Phu nhân nhà Jang Dong Gun nổi bật với gu thời trang sang chảnh, quý phái vào ngày trọng đại của cặp đôi Bin Jin

Mới đây, nữ diễn viên Go So Young khiến người hâm mộ trầm trồ bởi phong cách sang trọng, quý phái cùng chồng Jang Dong Gun tham dự lễ cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin.

Nữ diễn viên Go So Young vừa qua khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi style ăn mặc cực kỳ sang chảnh và quý phái.





Go So Young đã đăng tải một vài bức ảnh lên Instagram của cô ấy vào ngày 31 tháng 3, ngày diễn ra lễ cưới thế kỷ của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin.



Bức ảnh cho thấy phu nhân nhà họ Jang - Go So Young đang selfie trước gương trong thang máy. Cô ấy mang một chiếc túi màu trắng của hãng F, kết hợp với chiếc váy tone vàng sang trọng và các phụ kiện đi kèm khá đắt đỏ.



Đáng chú ý, hôm qua chính là ngày Hyun Bin và Son Ye Jin tổ chức lễ cưới nên có thể suy ra rằng cô diện bộ cánh lộng lẫy này với tư cách là khách mời tham dự đám cưới với chồng Jang Dong Gun.



Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin đã kết hôn vào ngày 31 tháng 3 lúc 4 giờ chiều tại Aston House ở đường Gwangjang, quận Gwangjin, Seoul. Đám cưới được tổ chức riêng tư giữa hai bên gia đình và bạn bè thân thiết.

Theo Maeil Business News

