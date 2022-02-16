Thang Duy đăng ảnh gia đình hạnh phúc, đập tan tin đồn hôn nhân tan vỡ

Trước tin đồn cuộc hôn nhân của cô và người chồng đạo diễn đang trên bờ vực tan vỡ, Thang Duy đã có động thái đáng chú ý để khéo léo bác bỏ tin đồn này.

Thang Duy và chống là đạo diễn nổi tiếng người Hàn Kim Tae Yong nên duyên nhờ bộ phim Thu Muộn. Sau khi kết hôn vào năm 2014, cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và được nhiều người mến mộ bởi hôn nhân hạnh phúc.

Thang Duy và chống là đạo diễn nổi tiếng người Hàn Kim Tae Yong nên duyên nhờ bộ phim Thu Muộn - Ảnh: Internet

Thời gian kết hôn, Thang Duy thường xuyên chia sẻ những hình ảnh viên mãn, đầm ấm của gia đình nhỏ của mình, cho thấy cặp đôi và con gái luôn vô cùng vui vẻ bên nhau. Tuy nhiên gần đây thông tin người đẹp và chồng đã ly thân bỗng bất ngờ tràn lan trên MXH khiến cho ai nấy đều nghi hoặc.

Mới đây, nữ minh tinh đã có động thái trên trang cá nhân của mình như âm thầm phản bác tin đồn trên. Trên Instagram cá nhân chính chủ Thang Duy, cô cho đăng tải một hình ảnh chụp 3 đôi bàn chân với caption: "Người tình lớn và nhỏ của bố".

Bức ảnh do chính Thang Duy đăng lên Instagram cá nhân của mình - Ảnh: Internet

Được biết, đây là lần đầu tiên Thang Duy lên tiếng về tin đồn thất thiệt của cuộc hôn nhân mình từ khi nó nổ ra từ hồi đầu tháng 2. Bên cạnh đó, vì bức ảnh được checkin tại Bắc Kinh nên nhiều netizen cho rằng đạo diễn Kim Tae Yong đã bay từ Hàn Quốc sang để thăm vợ và con gái.

Phản hồi về tin đồn 'đường ai nấy đi', Thang Duy lên tiếng phủ nhận? Mới đây, truyền thông Hong Kong tiết lộ rằng mỹ nhân Thang Duy bị nghi rạn nứt tình cảm và đã ly thân với ông xã là đạo diễn người Hàn Kim Tae Young.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-duy-dang-anh-gia-dinh-hanh-phuc-dap-tan-tin-don-hon-nhan-tan-vo-450431.html