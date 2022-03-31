Công ty chủ quản của BTS lọt top 100 công ty có sức ảnh hưởng nhất năm

Hype - công ty chủ quản của BTS, được tạp chí Time của Mỹ đưa vào danh sách 100 công ty có ảnh hưởng nhất năm.

Trang bìa tạp chí Time

Theo tờ báo Time đưa tin vào ngày hôm qua (30/03) theo giờ địa phương, “Cả Hype và Bang Si Hyuk - chủ tịch hội đồng quản trị của Hype với sự giúp đỡ của BTS đang thay đổi hoàn toàn lĩnh vực kinh doanh trong thị trường âm nhạc” và “Họ là những người mạnh nhất trong làng nhạc Pop”.

Hype đã được chọn là một trong 100 công ty hàng đầu trong hai năm liên tiếp cũng với những công ty nổi tiếng khác như Apple, Rivian, Pfizer, Disney, TikTok, Balenciaga và Spotify.

Time đánh giá rằng “Hype không chỉ là một hãng thu âm hay một công ty quản lý giải trí”.

Time đánh giá Hype là một doanh nghiệp có sở hữu trí tuệ (IP) giống như Disney trong một vườn ươm nhỏ đã phát hiện ra BTS.

Time cũng đưa chủ tịch của công ty và các thành viên BTS làm mẫu trang bìa.

(Theo SBS News)

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