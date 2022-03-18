Các phương pháp ăn kiêng sau sinh đơn giản dành cho phụ nữ sau sinh

Giảm cân 18/03/2022 11:56

Có nhiều phụ nữ sau khi sinh một thời gian quyết định ăn kiêng để giảm cân nhưng bởi vì quá bận rộn với việc nhà và chăm con nên không thể nào giảm cân được. Sau sinh để thực hiện được chế độ ăn kiêng đạt hiệu quả thì người phụ nữ nên làm gì.

Đâu là bí quyết ăn kiêng sau sinh

Những ngày bận bịu nuôi con nhỏ, dù rất muốn giảm cân nhưng có phải bạn sẽ lo lắng không biết chế độ ăn kiêng sau sinh của mình có đạt được hiệu quả không? Nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt trong chế độ ăn kiêng, bạn cần phải biết các điểm sau.

Các phương pháp ăn kiêng sau sinh đơn giản dành cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 1

 Ảnh: Hanakomama

Có mục tiêu rõ ràng

Động lực là thứ rất quan trọng trong việc ăn kiêng. Và việc ăn kiêng của bạn sẽ không thể tiếp tục nếu mất đi động lực. Bạn sẽ làm gì để gầy đi, có phải là cần có kế hoạch cụ thể phải không.

Ví dụ, bạn muốn mặc một chiếc váy mà bạn thích trước khi mang thai hoặc muốn lấy lại phong độ như trước để được chồng con quan tâm.

Rèn luyện thói quen ăn uống và vận động là chìa khóa giúp phụ nữ giảm cân

Nếu bạn ăn ít hơn và đốt cháy nhiều calo hơn, bạn sẽ có thể giảm cân một cách tự nhiên. Nếu bạn thực sự muốn giảm cân hãy hạn chế ăn thức ăn thừa, đồ ăn vặt và ăn đêm. Sau đó, hãy thử các bài tập thể dục vừa phải như duỗi thẳng chân tay và tập cơ bụng.

Tuy nhiên, nếu bạn ăn quá ít khi đang cho con bú, chất lượng sữa của bạn có thể gây ảnh hưởng xấu đến bé. Bạn hãy cẩn thận trong việc cân bằng dinh dưỡng.

Phương pháp ăn kiêng dễ thực hiện ngay cả khi đang nuôi con nhỏ

Nếu có một phương pháp ăn kiêng mà bạn có thể thực hiện ngay cả khi đang bận bịu trong nuôi con thì việc giảm cân sẽ trở nên dễ dàng thôi. Đây là ba cách để làm được điều đó.

Các phương pháp ăn kiêng sau sinh đơn giản dành cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 2

Ảnh: Hanakomama

Hãy làm một thực đơn và số lượng bữa ăn giống như trẻ

Bữa ăn của trẻ nhỏ thường có vị thanh đạm và lượng ít hơn so với bữa ăn của người lớn. Nếu bữa ăn của bạn giống với con mình thì bạn có thể cắt giảm lượng calo. Bạn chỉ có thể ăn một trong ba bữa ăn thay vì mỗi bữa ăn vì vậy bạn nên thử phương pháp này xem. Phương pháp này được khuyến khích nên thực hiện vào bữa tối khi đó các hoạt động sau bữa ăn này thường sẽ ít hơn.

Dỗ dành trẻ, chơi cùng trẻ là một hình thức vận động

Sẽ hiệu quả nếu bạn dành thời gian tương tác với con trong thời gian ăn kiêng của mình. Sử dụng năng lượng của bạn để đốt cháy chất béo, chẳng hạn như ôm con và ngồi xổm, tập thể dục dụng cụ và khiêu vũ cho các buổi biểu diễn dành cho trẻ em hay chạy xung quanh với con. Khi bạn vận động và thưc hiện các bài tập căng cơ thì đó chính là thời điểm tốt để đốt cháy mỡ thừa.

Chỉnh sửa khung xương chậu

Trong trường hợp sinh thường, hầu hết phụ nữ sau sinh đều bị lệch hoặc hở xương chậu. Chỉ cần luyện tập thì khu vực xung quanh thắt lưng có thể sẽ được tái tạo lại.

Các phương pháp ăn kiêng sau sinh đơn giản dành cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 3Ảnh: hugkum.sho.jp

Có thể bạn sẽ giao con cho chồng chăm sóc để đi đến phòng khám xương và tiến hành nắn xương. Nếu không có phòng khám chỉnh xương chậu ở gần đó, bạn có thể sử dụng dây đai chỉnh xương chậu hoặc các bài tập liên quan đến xương chậu.

Hãy cân bằng giữa việc ăn kiêng và chăm sóc con

Các phương pháp ăn kiêng sau sinh đơn giản dành cho phụ nữ sau sinh - Ảnh 4

Ảnh: Hanakomama

Ngay cả khi bận bịu với việc chăm con và làm việc nhà thì dáng vẻ của một người mẹ luôn muốn bản thân mình tỏa sáng như là một người phụ nữ là điều thật sự rất tuyệt vời. Để giữ đươc động lực thì lúc này bạn hãy lên kế hoạch và thực hiện ngay.  Đồng thời, hãy cân bằng giữa việc chăm con và ăn kiêng của mình một cách hợp lý nhé.

Theo Hanakomama

6 thói quen giữ gìn vóc dáng cân đối không cần tập thể dục

6 thói quen giữ gìn vóc dáng cân đối không cần tập thể dục

Để sở hữu và giữ gìn một vóc dáng cân đối không cần tập luyện hay ăn uống hà khắc chúng ta cần duy trì những thói quen tốt dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   giảm cân sau sinh bí quyết giảm cân sau sinh phương pháp ăn kiêng sau sinh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 1 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 2 giờ 34 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng