Tại sao "đám cưới thế kỷ" của Hyun Bin và Son Ye Jin phải cử hành đúng 4 giờ? Ý nghĩa thời khắc "vàng" này là gì?

Sao quốc tế 31/03/2022 12:58

Được biết, hôn lễ của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ được cử hành vào lúc 4 giờ chiều nay. Vậy lý do cặp đôi chọn khung giờ này là gì?

"Đám cưới thế kỷ" của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye-jin sẽ được tổ chức tại Aston House ở Walkerhill (Seoul) lúc 4 giờ chiều.

Tại sao 'đám cưới thế kỷ' của Hyun Bin và Son Ye Jin phải cử hành đúng 4 giờ? Ý nghĩa thời khắc 'vàng' này là gì? - Ảnh 1

Ở Aston House, mỗi ngày chỉ có một cặp đôi được tổ chức đám cưới nên thời gian tổ chức hoàn toàn do vợ chồng quyết định. Nguyên nhân là do cô dâu và chú rể tự cân nhắc giờ để làm cho ngày đặc biệt trở nên đặc biệt hơn. Cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin chọn khung giờ này được cho là khung thời gian phù hợp để tiếp đãi khách mời, duy trì an ninh nghiêm ngặt và chiêu đãi tiệc đêm. 

Ngoài ra, nếu buổi lễ chính được tổ chức vào lúc 4 giờ, khách có thể tập trung theo dõi buổi lễ ngoài trời với view sông Hàn cực đẹp, sau đó dùng tiệc và tham gia các hoạt động về đêm. Ngoại trừ gia đình và người thân, hầu hết khách mời đều là những ngôi sao hàng đầu như Jang Dong Gun, Jung Hae In,... 

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin là bạn diễn cùng nhau trong bộ phim "Negotiation" vào năm 2018 làm rộ lên tin đồn hẹn hò lần đầu tiên. Hai bên chính thức công khai mối quan hệ của họ vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, sau bộ phim "Crash Landing on You". 

Theo Sport Chosun

Jang Dong Geun sẽ đọc diễn văn chúc mừng trong đám cưới thế kỷ của cặp đôi Huyn Bin và Son Ye Jin

Jang Dong Geun sẽ đọc diễn văn chúc mừng trong đám cưới thế kỷ của cặp đôi Huyn Bin và Son Ye Jin

Theo nguồn tin được tiết lộ người bạn thân của chú rể Huyn Bin - Jang Dong Geun sẽ là người đọc diễn văn chúc mừng trong đám cưới của cặp đôi Huyn bin và Son Ye Jin.

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