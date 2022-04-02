Gong Hyo Jin - Kelvin Oh cặp đôi "chị em" khẳng định "Kết hôn ư? Vẫn chưa đâu"

Sao quốc tế 02/04/2022 23:33

Vào ngày 1/4, công ty quản lý Management Soop thông báo cặp "chị em" Gong Hyo Jin và Kelvin Oh đang hẹn hò, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định nào về việc hai người sẽ kết hôn.

Gong Hyo Jin - Kelvin Oh cặp đôi 'chị em' khẳng định 'Kết hôn ư? Vẫn chưa đâu' - Ảnh 1

Vào ngày 1/4, đại diện công ty quản lý của Gong Hyo Jin cho biết: "Đúng là Gong Hyo Jin đang hẹn hò với Kevin Oh. Xin hãy ủng hộ và chúc phúc cho họ".

Phía công ty còn cho biết thêm: "Hiện tại rất khó nói chính xác. Nếu có tin vui, chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người mà". Được biết, vào ngày diễn ra đám cưới thế kỷ cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin, nhân vật chính sở hữu bó hoa cưới chính là Gong Hyo Jin, vì vậy dấy lên tin đồn cô cũng sắp sửa "lên xe hoa" cùng người yêu kém 10 tuổi.

Cùng ngày, Kevin Oh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi thừa nhận rằng anh  đang hẹn hò với Gong Hyo Jin thông qua mạng xã hội của mình. Kevin Oh cho biết: "Những người hâm mộ thân mến, tôi đã lưỡng lự không biết phải nói thế nào trước đây. Tôi muốn nói với mọi người sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng... Nhưng mọi thứ lại không giống những gì tôi nghĩ, rất tiếc khi phải thông báo với mọi người một cách đột ngột bằng tin tức thế này."

Kevin Oh nói: “Vì tôi không thể nói với tất cả những người đã luôn ủng hộ mình, nên tôi muốn thể hiện cảm xúc thật qua bài viết này".

Anh cho biết thêm: "Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi sẽ sớm trở lại với âm nhạc với hình ảnh tuyệt vời hơn".

Cư dân mạng khi biết tin đã gửi tin nhắn chúc mừng và ủng hộ Gong Hyo Jin.

Kevin Oh là một nghệ sĩ tài năng, anh là quán quân trong chương trình "Superstar K7", phát sóng vào năm 2015 và là chủ nhân của hàng loạt bản OST trong các bộ phim truyền hình như: "Clean with Passion for Now", "Stove League", "Number of Case" và "Sulganghwa",...

Hiện tại, trên SNS của Kevin Oh, có nhiều bình luận tích cực như: "Chúc mừng nhé. Cậu hãy thật hạnh phúc", "Anh sắp kết hôn với Gongbli rồi, thật là tuyệt vời", "Hãy yên tâm dành thời gian vui vẻ cùng Hyojin unnie của chúng em! Chúc mừng hai anh chị nhé! Chúc anh chị có một cuộc sống thật tươi đẹp".

Được biết, Gong Hyo Jin gần đây đã chọn bộ phim truyền hình "Ask the Stars" là tác phẩm tiếp theo trong sự nghiệp của cô.

Theo Herald POP

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Từ khóa:   Gong Hyo Jin Gong Hyo Jin kết hôn sao Hàn

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