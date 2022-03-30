Suzy comeback trong series 'ANNA', tiết lộ hình ảnh mới nhất xinh đẹp đến 'nao lòng'

Sao quốc tế 30/03/2022 21:39

Phim mới của Suzy mang tên "Anna", được đạo diễn bởi Lee Joo Young. Phim có 8 tập, kể về một người phụ nữ bắt đầu sống cuộc sống của người khác từ một lời nói dối nhỏ nhặt.

Suzy sẽ vào vai Yoo Mi, người phụ nữ bắt đầu một lời nói dối nhỏ dẫn đến kết cục là sống cuộc đời của người khác. Trong số những nhân vật của cô ấy, người ta mong đợi rằng nữ diễn viên có thể sẽ thể hiện khía cạnh đen tối nhất và sâu sắc nhất của mình.

Suzy comeback trong series 'ANNA', tiết lộ hình ảnh mới nhất xinh đẹp đến 'nao lòng' - Ảnh 1

Những hình ảnh trong phim của Suzy được đoàn phim công bố khiến fan vô cùng phấn khích và ngóng chờ ngày phim lên sóng.

Bộ phim Anna có sự tham gia diễn xuất của Suzy, Jung Eun Chae, Kim Jun Han và Park Ye Young.

Suzy comeback trong series 'ANNA', tiết lộ hình ảnh mới nhất xinh đẹp đến 'nao lòng' - Ảnh 2

Suzy được biết đến với danh hiệu “Tình đầu quốc dân” từ việc tạo cú hit tại phòng vé qua màn ra mắt màn ảnh rộng với movie Architecture 101 và gần đây với movie Baekdusan, phim truyền hình VagabondStartup.

Suzy comeback trong series 'ANNA', tiết lộ hình ảnh mới nhất xinh đẹp đến 'nao lòng' - Ảnh 3

Những khán giả đã từng xem các bộ phim Purple NoonThe Talented Mr.Ripley sẽ biết rõ việc mắc phải “Hội chứng Ripley” và sống trong một thế giới dối trá mà họ đã tạo ra là như thế nào. Phủ nhận hiện thực, tin rằng thế giới hư cấu mà mình mơ ước có thật và liên tục nói dối, rồi tin chúng là sự thật chính là biểu hiện của hội chứng này.

Suzy comeback trong series 'ANNA', tiết lộ hình ảnh mới nhất xinh đẹp đến 'nao lòng' - Ảnh 4

Suzy chia sẻ: “Có những khi thật khó để theo những cung bậc cảm xúc đa dạng của Yoo Mi nhưng với tư cách là một diễn viên, tôi cảm thấy rất may mắn khi gặp được nhân vật và công việc này. Tôi đã cố gắng hết sức ở mọi thời điểm và những khoảnh khắc ấy là một thử thách”.

Suzy comeback trong series 'ANNA', tiết lộ hình ảnh mới nhất xinh đẹp đến 'nao lòng' - Ảnh 5

 “Tôi chắc chắn rằng tác phẩm này sẽ trở thành một công việc rất có ý nghĩa đối với bản thân tôi vì chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui khi quay phim. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả nhân viên và xin hãy dành cho Anna thật nhiều sự quan tâm và yêu mến nhé", Suzi thổ lộ. 

Suzy comeback trong series 'ANNA', tiết lộ hình ảnh mới nhất xinh đẹp đến 'nao lòng' - Ảnh 6

Đạo diễn Lee Joo Young cho biết: “Anna là câu chuyện về một người đánh mất bản thân và một phần cuộc đời của mình vì lời nói dối bắt đầu từ cảm giác mất mát.”

Suzy comeback trong series 'ANNA', tiết lộ hình ảnh mới nhất xinh đẹp đến 'nao lòng' - Ảnh 7

Tổng giám đốc của Coupang Play - Kim Sung Han nói: “Chúng tôi bị cuốn hút vào sự đắm chìm của câu chuyện. Chúng tôi đang mong đợi góc nhìn độc đáo và chỉ đạo chi tiết của đạo diễn Lee Joo Young cũng như sự chuyển mình lớn của Suzy. Chúng tôi tích cực rằng đây sẽ là một dự án mang tính xu hướng thu hút sự chú ý vào năm 2022”.

Suzy comeback trong series 'ANNA', tiết lộ hình ảnh mới nhất xinh đẹp đến 'nao lòng' - Ảnh 8

Suzy chia sẻ rằng “Khi tôi đọc kịch bản, tôi đã bị hút hồn vào nhân vật Anna. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rất tốt và hồi hộp trong khi chờ ngày quay. Hãy chờ đợi Anna mà chúng tôi sẽ tạo ra với đạo diễn Lee Joo Young và các nhân viên khác”.

Anna dự kiến phát sóng trên Coupang Play mùa hè này.

Theo MK Sports

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