Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi nữ diễn viên đình đám xứ Chùa Vàng Tangmo Nida ra đi mãi mãi, nhiều tình tiết vụ án vẫn chưa được làm rõ, vẫn còn chứa nhiều uẩn khúc.

Tối ngày 2/4 trang Thairath đưa tin về những chi tiết liên quan đến cái chết bí ẩn của nữ diễn viên Tangmo Nida. San Wisapat là nghi phạm tiếp theo bị bắt giữ vì là một trong năm người đi cùng chiếc du thuyền với Tangmo hôm cô tử nạn ngày 24/2. Thông tin mới này đang được dư luận đón nhận rầm rộ. San bị bắt giữ với lý do vô ý gây chết người. San là người ở cuối thuyền gần với nữ diễn viên Chiếc Lá Cuốn Bay nhất trong khoảng thời gian trước và sau khi vụ tai nạn xảy ra. Ngoài ra, San còn là người nhìn thấy Tangmo đi tới cuối thuyền để vệ sinh, trong lúc Tangmo đi tiểu có nắm 2 chân của cô nhưng dường như San không thể hiện thái độ quan tâm đến nữ diễn viên, dửng dưng ngồi nghịch điện thoại. Cho đến khi Tangmo gặp tai nạn, San cũng không hề tận lực cứu giúp Tangmo khỏi nguy hiểm.

Theo cảnh sát, lệnh bắt giữ đã được đưa ra trong tình trạng khẩn cấp và nếu trong những ngày tới, nữ nghi phạm không đến trình báo cảnh sát, lệnh bắt giữ sẽ chuyển thành lệnh truy nã. Hình ảnh San Wisapat, người ngồi gần Tangmo Nida nhất khi ở trên du thuyền - Ảnh: Khaosod Vụ việc Tangmo Nida ra đi đã trở thành tâm điểm truyền thông của Thái Lan cho đến thời điểm hiện tại vì những nghi vấn, những khúc mắc chưa được sáng tỏ, mâu thuẫn trong lời khai của những người có mặt tại hiện trường. Tháng 3 vừa rồi, theo yêu cầu của gia đình nữ diễn viên, cảnh sát Thái Lan đã thực hiện cuộc khám nghiệm tử thi lần 2. Kết quả sẽ được công bố trong thời gian gần nhất.

Trong lần khởi tố này, 2 nhân vật Por và Robert cũng bị bổ sung thêm 2 tội danh mới là khai man và tiêu huỷ chứng cứ. Cả 2 đều khai uống chỉ có 3 chai rượu, trong khi thực tế số rượu lại nhiều hơn. Đáng nói hơn cả là Robert còn cố tình quăng ly và rượu đã uống xuống sông nhằm tiêu hủy chứng cứ. Nhóm 4 "quân sư" trong vụ việc dựng lên tình tiết giả trong vụ án của Tangmo Nida - Ảnh: Thairath Bức ảnh được cho là Tangmo Nida chụp cuối cùng trước lúc cô tử nạn - Ảnh: Internet Theo trang Khaosod cho biết thêm thông tin, vụ án hiện vẫn đang trong quá trình rất phức tạp. Luật sư Dacha nói rằng tất cả các nhân vật ngồi trên thuyền đều phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố, luật sư cũng nghi ngờ rằng đằng sau vụ việc có 1 nhóm "quân sư" gồm tất thảy 4 người viết kịch bản dựng lên câu chuyện bất hợp lý. Luật sư này tuyên bố, 1 người đàn ông trong nhóm quân sư này đã từng làm trong ngành luật, ngay từ khi vụ việc xảy ra, hắn đã đưa lời khuyên cho các nghi phạm hòng làm cho sự thật không thể sáng tỏ trước dư luận.

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