Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng

Sao quốc tế 31/03/2022 12:38

Cụ thể là trong buổi lễ đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin được tổ chức vào ngày hôm (31/3), bài hát chúc mừng của hôn lễ là OST của bộ phim 'Hạ cánh nơi anh', điều này càng thêm ý nghĩa đối với cặp đôi.

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng - Ảnh 1
 Gummy và Kim Bum Soo

Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ tổ chức lễ cưới tại Aston House, khách sạn Walkerhill, phường Gwangjang, quận Gwangjin, Seoul vào 4 giờ chiều ngày 31/3.

Theo báo chí Hàn đưa tin, bài hát 'I Give You My Heart' của IU, OST của bộ phim 'Hạ cánh nơi anh' của đài tvN, sẽ là bài tình ca vang lên trong đám cưới ngày hôm nay. Đã có thông tin xác nhận rằng ca sĩ Gummy sẽ hát ca khúc này để chúc phúc cho tình yêu của hai người.

Đám cưới thế kỷ Hyun Bin và Son Ye Jin diễn ra vào chiều hôm nay, “nữ hoàng nhạc phim” Gummy và Kim Bum Soo sẽ hát chúc mừng - Ảnh 2
 Hyun Bin và Son Ye Jin

Đám cưới sẽ được tiến hành trong tình trạng an ninh chặt chẽ, vì đang trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 nên chỉ có gia đình của và những người thân quen của hai. Công ty quản lý đã bí mật chuẩn bị ngày cưới và tiền bối Dong Gun Jang, người có tình bạn sâu sắc với chú rể Hyun Bin, sẽ có bài phát biểu chúc mừng.

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin gặp nhau lần đầu tiên thông qua bộ phim "The Negotiation", được chiếu vào năm 2018 và hợp tác cùng nhau một lần nữa trong bộ phim truyền hình tvN "Hạ cánh nơi anh" của đài tvN, phát sóng 2/2020. Họ đã xây dựng tình bạn thân thiết thông qua "The Negotiation" và phát triển tình cảm tốt đẹp với nhau bằng cách lấy biệt danh "Cặp đôi Dooly" và cặp đôi đã nuôi dưỡng tình cảm với nhau thông qua bộ phim định mệnh "Hạ cánh nơi anh".

Sau đó, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò vào tháng 3/2020, ngay sau khi kết thúc bộ phim “Hạ cánh nơi anh”, cuối cùng cặp đôi cũng thừa nhận rằng họ đang hẹn hò thông qua một bức ảnh hẹn hò được công bố vào ngày 1/1 năm ngoái.

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Ảnh đám cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin vào lễ cưới thế kỷ diễn ra vào chiều nay đã được tiết lộ.

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Từ khóa:   Hyun Bin - Son Ye Jin kết hôn Gummy Kim Bum Soo

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