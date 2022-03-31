"Đám cưới thế kỷ" của Hyun Bin và Son Ye Jin đang diễn ra, bất ngờ trước an ninh cực kỳ nghiêm ngặt

Sao quốc tế 31/03/2022 12:07

Được biết, hôn lễ của "cặp đôi vàng" trong làng giải trí Hàn Quốc sẽ cử hành trong sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết. Nơi tổ chức lễ cưới được bảo an cực kỳ nghiêm ngặt.

Hyun Bin và Son Ye-jin sẽ tổ chức lễ cưới tại Aston House, khách sạn Grand Walkerhill Hotel, (Seoul vào 4 giờ chiều nay).

'Đám cưới thế kỷ' của Hyun Bin và Son Ye Jin đang diễn ra, bất ngờ trước an ninh cực kỳ nghiêm ngặt - Ảnh 1

Vì tin cặp đôi kết hôn sớm đã trở thành chủ đề nóng, nên buổi lễ sẽ được tổ chức riêng tư chỉ có gia đình hai bên và bạn bè thân thiết được dự dưới sự bảo mật hết sức nghiêm ngặt.

Mặc dù chi tiết về buổi lễ không được tiết lộ nhưng theo thông tin cho biết, nam diễn viên Jang Dong-gun sẽ phụ trách  phát buổi trong lễ cưới và  Gummy sẽ hát OST của bộ phim truyền hình tvN "Hạ cánh nơi anh" - bộ phim là cầu Ô thước kết nối mối tình giữa Hyun Bin và Son Ye Jin.

Hyun Bin và Son Ye Jin đã phát triển từ mối quan hệ bạn bè thành người yêu sau khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim "Crash Landing on You". 

Khi đó, Hyun Bin bộc bạch rằng: "Hãy cổ vũ cho bước tiến đầu tiên của chúng tôi bằng sự ấm áp và tình yêu mà các bạn đã dành cho cả hai từ trước đến nay nhé". 

Theo My Daily

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Chiều nay vào lúc 16h (theo giờ Hàn Quốc) sẽ diễn ra đám cưới "thế kỷ" của cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin. Tuy nhiên trước thời điểm 2 nhân vật chính của hôn lễ công khai ảnh cưới, netizen đã được 1 phen "té ngửa" trước loạt ảnh "tình bể bình" được đăng tải rầm rộ nên MXH.

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Từ khóa:   Hyun Bin Hyun Bin - Son Ye Jin Son Ye Bin

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