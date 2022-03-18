Các phương pháp ăn kiêng sau sinh đơn giản dành cho phụ nữ sau sinh

Những ngày bận bịu nuôi con nhỏ, dù rất muốn giảm cân nhưng có phải bạn sẽ lo lắng không biết chế độ ăn kiêng sau sinh của mình có đạt được hiệu quả không? Nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt trong chế độ ăn kiêng, bạn cần phải biết các điểm sau.

Động lực là thứ rất quan trọng trong việc ăn kiêng. Và việc ăn kiêng của bạn sẽ không thể tiếp tục nếu mất đi động lực. Bạn sẽ làm gì để gầy đi, có phải là cần có kế hoạch cụ thể phải không.

Ví dụ, bạn muốn mặc một chiếc váy mà bạn thích trước khi mang thai hoặc muốn lấy lại phong độ như trước để được chồng con quan tâm.

Rèn luyện thói quen ăn uống và vận động là chìa khóa giúp phụ nữ giảm cân

Nếu bạn ăn ít hơn và đốt cháy nhiều calo hơn, bạn sẽ có thể giảm cân một cách tự nhiên. Nếu bạn thực sự muốn giảm cân hãy hạn chế ăn thức ăn thừa, đồ ăn vặt và ăn đêm. Sau đó, hãy thử các bài tập thể dục vừa phải như duỗi thẳng chân tay và tập cơ bụng.

Tuy nhiên, nếu bạn ăn quá ít khi đang cho con bú, chất lượng sữa của bạn có thể gây ảnh hưởng xấu đến bé. Bạn hãy cẩn thận trong việc cân bằng dinh dưỡng.

Phương pháp ăn kiêng dễ thực hiện ngay cả khi đang nuôi con nhỏ

Nếu có một phương pháp ăn kiêng mà bạn có thể thực hiện ngay cả khi đang bận bịu trong nuôi con thì việc giảm cân sẽ trở nên dễ dàng thôi. Đây là ba cách để làm được điều đó.

Ảnh: Hanakomama

Hãy làm một thực đơn và số lượng bữa ăn giống như trẻ

Bữa ăn của trẻ nhỏ thường có vị thanh đạm và lượng ít hơn so với bữa ăn của người lớn. Nếu bữa ăn của bạn giống với con mình thì bạn có thể cắt giảm lượng calo. Bạn chỉ có thể ăn một trong ba bữa ăn thay vì mỗi bữa ăn vì vậy bạn nên thử phương pháp này xem. Phương pháp này được khuyến khích nên thực hiện vào bữa tối khi đó các hoạt động sau bữa ăn này thường sẽ ít hơn.

Dỗ dành trẻ, chơi cùng trẻ là một hình thức vận động

Sẽ hiệu quả nếu bạn dành thời gian tương tác với con trong thời gian ăn kiêng của mình. Sử dụng năng lượng của bạn để đốt cháy chất béo, chẳng hạn như ôm con và ngồi xổm, tập thể dục dụng cụ và khiêu vũ cho các buổi biểu diễn dành cho trẻ em hay chạy xung quanh với con. Khi bạn vận động và thưc hiện các bài tập căng cơ thì đó chính là thời điểm tốt để đốt cháy mỡ thừa.

Chỉnh sửa khung xương chậu

Trong trường hợp sinh thường, hầu hết phụ nữ sau sinh đều bị lệch hoặc hở xương chậu. Chỉ cần luyện tập thì khu vực xung quanh thắt lưng có thể sẽ được tái tạo lại.

Ảnh: hugkum.sho.jp

Có thể bạn sẽ giao con cho chồng chăm sóc để đi đến phòng khám xương và tiến hành nắn xương. Nếu không có phòng khám chỉnh xương chậu ở gần đó, bạn có thể sử dụng dây đai chỉnh xương chậu hoặc các bài tập liên quan đến xương chậu.

Hãy cân bằng giữa việc ăn kiêng và chăm sóc con

Ảnh: Hanakomama

Ngay cả khi bận bịu với việc chăm con và làm việc nhà thì dáng vẻ của một người mẹ luôn muốn bản thân mình tỏa sáng như là một người phụ nữ là điều thật sự rất tuyệt vời. Để giữ đươc động lực thì lúc này bạn hãy lên kế hoạch và thực hiện ngay. Đồng thời, hãy cân bằng giữa việc chăm con và ăn kiêng của mình một cách hợp lý nhé.

Theo Hanakomama