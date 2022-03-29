Bí quyết ăn kiêng của mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở là gì mà khiến fan trầm trồ đến vậy

Giảm cân 29/03/2022 07:13

Để sở hữu được cơ thể săn chắc và thon gọn, một nửa là nhờ là tập thể dục, nửa còn lại là ăn kiêng. Nếu bạn muốn thấy kết quả nhanh hơn, hãy tham khảo chế độ ăn kiêng của sao nữ Hàn Quốc sau nhé.

Kim Se Jeong - Ăn mỳ rong biển

Kim Se Jeong gần đây đã ăn kiêng khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim SBS Hẹn hò chốn công sở. "Tôi là nhân vật chính của bộ phim, nhưng tôi đã giảm cân vì nghĩ rằng mình không thể để lộ khuôn mặt mũm mĩm của mình được", cô nàng chia sẻ. Cô ấy đã giảm 5kg trong 23 ngày và tiết lộ quá trình này thông qua kênh YouTube của mình.

Bí quyết ăn kiêng của mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở là gì mà khiến fan trầm trồ đến vậy - Ảnh 1
Bí quyết ăn kiêng của mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở là gì mà khiến fan trầm trồ đến vậy - Ảnh 2

Thực đơn hàng ngày trong thời gian đó của Kim Sejeong gồm có:

- Bữa sáng: Phô mai Hy Lạp có vị táo và quế.

- Bữa trưa và tối: Salad cá hồi hoặc ức gà.

Nếu lịch trình công việc quá bận rộn, Sejeong sẽ tự làm thêm một phần sushi cá ngừ ăn với canh đậu phụ rong biển. Bởi những món này đều chứa hàm lượng calo thấp nên không lo cân nặng thay đổi nhiều trong quá trình siết cân.

Bí quyết ăn kiêng của mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở là gì mà khiến fan trầm trồ đến vậy - Ảnh 3

Ngoài ra cô nàng còn chia sẻ bản thân chỉ sử dụng các loại rau củ dinh dưỡng cao như rau diếp, cà chua bi, khoai lang và giữ những thói quen cơ bản như giảm lượng carbohydrate, uống nhiều nước và ăn đủ rau. Bất cứ khi nào gặp stress trong quá trình ăn kiêng, cô vẫn tiếp tục chế độ ăn kiêng của mình bằng cách thay thế bằng những thực phẩm ít calo như mì rong biển và mì konjac.

Bí quyết ăn kiêng của mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở là gì mà khiến fan trầm trồ đến vậy - Ảnh 4 

Shin Se Kyung - Tự tạo ra thực đơn ăn kiêng cho bản thân

Nữ diễn viên Shin Se Kyung được biết đến là người trung thành với việc giữ dáng bằng cách tập Pilates và tập tạ. Shin Se Kyung chia sẻ rằng, việc tập luyện sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn nếu kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thay vì theo một chế độ ăn kiêng quá hạn chế, cô thực hiện theo một thực đơn ăn kiêng do mình sáng tạo. 

Bí quyết ăn kiêng của mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở là gì mà khiến fan trầm trồ đến vậy - Ảnh 5

Bí quyết ăn kiêng của Shin Se Kyung nằm ở việc thay đổi món ăn yêu thích của cô ấy thành một công thức ăn kiêng. Bằng cách này, bạn có thể cảm thấy hài lòng với món ăn và tăng cảm giác no. 

Bí quyết ăn kiêng của mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở là gì mà khiến fan trầm trồ đến vậy - Ảnh 6

Trên thực tế, khi cô ấy muốn ăn pasta, cô ấy đã sử dụng đậu hũ mỏng như tờ giấy. Khi muốn ăn đồ chiên giòn, hãy sử dụng đậu hũ non để biến nó thành "đậu hũ chiên". Khi làm bánh, cô nàng không quên tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe và giảm calo bằng cách sử dụng đường thay thế và bánh cupcake có bột protein thay vì đường.

Để đạt được mục tiêu giảm cân tại nhà, điều quan trọng là bạn cần kiên trì và nỗ lực thực hiện chế độ ăn kiêng và thay đổi lối sống. Tuy nhiên, bạn chỉ nên từng bước thực hiện những cách giảm cân chứ không nên quá nóng vội để mang lại hiệu quả an toàn, bền vững và lâu dài nhé.

Theo Woman Chosun

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