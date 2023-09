Sô cô la đen có giúp chúng ta giảm cân?

Mặc dù cần phải nghiên cứu thêm, tuy nhiên một số nghiên cứu nhỏ cũng đã phát hiện ra rằng sô cô la đen có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu. Phát hiện này có thể giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến và sụt giảm lượng đường trong máu, có thể dẫn đến các triệu chứng như tăng cảm giác đói của cơ thể.

Giảm cảm giác đói và thèm ăn

Các nghiên cứu cho thấy sô cô la đen có thể làm giảm cảm giác thèm ăn và thúc đẩy cảm giác no, từ đó giúp hỗ trợ giảm cân. Trong một nghiên cứu ở 12 phụ nữ cho thấy ngửi và ăn sô cô la đen làmhọ giảm cảm giác thèm ăn và giảm mức độ ghrelin - hormone kích thích cảm giác đói.

Một nghiên cứu nhỏ khác ở 16 người đã so sánh tác dụng của sô cô la sữa và sô cô la đen và phát hiện ra rằng những người tham gia cảm thấy ít đói hơn, no lâu hơn và hài lòng hơn sau khi ăn sô cô la đen. Hơn nữa, họ cũng tiêu thụ ít hơn 17% calo trong bữa ăn tiếp theo, so với những người ăn sô cô la sữa.

Tương tự, một nghiên cứu ở 14 phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh cho thấy rằng tiêu thụ sô cô la đen dẫn đến việc giảm thiểu lượng thức ăn nạp vào nhiều hơn so với ăn sô cô la trắng và sữa. Tuy nhiên, vẫn cần nhiều nghiên cứu với quy mô lớn để đánh giá rõ hơn về những lợi ích này của sô cô la đen.

Cải thiện tâm trạng

Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sô cô la đen có thể ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần và tâm trạng, điều này giúp đảm bảo rằng bạn ở trong trạng thái tốt nhất, từ đó có động lực giúp thúc đẩy giảm cân.

Theo một nghiên cứu trên 13.626 người, những người tiêu thụ nhiều sô cô la đen có tỷ lệ mắc các triệu chứng trầm cảm thấp hơn 57% so với những người không thường xuyên tiêu thụ sô cô la đen. Trong một nghiên cứu nhỏ khác, ăn 40 gram sô cô la đen hàng ngày làm giảm mức độ căng thẳng ở phụ nữ trong 2 tuần.

Hơn nữa, một nghiên cứu ở 72 người lớn cho thấy rằng uống sô cô la đen trong 30 ngày giúp cảm giác bình tĩnh và hài lòng của họ với mọi thứ xung quanh tốt hơn.

Nhược điểm của sô cô la đen

Mặc dù sô cô la đen có thể mang lại một số lợi ích tiềm năng cho việc giảm cân, nhưng có một số nhược điểm cần phải xem xét trước khi đưa nó vào chế độ ăn của bạn.

Đầu tiên, sô cô la đen có hàm lượng chất béo và calo tương đối cao. Trên thực tế, một khẩu phần sô cô la đen 28 gam chứa 155 calo và gần 9 gam chất béo.

Tùy thuộc vào thương hiệu và sản phẩm cụ thể, một khẩu phần có thể chứa từ một nửa đến một phần ba số calo trong một thanh sô cô la đen bình thường. Một số loại sô cô la đen cũng chứa lượng đường cao, có thể gây hại cho sức khỏe.

Ngoài việc tăng số lượng calo trong một sản phẩm, lượng đường được thêm vào sản phẩm để tăng cảm giác thèm ngọt có thể góp phần gây ra các tình trạng sức khỏe mãn tính như bệnh gan, bệnh tim và tiểu đường.

Do đó, mặc dù sô cô la đen có thể phù hợp với chế độ ăn kiêng giảm cân, nhưng điều quan trọng nhất là phải xem xét các loại sô cô la chất lượng cao và tránh ăn quá đà. Để có kết quả tốt nhất, hãy ăn khoảng 28 gram mỗi lần và chọn loại chứa ít đường và có ít nhất 70% ca cao trong mỗi sản phẩm.

Lời kết

Sô cô la đen có thể hỗ trợ giảm cân thông qua một số cơ chế, chẳng hạn như bằng cách cải thiện độ nhạy insulin, giảm cảm giác đói và thèm ăn, cũng như cải thiện tâm trạng. Tuy nhiên, cần lưu ý là sô cô la đen cũng chứa nhiều calo và chất béo, và nhiều loại có chứa lượng đường bổ sung cao.

Vì lý do này, tốt nhất bạn nên chọn các sản phẩm chất lượng cao, chứa ít đường và chứa ít nhất 70% ca cao, cũng như thưởng thức nó một cách điều độ như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh và đầy đủ. May mắn thay, sô cô la đen có thể được mua ở dạng miếng vừa ăn, được gói riêng, có thể giúp thúc đẩy kiểm soát khẩu phầnvà tránh tình trạng ăn quá đà.