'Ngọc trai đen' Yuri (SNSD) gây ấn tượng với vẻ đẹp choáng ngợp, nhan sắc ngày càng mặn mà, đằm thắm tuổi 32

Những hình ảnh cô nàng Yuri tham gia sự kiện đã gây bão cộng đồng mạng với vẻ đẹp xuất thần. Khỏi phải bàn cãi, chị đại SNSD vẫn gây thương nhớ với nhan sắc đỉnh cao, đường nét gương mặt sắc sảo thu hút người nhìn.

Yuri của nhóm nhạc huyền thoại Girls Generation (SNSD) đã tham dự sự kiện ra mắt Maison 21G được tổ chức tại Quảng trường Cheongdam ở Cheongdam, Gangnam, Seoul.

Ở tuổi 31, Yuri vẫn là biểu tượng quyến rũ của làng giải trí Hàn Quốc. Cô nàng cũng là cái tên được đánh giá cao khi lấn sân diễn xuất.

Vốn được mệnh danh sở hữu sống mũi đẹp nhất nhì Kpop, Yuri thường xuyên chọn những góc chụp ảnh khoe triệt để đường sống mũi đẹp ngất ngây.

Yuri sinh năm 1989. Cô ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2007 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ SNSD. Một Yuri mờ nhạt, trầm nhất SNSD giờ đây khi chạm ngưỡng 32, nhan sắc của Yuri như lột xác hoàn toàn.

Góc nghiêng thần thánh với đường sống mũi cao thẳng của Yuri là niềm mơ ước của bao người.

Nhiều năm qua, Yuri ngoài hoạt động âm nhạc cùng nhóm, còn có những hoạt động solo từ đóng phim, làm MC, tham gia các chương trình tạp kỹ. Yuri cũng phát hành album solo đầu tay vào năm 2018 và đạt nhiều thành công.

Với nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên và chân thật, nữ thần tượng được mời góp mặt trong nhiều dự án như: “Vua thời trang“, “Mỹ nam đại chiến“, “Tìm lại chính mình“, “Bị cáo“

Theo iMBC News