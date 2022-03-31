BIGBANG, Suho (EXO) đồng loạt "xuất trận" vào tháng 4 tới, hứa hẹn cuộc đua cực kỳ bùng nổ

Tháng 4 tới, đường đua K-Pop trở nên cực kỳ nóng với sự trở lại của hàng loạt idol. "Vua tạo hit" BIGBANG cũng sẽ comeback vào ngày 5 tháng 4, fan hâm mộ trông chờ từng ngày.

1. Suho (4 tháng 4)

Suho (EXO) vừa xuất ngũ vào tháng 2 sẽ phát hành album solo mới có tên "Grey Suit" vào ngày 4 tháng 4. Theo SM Entertainment, album sắp tới là "liều thuốc" chữa lành cho mọi người.

Lần solo này, Suho trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và chủ đề các ca khúc chủ yếu xoay quanh vấn đề thời gian.

Suho, tên thật là Kim Jun-myeon, ra mắt cùng nhóm nhạc nam đình đám EXO vào năm 2012 với ca khúc "MAMA". EXO là chủ nhân của hàng loạt bản hit như: "Growl" (2013), "Call Me Baby" (2015),...

2. BIGBANG (5 tháng 4)

Vào ngày 5 tháng 4, "Ông hoàng K-Pop" BIGBANG thông báo sẽ comeback với đội hình 4 thành viên. BIGBANG được biết đến là một trong những nhóm nhạc nam thành công nhất trong lịch sử K-Pop, dự kiến ​​sẽ tung ra ca khúc mới có tựa đề "Still Life" (bốn năm sau khi phát hành ca khúc "Flower Road ").

"Still Life" là bài hát đầu tiên được phát hành sau sự rời đi của thành viên Seungri vào năm 2019.

YG cho biết "Still Life" là ca khúc đại diện cho quãng thời gian đã qua của các thành viên BIGBANG: "Bài hát chứa đựng âm nhạc và thông điệp chân thành của nhóm".

3. Monsta X (11 tháng 4)

Monsta X dự kiến ​​sẽ comeback vào ngày 11 tháng 4 với "SHAPE of LOVE". Mặc dù chi tiết về mini-album chưa được tiết lộ nhưng theo thông tin cho biết thành viên Joohoney góp mặt vào quá trình sản xuất ca khúc chính "Love".

"SHAPE of LOVE" xoay quanh chủ đề về tình yêu của các thành viên dành cho người hâm mộ của họ".

Monsta X trình diện sàn đấu K-pop vào năm 2015 với album "Trespass" và là chủ nhân của nhiều bản hit như "Dramarama" (2017). Được biết, thành viên Shownu hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự không tham gia vào mini-album lần này.

Theo Korea Times

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bigbang-suho-exo-dong-loat-xuat-tran-vao-thang-4-toi-hua-hen-cuoc-dua-cuc-ky-bung-no-459312.html