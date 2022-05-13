Cùng là những mỹ nhân sở hữu đôi mắt một mí: Thư Kỳ, Thang Duy, Vương Phi, Dương Siêu Việt có gì khác biệt?

Thư Kỳ được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Khác với số đông sao nữ sở hữu nét đẹp ngọt ngào, ở Thư Kỳ lại toát lên vẻ đẹp hoang dại và có phần phóng khoáng. Nét diễn của cô cũng đầy nội lực. Với hơn 20 năm trong nghề, Thư Kỳ đã có những vai diễn để đời. Năm 2013, Thư Kỳ từng đứng vị trí thứ 17 trong Danh sách 100 ngôi sao nổi tiếng Trung Quốc của Forbes.

Thư Kỳ luôn tỏ ra không mấy tự tin về ngoại hình của mình, khi được một phóng viên phỏng vấn vào năm 2010, Thư Kỳ đã nghĩ rằng mình đã có một màn biến chim sẻ thành phượng hoàng.

Thư Kỳ cùng với Thang Duy tạo thành cụm "Kỳ Duy" là hai trong tám vị đại hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc Đại Lục đương đại thế kỷ XXI bên cạnh Tứ đại hoa đán và Song Băng, thường được gọi chung là "Tứ Đại Song Băng Kỳ Duy".

PV: Khi còn là một thiếu nữ, bạn có được mọi người xung quanh công nhận là một cô gái xinh đẹp không? Hay sẽ có một giai đoạn vịt con xấu xí?

Thư Kỳ: Không, không, không. Khi tôi chưa hoạt động trong làng giải trí, chưa ai nói tôi xinh đẹp. Sau khi bước chân vào làng giải trí, mọi người nói rằng mới bắt đầu nói rằng: "Cô ấy trông thật xinh đẹp".

PV: Có bao giờ bạn cảm thấy không tự tin về ngoại hình của mình không?

Thư Kỳ: Chà, đến hiện tại, tôi vẫn cảm thấy có chút tự ti. Trừ khi bạn được sinh ra để trở thành một mỹ nhân, xinh đẹp như Lý Gia Hân chẳng hạn. Nhưng không sao cả, khi bạn biết điểm mạnh của mình ở đâu, bạn biết cách ăn mặc đẹp. Biết cách làm thế nào để trông đẹp bản thân mình trở nên tốt hơn thì bạn sẽ thành công thu hút được mọi người. Trên đời này không có phụ nữ xấu, bạn phải chăm sóc bản thân thật tốt thì bạn sẽ trở nên quyến rũ thôi.

"Đàn ông chẳng thể nào hiểu được cái đẹp của Thư Kỳ, vì lúc nào họ cũng thấy Lâm Chí Linh đẹp hơn. Nhưng tôi có thể nhìn thấy cô ấy rất đẹp. Nét đẹp của Thư Kỳ đàn ông chưa chắc đã biết, nhưng phụ nữ nhất định sẽ biết", nữ MC Từ Hy Đệ nhận xét về người đẹp xứ Đài

Vẻ đẹp của Thư Kỳ dần trở nên phổ biến với những vai diễn mà cô đảm nhận. Trong phim, Thư Kỳ có lúc trong sáng, lúc thời thượng, có lúc điệu đà, lúc thì lại cứng rắn như một người đàn ông. Nhưng đôi lúc cô lại có thể dịu dàng, uyển chuyển như một bà nội trợ. Sự uyển chuyển trong từng vai diễn dường như giúp Thư Kỳ có thêm nhiều vẻ đẹp khác nhau.

Thư Kỳ và chồng Phùng Đức Luân

Thang Duy

Thanh Duy được biết đến là một trong tám vị đại hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc Đại Lục bên cạnh Tứ Đán Song Băng và Thư Kỳ. Cô được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai diễn "Vương Giai Chi" trong phim điện ảnh "Sắc, Giới" của đạo diễn Lý An - vai diễn đã giúp cô chiến thắng giải thưởng Kim Mã năm 2007 cho Diễn viên mới xuất sắc nhất.

Mặc dù đã ngoài 30 và sở hữu cặp mắt một ví, khác với chuẩn mực cái đẹp Cbiz nhưng diện mạo của nữ diễn viên xinh đẹp này luôn là điều mơ ước của biết bao phụ nữ. Sở hữu gương mặt thanh tú, mộc mạc, Thang Duy có nét duyên dáng, tự nhiên như 1 bông hoa đồng nội.

