước, hình dạng cũng như tỷ lệ của xương mày.

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 1
Nàng "Bạch Thiển" nổi tiếng bởi đôi mắt được ví "trong veo như nước hồ thu", tràn đầy linh khí. Cô được mệnh danh là một trong những mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất Trung Quốc

Màu con ngươi của Đại Mịch Mịch cũng rất đẹp, màu nâu sẫm và ánh lên chút bóng nước, độ phù hợp giữa kích thước đồng tử và hốc mắt rất vừa phải!

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 2

Mí của Dương Mịch có ba lớp, không phải là mắt hai mí truyền thống, dù có trang điểm hay không trang điểm cũng rất quyến rũ, mắt hai mí to tròn quá đáng ghen tị. Ngay cả khi không trang điểm, hàng mi vẫn dày và mảnh.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba

Nói đến vẻ đẹp "phóng điện" thì phải kể tên Địch Lệ Nhiệt Ba! Đôi mắt của Nhiệt Ba rất to và tròn. Khi lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt ấy, tôi đã rất ngạc nhiên, vẻ đẹp đặc biệt giống như một cô gái bước ra từ thế giới truyện tranh vậy.

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 4
Mỹ nhân Tân Cương với đôi mắt cười long lanh, toát lên khí chất sang trọng "vương giả"

Đôi mắt này không chỉ có kích thước lớn mà còn rất quyến rũ, trang điểm mắt đơn giản cũng có thể trở nên quyến rũ! Ba Béo cũng có gu thời trang độc lạ khác hẳn các sao nữ đại lục, thoạt nhìn ai cũng không khỏi xuýt xoa khen ngợi gu thời trang của cô nàng.

Khi cười, đuôi mắt sẽ hơi cong, để lộ ra nốt lệ chí nơi khóe mắt càng làm tăng thêm nét dịu dàng cho người con gái. 

3. Triệu Lệ Dĩnh

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 5
Đôi mắt biết cười được xem là "vũ khí" lợi hại của Triệu Lệ Dĩnh giúp cô nàng thêm phần duyên dáng, đáng yêu

Nếu nhắc đến những mỹ nhân có đôi mắt đẹp nhất Cbiz mà không có tên của Triệu Lệ Dĩnh thì đúng là thiếu sót lớn đấy. Khác với mắt phượng của Lưu Diệc Phi hay mắt hồ ly của Dương Mịch thì Triệu Lệ Dĩnh lại có đôi mắt to tròn long lanh và linh hoạt.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những sao Hoa ngữ sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp và nổi bật. Đặc biệt, cô nàng khiến công chúng mê đắm bởi đôi mắt đẹp khó cưỡng và cuốn hút. Nhờ có đôi mắt đẹp mà các đường nét trên gương mặt của cô nàng nổi hơn và thu hút hơn Cô nàng được mệnh danh là một trong những sao Hoa ngữ sở hữu đôi mắt đẹp nhất Cbiz Dù trang điểm hay chỉ để mặt mộc thì đôi mắt đẹp vẫn tôn lên nhan sắc khiến nhiều người say đắm 

Triệu Lệ Dĩnh là người có đôi mắt một mí hình rẻ quạt điển hình, với đôi mắt tròn, cộng với khuôn mặt tròn có nhiều thịt, mang một khí chất nữ sinh thuần khiết tự nhiên. Với một đôi mắt như vậy, thật khó để không thích cô ấy.

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 6
Đôi mắt đẹp của Triệu Lệ Dĩnh là niềm mơ ước của nhiều người

Khi cười, đôi mắt cụp lại, trông rất dễ thương và thân thiện. Chính đôi mắt biết nói này đã giúp cho Lệ Dĩnh có thể đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau và diễn được những vai kinh điển!

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 7

Tuy nhiên thời gian là con dao vô hình, cùng với sự lớn lên của tuổi tác, đôi mắt của các sao nữ không thể tránh khỏi sự lão hóa. Gần đây khi đang lướt mạng tôi nhận ra rằng tiểu hoa đán hàng đầu Cbiz sở hữu đôi mắt "phóng điện" vạn người mê đang trong tình trạng tồi tệ như thế này ...

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 8

Hay như trường hợp này, đôi mắt mất cân đối nghiêm trọng, hốc mắt trũng sâu, lộ dấu hiệu lão hóa và làn da kém săn chắc.

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 9
Ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và lão hóa sớm của Dương Mịch

Da mắt của Ba Béo tuy vẫn bình thường nhưng vấn đề thâm quầng rất rõ, vũng mắt đã bắt đầu có dấu hiệu chùng xuống một chút.

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 10

Như bạn có thể thấy từ bức ảnh này, vấn đề về nếp nhăn trên mắt là rất rõ ràng 

Ba sao nữ đẹp nhất làng giải trí, một cặp mắt cứu rỗi cả gương mặt! - Ảnh 11

Thế mới nói, dù bạn có được đôi mắt thần tiên nào đi chăng nữa, một khi bạn già đi, sức hấp dẫn sẽ không còn nữa. Tuy nhiên, có một thói quen có thể làm chậm quá trình lão hóa mắt, đó là thoa kem dưỡng mắt. Ở tuổi 19, bạn thực sự nên bắt đầu chăm sóc đôi mắt của mình, đặc biệt là khi cảm thấy nếp nhăn, quầng thâm, da chùng nhão quanh mắt, ... bắt đầu xuất hiện. Bạn không nên coi thường mà thay vào đó hãy bắt đầu chú ý đến việc bảo trì trước khi sự cố xảy ra, phòng ngừa là vua.

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Sở hữu nhan sắc khiến nhiều người ''u mê'' rồi, những sao nữ này còn có nốt đôi chân siêu đẹp khiến ai nhìn vào cũng chỉ biết ganh tị.

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