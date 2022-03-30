'Bông hồng lai' Jeon Somi xứng danh 'nhan sắc siêu thực', hóa búp bê Barbie xinh đẹp trong bộ ảnh quảng cáo mới

Jeon Somi, “cô em gái” cùng công ty với BLACKPINK mới đây đã xuất hiện trong bộ ảnh quảng cáo mới và khiến người xem vô cùng bất ngờ bởi cô nàng quá giống búp bê Barbie.

Sở hữu nhan sắc lai xinh đẹp, cộng thêm chiều cao lý tưởng 1m72, Jeon Somi xứng danh “búp bê sống” của K-Pop. Trong lần comeback hồi đầu tháng 8, Jeon Somi nhuộm tóc vàng ánh kim, khiến cô càng giống với hình ảnh của một cô nàng “búp bê” hơn.

Vào ngày 29/3, Nongshim - một công ty thực phẩm và đồ uống của Hàn Quốc đã thông báo về việc tuyển chọn người mẫu bằng cách phát hành hình ảnh và video quảng cáo của Jeon Somi trên kênh SNS chính thức của mình.

Đặc trưng của Petit Paris Rollbread - dòng bánh snack mới của Nongshim được nhấn mạnh trong bầu không khí gợi nhớ đến một bộ phim kinh điển. Khi giải thích lý do chọn người mẫu, đại diện Nongshim nói rằng hình ảnh thời thượng và mới lạ của Jeon Somi rất phù hợp với ý tưởng của sản phẩm.



Jeon Somi trong hình ảnh được tung ra càng khiến người xem liên tưởng đến búp bê Barbie cùng trang phục thanh lịch của các quý cô người Pháp. Hình ảnh thời thượng lạ mắt của cô nàng bông hồng lai đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

Ennik Somi Douma, thường được biết đến với tên tiếng Hàn Jeon Somi hoặc nghệ danh Somi, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Canada-Hà Lan-Hàn Quốc. Somi đã trở nên nổi tiếng với tư cách là người chiến thắng vị trí đầu tiên của cuộc thi Produce 101 và là thành viên của nhóm nhạc nữ dự án của chương trình, I.O.I.

Cô nàng mới đây đã khiến fan vô cùng ngưỡng mộ vì tậu được xe cho bản thân và nhà, cửa hàng cho ba mẹ khi mới 21 tuổi.

Theo Hankyung

'Chồng quốc dân' Lee Min Ho và 'Nữ hoàng rating' Gong Hyo Jin xác nhận sánh vai trong dự án phim truyền hình mới Lee Min Ho và Gong Hyo Jin được xác nhận đóng chính trong bộ phim hài lãng mạn sắp tới mang tên Ask The Stars. Phim sẽ được chỉ đạo bởi biên kịch của drama "Jvyy Incarnate" và PD "It’s Okay To Not Be Okay". Dự kiến sẽ phát sóng vào năm 2023.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bong-hong-lai-jeon-somi-xung-danh-nhan-sac-sieu-thuc-hoa-bup-be-barbie-xinh-dep-trong-bo-anh-quang-cao-moi-458858.html