Thang Duy - "Một trong tám vị đại hoa đán của nền điện ảnh Trung Quốc Đại Lục"

Năm 2007, khi bộ phim "Sắc, Giới" ra mắt, "Vương Giai Chi" ( do Thang Duy thủ vai) thường xuất hiện trong bộ sườn xám trơn lộng lẫy, đẹp không gì sánh được. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, đôi môi đỏ mọng, mái tóc xoăn đẹp đẽ cộng với thần thái ngút trời. Tất cả như công hưởng lại với nhau tạo cho Thang Duy một vẻ đẹp vừa sắc sảo nhưng cũng vừa bí ẩn.

Tạo hình đầy sức quyến rũ của Thang Duy trong "Sắc, Giới"

Tạo hình đầy uy quyền của Thanh Duy trong "Đại Minh phong hoa"

Vương Phi

Từ những năm đầu của thập niên 90 đến nay, Vương Phi vẫn luôn được coi là giọng ca độc nhất vô nhị của làng giải trí Hoa ngữ. Sức ảnh hưởng và lượng fan của cô trải khắp châu Á. Danh hiệu "Thiên hậu" được người hâm mộ ưu ái trao cho Vương Phi dường như không có ai thay thế được.

Vẻ đẹp trong trẻo của "Vương hậu" Vương Phi thuở mới vào nghề

Vào thập niên những năm 80, 90 của thế kỷ trước, Vương Phi được xem là người phụ nữ trong mộng của nhiều đàn ông tại châu Á. Chất giọng đầy mê hoặc, dáng vóc thanh mảnh, gương mặt cá tính của "thiên hậu" giúp cô luôn có mặt trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu châu Á.

Khí chất và thần thái khác biệt của mỹ nhân họ Vương. Có lẽ, ánh mắt chính là điểm thu hút nhất của Vương Phi khiến ai cũng sẵn sàng “đổ rạp” dưới chân nàng

Với giọng hát tuyệt vời, phong cách đi trước thời đại và nhan sắc hoàn hảo, đến nay Vương Phi vẫn là "bức tường thành" của làng giải trí Hoa ngữ

Vương Phi đã làm nên thương hiệu một diva lừng danh sân khấu nhạc Hoa

Dương Siêu Việt

Dương Siêu Việt là một nữ ca sỹ nhạc pop, người Trung Quốc, sinh ra tại Đại Phong, Diêm Thành, Giang Tô. Vào năm 2019, cái tên Dương Siêu Việt được đứng vị trí đầu bảng trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất Trung Quốc do TC Candle châu Á công bố.

Vẻ đẹp mộc mạc của "Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc" - Dương Siêu Việt

Dương Siêu Việt sở hữu một vẻ đẹp trong sáng, kiều diễm nhưng lại rất mong manh. Tuy sở hữu đôi mắt 1 mí nhưng lại rất có thần, từng đường nét trên gương mặt của nàng tiểu hoa trông cuốn hút vô cùng. Cô đại diện cho vẻ đẹp của sự vượt khó trong cuộc sống bởi Dương Siêu Việt vốn sinh trong gia đình làm nông. Năm 12 tuổi, cô sống cùng bố sau khi cha mẹ ly hôn. Vì cha sức khỏe yếu, nên cô phải nghỉ học và ra đời bươn trải từ rất sớm.

Cô gây chú ý nhờ các phát ngôn thật thà, gương mặt xinh đẹp, từ đó thu hút lượng fan lớn dù không phải người nhảy đẹp, hát hay nhất trong dàn thí sinh trong cuộc thi "Tìm kiếm thần tượng Sáng Tạo 101" năm ấy.

Ở Dương Siêu Việt, nhiều người như tìm thấy chính mình. So với những thành viên khác đang tỏa sáng xung quanh hoặc có gia cảnh giàu có làm bệ phóng, thành tích học tập vượt trội, tính cách độc lập tự tin. Thì Dương Siêu Việt lại có phần kín đáo hơn. Cô thường không tự tin đối mặt với khó khăn, có đôi lúc lại rơi lệ vì những "chướng ngại vật", nhưng cô không bao giờ từ bỏ nỗ lực của mình và cuối cùng cô đã thành công, tỏa sáng như ngày hôm nay.

Dương Siêu Việt giản dị chụp ảnh cùng bố

Tuy mắt 1 mí vốn không phải là chuẩn mực của cái đẹp thời nay. Thế nhưng, khi nhìn vào những mỹ nhân nói trên, họ vẫn vô cùng xinh đẹp, cuốn hút và gặt hái được nhiều thành công. Thế mới nói, phụ nữ đẹp nhất là khi họ tự tin với chính mình.

Theo Sohu.