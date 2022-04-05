"Nữ hoàng phim nóng" Thư Kỳ bất ngờ gửi lời chúc mừng siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin: Lý do thật sự khiến netizen 'té ngửa'

Sao quốc tế 05/04/2022 11:38

Trên trang cá nhân của mình, "Nữ hoàng phim nóng" một thời bỗng nhiên đăng ảnh siêu đám cưới của cặp đôi xứ Hàn Hyun Bin và Son Ye Jin khiến fan hâm mộ bất ngờ với mối quan hệ của hai bên.

Siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin có thể nói là một trong những sự kiện hot nhất tuần qua của làng giải trí Châu Á. Netizen ở khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập những bình luận chúc phúc cho cặp đôi đại minh tinh và dàn sao Châu Á cũng không ngoại lệ.

Mới đây trên trang Instagram của Thư Kỳ, "Nữ hoàng phim nóng" đã bất ngờ đăng tải hẳn ảnh cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin để chúc phúc cho cặp đôi làm nhiều người chú ý. Điều này khiến fan hâm mộ không khỏi tò mò và đặt câu hỏi liệu mối quan hệ của họ là gì. Thế nhưng, nữ diễn viên Hoa ngữ đình đám thừa nhận cô chỉ là "fan cuồng" của Son Ye Jin. Hóa ra Son Ye Jin chính là "thần tượng của thần tượng", Thư Kỳ hết lời ngưỡng mộ tình yêu đẹp của Son Ye Jin: "Tôi vô cùng yêu thích Son Ye Jin. Tôi cảm thấy cô ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nhân lúc này tôi sẽ tìm hết phim của cô ấy để xem lại, đặc biệt là phim Cổ Điển".

'Nữ hoàng phim nóng' Thư Kỳ bất ngờ gửi lời chúc mừng siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin: Lý do thật sự khiến netizen 'té ngửa' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Thư Kỳ là 'fan cứng' của cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh - Ảnh: Internet
'Nữ hoàng phim nóng' Thư Kỳ bất ngờ gửi lời chúc mừng siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin: Lý do thật sự khiến netizen 'té ngửa' - Ảnh 2
Trên trang Instagram của mình Thư Kỳ đã đăng tấm ảnh cưới của cặp minh tinh xứ Hàn cùng lời chúc phúc - Ảnh: Chụp màn hình
'Nữ hoàng phim nóng' Thư Kỳ bất ngờ gửi lời chúc mừng siêu đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin: Lý do thật sự khiến netizen 'té ngửa' - Ảnh 3
Siêu đám cưới của cặp đôi hot nhất xứ Hàn Hyun Bin và Son Ye Jin đang là tâm điểm trong những ngày qua - Ảnh: Internet

Ngày 31/3/2022 vừa qua là ngày diễn ra lễ cưới hoành tráng của cặp đôi minh tinh Hyun Bin và Son Ye Jin tại khách sạn Sheraton Grand Walkerhill, quận Gwangjin, Seoul của xứ sở Kim Chi. Lễ cưới diễn ra với sự tham dự của rất nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí Hàn Quốc cũng như nhận được vô số lời chúc phúc ngưỡng mộ trên khắp Châu Á.

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