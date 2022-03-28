HOT: Rapper đình đám Snoop Dogg và BTS bất ngờ thông báo hợp tác, hứa hẹn một màn kết hợp cực kỳ bùng nổ

Sao quốc tế 28/03/2022 15:38

Snoop Dogg - nam rapper từng kết hợp với 2NE1 và Psy sẽ có màn kết hợp cùng 7 chàng trai BTS. Người hâm mộ háo hức trong chờ bài hát mới.

Rapper nổi tiếng người Mỹ Snoop Dogg thông báo rằng anh ấy sẽ hợp tác với nhóm nhạc nam đình đám của xứ sở kim chi - BTS

HOT: Rapper đình đám Snoop Dogg và BTS bất ngờ thông báo hợp tác, hứa hẹn một màn kết hợp cực kỳ bùng nổ - Ảnh 1

Snoop Dogg đã chính thức nói về việc hợp tác tại sự kiện thảm đỏ American Song Contest (một chương trình âm nhạc thực tế do nam rapper tổ chức).

Chàng rapper người Mỹ nói về các chàng trai BTS: “Tôi tạo ra những giai điệu tuyệt vời. Và họ cũng thế”, “Chúng tôi cuối cùng cũng làm việc với nhau. Đây là điều tôi luôn mong muốn, kết nối thế giới âm nhạc của chúng tôi lại và tạo ra giai điệu tuyệt nhất. ”

Vào tháng 1, Snoop Dogg cũng tiết lộ trong một podcast rằng anh ấy nhận được lời đề nghị từ BTS cho việc hợp tác.

Snoop Dogg trước đây đã từng làm việc với các nhóm nhạc nổi tiếng của K-pop như SNSD (anh tạo bản remix cho ca khúc hit năm 2011 “The Boys”); 2NE1 (trong concert ở Seoul của nam rapper vào năm 2013) và kết hợp với Psy trong bài hát “Hangover” (2014). 

Theo Koreajoongangdaily

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Từ khóa:   Snoop Dogg BTS BTS collab

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