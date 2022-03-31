Đếm ngược đến giờ làm lễ, Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức về chung nhà, tiết lộ dàn khách mời ‘siêu khủng’ của màn ảnh Hàn Quốc

Sao quốc tế 31/03/2022 11:01

Cặp đôi thế kỉ - Hyun Bin (40 tuổi) và Son Ye Jin (40 tuổi) sẽ kết hôn vào 4 giờ chiều (giờ Hàn Quốc) ngày hôm nay (31/3).

4 giờ chiều lễ cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin mới bắt đầu, nhưng ngay từ sáng sớm, các vệ sĩ và lực lượng bảo an đã có mặt để kiểm tra xe cộ tại lối vào của Aston House, thuộc khách sạn Sheraton Grand Waterhill.

Đếm ngược đến giờ làm lễ, Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức về chung nhà, tiết lộ dàn khách mời ‘siêu khủng’ của màn ảnh Hàn Quốc - Ảnh 1

Aston House có sức chứa 300 người nhưng do dịch bệnh phức tạp nên hôn lê sẽ giới hạn trong vòng 200 khách mời bao gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết. Cô dâu và chú rể cũng chủ ý lựa chọn khung giờ chiều vào ngày giữa tuần để làm lễ cưới nhằm tránh phần nào sự quan tâm quá mức từ công chúng.

Đếm ngược đến giờ làm lễ, Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức về chung nhà, tiết lộ dàn khách mời ‘siêu khủng’ của màn ảnh Hàn Quốc - Ảnh 2

Ngoài ra, thông tin chi tiết không được tiết lộ vì những khách mời nhận được thiệp cưới được yêu cầu giữ bí mật và an toàn.

Dự kiến, các ngôi sao thân thiết sẽ tham dự đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin, vì cả hai đều là những diễn viên hàng đầu đã hoạt động lâu năm trong làng giải trí. Dân tình đã lần ra thông tin của dàn khách mời đến dự đám cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin gồm có: Joo Jin Mo, Kim Soo Ro, Han Jae Suk, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, Jung Hae In, Yoona, Ha Ji Won, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Lee Yeon Hee...

Đếm ngược đến giờ làm lễ, Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức về chung nhà, tiết lộ dàn khách mời ‘siêu khủng’ của màn ảnh Hàn Quốc - Ảnh 3

Đạo diễn Lee Jong Suk (Phim 협상, "Cuộc Đàm Phán Sinh Tử", 2018), được xem là "ông mai" cho Hyun Bin và Son Ye Jin cũng xác nhận sẽ có mặt tại hôn lễ. Bên cạnh đó, biên kịch Park Ji Eun của bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh (2019) cũng được mời tham dự đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin. 

Đếm ngược đến giờ làm lễ, Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức về chung nhà, tiết lộ dàn khách mời ‘siêu khủng’ của màn ảnh Hàn Quốc - Ảnh 4

Truyền thông Hàn Quốc còn đưa tin tài tử Jang Dong Gun sẽ đảm nhận vai trò đọc lời chúc mừng gửi tới cô dâu, chú rể.

Đếm ngược đến giờ làm lễ, Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức về chung nhà, tiết lộ dàn khách mời ‘siêu khủng’ của màn ảnh Hàn Quốc - Ảnh 5

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào ngày 1/1/2021. Ngày 10/2, cả hai thông báo tin đám cưới.

Theo Hankyung

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Từ khóa:   Hyun Bin - Son Ye Jin sao Hàn Quốc Kbiz

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