Thời khắc đám cưới thế kỉ gần đến, chú rể Hyun Bin tung ảnh chứng minh đẳng cấp nhan sắc vạn người mê

Sao quốc tế 30/03/2022 21:31

Nam diễn viên Hyun Bin khoe nhan sắc đẹp như tranh vẽ khiến biết bao fan phải trầm trồ.

Vào ngày 28, công ty quản lý VAST Entertainment đã đăng một bức ảnh của Hyun Bin lên tài khoản Instagram chính thức. 

Thời khắc đám cưới thế kỉ gần đến, chú rể Hyun Bin tung ảnh chứng minh đẳng cấp nhan sắc vạn người mê - Ảnh 1

Trong bức ảnh, Hyun Bin đang tạo dáng với một vài bông hồng. Đẳng cấp nhan sắc như tạc tượng của Hyun Bin khiến fan phấn khích và tưởng tượng dáng vẻ anh trong trang phục chú rể sắp xuất hiện tới đây.

Người hâm mộ đã để lại những bình luận khen ngợi như "Ghen tỵ với những bông hoa được anh ấy cầm quá", "Thật khó để biết đâu mới là hoa",... Đường nét góc cạnh nam tính và sống mũi cao của nam diễn viên luôn làm người xem phải trầm trồ.

Thời khắc đám cưới thế kỉ gần đến, chú rể Hyun Bin tung ảnh chứng minh đẳng cấp nhan sắc vạn người mê - Ảnh 2

Ngoài ra, Hyun Bin còn khoe vẻ đẹp lịch lãm của mình khi biến hóa nhiều concept với nhiều trang phục khác nhau.

Thời khắc đám cưới thế kỉ gần đến, chú rể Hyun Bin tung ảnh chứng minh đẳng cấp nhan sắc vạn người mê - Ảnh 3

Vào ngày 26, YTN Star đưa tin Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ kết hôn vào ngày 31 tháng 3 lúc 11 giờ sáng tại khách sạn Sheraton Grand Walkerhill ở Gwangjang-dong, Seoul. Thông tin này đã được tiết lộ mới đây thông qua thiệp mời đám cưới mà Hyun Bin và Son Ye Jin gửi cho người quen. Đám cưới được tổ chức kín đáo với sự tham gia của người thân và bạn bè thân thiết. 

Được biết, Hyun Bin và Son Ye Jin bắt đầu hẹn hò sau khi tham gia bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh. Cả hai đã công khai mối quan hệ vào ngày 1/1/2021. Ngày 10/2, cả hai thông báo tin đám cưới.

Theo Chosun

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Từ khóa:   Hyun Bin sao Hàn Quốc Kbiz

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