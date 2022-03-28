5 cách giảm mỡ thừa hiệu quả không cần tập gym mà chị em nên biết

Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để giảm cân chính là thay đổi thói quen ăn uống của bạn, thúc đẩy việc đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể. Điều này thực sự sẽ đem đến hiệu quả đáng kinh ngạc cho bạn

Bạn hãy tăng cường ăn đa dạng các loại rau củ quả; thay cơm trắng, bánh mì trắng hay các thực phẩm nhiều tinh bột bằng các loại ngũ cốc nguyên cám; kết thân với các loại thực phẩm giàu proteinvà những chất béo có lợi thay vì thức ăn nhanh; đồng thời nên giảm đường, muối trong chế độ ăn uống và hạn chế dùng đồ uống có cồn, các loại đồ uống như sô đa, nước tăng lực, nước ngọt có gas,...

Năng động ở đây tức là bạn thường xuyên vận động, đứng dậy đi lại, làm những việc đơn giản là dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, chăm sóc cây cảnh,...

Thay vì ngồi một chỗ, bạn nên tranh thủ từng khoảng thời gian trong ngày để vận động. Việc dọn dẹp nhà cửa cũng giúp bạn tiêu thụ một lượng calo đáng kể. Nếu bạn lười vận động, sẽ làm cơ thể bạn tích tụ càng nhiều lượng mỡ dưới da, làm tăng cân nhanh chóng. Hãy để cơ thể bạn được di chuyển, loại bỏ lượng calo và mỡ thừa ra khỏi cơ thể.

Hơn nữa, thay vì đi thang máy, bạn có thể sử dụng thang bộ để tăng mức độ tiêu thụ năng lượng cũng như tự tạo cơ hội cho mình vận động thường xuyên. Có thể đi lên, xuống cầu thang bộ, đi bộ nhiều hơn, hay làm việc nhà, nhảy trước những điệu nhạc… Cơ thể được vận động sẽ giúp máu huyết lưu thông, tiêu hao năng lượng. Góp phần quan trọng trong việc giảm cân. Nếu chỗ ở gần với nơi làm việc, bạn có thể chọn đi bộ, đi xe đạp thay thế cho việc di chuyển bằng xe máy, ô tô để giúp thúc đẩy nhanh việc giảm cân, tiêu hao mỡ thừa. Tản bộ với thú cưng cũng giúp bạn thư giãn, duy trì sức khỏe, sự dẻo dai của cơ thể và mang lại hiệu quả giảm cân.

Tự nấu ăn tại nhà

Việc nấu ăn tại nhà giúp bạn kiểm soát chế độ ăn uống của mình tốt hơn. Bạn có thể lựa chọn được những thực phẩm tươi ngon, phù hợp với nhu cầu đồng thời chọn được cách chế biến có lợi cho sức khỏe, điều chỉnh gia vị cho phù hợp, không thêm các chất phụ gia có hại vào món ăn. Để có thân hình đẹp, không bị tăng cân, ngay từ bây giờ hãy lên ngay cho mình thực đơn gồm những đồ ăn sạch, tốt lành mạnh.

Ngoài ra, nấu ăn cũng là một hoạt động giúp bạn tiêu thụ calo. Theo các nhà nghiên cứu, với 33 phút nấu ăn, cơ thể có thể đốt cháy 100 calo.

Lượng đường trong cơ thể quá nhiều có thể dẫn đến béo phì, vì thế hãy hạn chế những đồ uống có đường, hoặc tạp chất ngọt. Có thể dùng đồ uống lạnh vì cơ thể sẽ tốn calo khi “hâm nóng” đồ uống đến nhiệt độ cơ thể nên cách này sẽ buộc cơ thể bạn phải đốt nhiều calo hơn. Tuy nhiên, không nên ăn đồ ăn lạnh nhé, phương pháp này chỉ áp dụng đối với đồ uống.

Hãy lựa chọn những đồ uống thay thế có lợi cho sức khỏe như nước lọc, bạc hà tươi, gừng tươi, dưa leo… Những đồ uống này vừa tươi mát, ít calo. Nước ép trái cây có xu hướng chứa nhiều đường, cho nên nếu có thể thì bạn nên ăn trực tiếp trái cây để có thêm chất xơ thay vì uống nước ép.

Ngủ sớm

Muốn ăn ít đi, không thèm đồ ăn vặt có hại thì điều đầu tiên bạn cần làm chính là duy trì thói quen ngủ lành mạnh. Khi bạn ngủ đủ, giấc ngủ chất lượng, cơ thể bạn sẽ giảm đi hormone gây thèm ăn, đặc biệt là những thực phẩm không tốt cho cân nặng. Thêm nữa, khi ngủ thì cơ thể của bạn cũng sẽ tiêu hao calories nên hãy xây dựng cho mình thói quen ngủ sớm và đủ giấc, vậy là chẳng tốn nhiều công tập gym.

Nếu cơ thể của chúng ta không được bổ sung giấc ngủ đầy đủ, sẽ làm bạn cảm thấy mệt mỏi, cơ thể sẽ tích tụ nhiều mỡ hơn bình thường. Ngủ ít hay không sâu giấc sẽ làm bạn ăn nhiều hơn và làm tinh thần cảm thấy khó chịu dễ ăn các món ăn không tốt cho sức khỏe. Do đó, quá trình giảm cân của bạn sẽ không có hiệu quả.

Khoa học chứng minh rằng, ngủ sớm và thức dậy vào sáng sớm sẽ là khoảng thời gian tốt cho cơ thể của bạn. Ngủ một cách khoa học sẽ làm cơ thể trở nên khoan khoái, dễ chịu. Quá trình thải các chất độc, giảm mỡ béo và năng lượng tích tụ trong cơ thể hiệu quả hơn. Hãy đi ngủ sớm trước 11h và thức dậy vào 6h sáng để có nhiều năng lượng cho một ngày mới nhé. Bổ sung giấc ngủ từ 7-8 tiếng là hoàn hảo nhất cho cơ thể.

Uống nước trước bữa ăn

Mỗi người cần uống 1,5 - 2,5 lít nước/ngày. Uống đủ nước sẽ giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn 24 - 30% trong thời gian từ 1 - 1,5 tiếng, nhờ vậy việc đốt cháy calo cũng diễn ra tốt hơn.

Uống nước trước bữa ăn khoảng 30 phút sẽ giúp bạn ăn ít đi, tăng khả năng giảm cân. Ngoài ra, việc mang theo bình nước mọi lúc mọi nơi cũng giúp bạn kiểm soát việc ăn uống tốt hơn.

Cơ thể rất dễ nhầm lần giữa cảm khát nước và đói, dẫn đến nạp vào cơ thể nhiều lượng thực phẩm hơn. Vậy nên, muốn giảm cân thì rõ ràng là bạn nên uống nhiều nước, điều này không những làm giảm cảm giác thèm ăn mà còn tăng cường trao đổi chất, ngăn tích lũy mỡ thừa.