HOT: Những tấm hình cưới đầu tiên của Hyun Bin và Son Ye Jin đã được tiết lộ, nhan sắc cô dâu chú rể gây SỐC

Ảnh đám cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin vào lễ cưới thế kỷ diễn ra vào chiều nay đã được tiết lộ.

Hyun Bin - Son Ye Jin Vào ngày 31/3, công ty chủ quản của chú rể Hyun Bin đã công bố ảnh đám cưới của cả hai thông qua một thông cáo báo chí. Không khí ngập tràn những rung cảm mùa xuân. Đại diện phía công ty quản lý cho biết, "Hôm nay, nam diễn viên Hyun Bin và nữ diễn viên Son Ye Jin sẽ kết hôn và có những bước chân đầu tiên với tư cách là vợ chồng. Chúng tôi xin các bạn thông cảm vì buổi lễ được tổ chức riêng tư vì chúng tôi đã xem xét đến tình hình dịch bệnh COVID-19 và chúng tôi sẽ thông báo tin tức của buổi lễ thông qua hình ảnh đám cưới của hai người."

Hôn lễ của cả hai sẽ được tổ chức vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay tại Aston House, khách sạn Sheraton Grand Walkerhill ở Gwangjang-dong, Seoul. Ca sĩ Gummy và Kim Bum Soo sẽ là những giọng ca hát chúc mừng vào lễ cưới chiều nay. Hyun Bin - Son Ye Jin Trước buổi lễ, Hyun Bin và Son Ye Jin đã tổ chức một sự kiện dành cho gia đình mà chỉ có gia đình hai bên tham dự từ 11 giờ sáng. Dự kiến ​​đám cưới có khoảng 300 khách mời, bao gồm cả gia đình hai bên và những người thân quen. Jang Dong Gun sẽ có bài phát biểu chúc mừng.

Mặt khác, Hyun Bin và Son Ye Jin gặp nhau lần đầu qua bộ phim ' The Negotiation' (đạo diễn Lee Jong Suk), được phát hành vào năm 2018. Sau khi hợp tác cùng nhau một lần nữa trong bộ phim truyền hình "Hạ cánh nơi anh" của đài tvN, phát sóng vào năm 2020, họ chính thức công nhận mối quan hệ của mình vào tháng 1 năm ngoái và tuyên bố kết hôn vào ngày 11 tháng trước sau hai năm hẹn hò. Thông báo từ công ty chủ quản: Hôm nay, nam diễn viên Hyun Bin và nữ diễn viên Son Ye Jin sẽ kết hôn. Đây là những bước đầu tiên của cả hai như một cặp vợ chồng. Chúng tôi xin các bạn thông cảm vì buổi lễ được tổ chức riêng tư vì xem xét tình hình dịch bệnh COVID-19 ở hiện tại. Chúng tôi sẽ đem đến tin tức cho các bạn thông qua bộ ảnh cưới của hai người. Chân thành cảm ơn vì rất nhiều lời chúc mừng và sự ủng hộ nồng nhiệt của mọi người dành cho hai người họ trên bước đường khởi đầu mới. Trong tương lai, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực không ngừng để có thể bù đắp thật nhiều sự yêu thương mà diễn viên Hyun Bin và công quản lý dành cho mọi người.

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