Tham khảo giới hạn chế độ ăn kiêng hữu ích từ các K-pop thần tượng nếu bạn muốn cân bằng nhanh mà vẫn an toàn

Nữ ca sĩ IU của Hàn Quốc dù đã thấp bé và nhỏ nhắn nhưng cô vẫn kiểm soát cân nặng bằng cách ăn kiêng để giữ dáng. Món khoái khẩu giúp nữ ca sĩ giảm và giữ cân chính là táo. Một quả táo có nhiều chất xơ và ít calo, chứa nhiều vitamin và khoáng chất cũng như chất xơ. IU ăn một quả táo ít nhất một lần một ngày để giữ gìn vóc dáng trong trạng thái tốt nhất.

Thành viên Eunji của A Pink chia sẻ rằng các thành viên của cô ấy sẽ luôn luộc trứng khi họ trở về ký túc xá vào buổi sáng sau lịch trình của họ. Một quả trứng luộc chứa một ít hầu hết mọi chất dinh dưỡng chúng ta cần đồng thời ít chất béo.

UEE

UEE chứng minh giảm cân thành công. Cô ấy gói bữa trưa của mình ở nhà để giúp cô ấy duy trì tỷ lệ thức ăn của mình. Bữa trưa của cô ấy bao gồm cơm, đậu phụ hoặc salad được nêm bằng nguyên liệu bí mật của cô ấy: vảy cá ngừ khô.

Những miếng bánh Nhật này là một lựa chọn lành mạnh hơn để nêm thức ăn của bạn so với muối. Nó không chỉ giúp tăng cường vị giác mà còn là một nguồn năng lượng tuyệt vời.

Seo In Guk

Seo In Guk đã từng giảm được 22kg với kế hoạch ăn kiêng nghiêm ngặt của mình. Nam diễn viên dùng thức ăn luộc thay vì đồ chiên rán để giảm thiểu lượng dầu mỡ nạp vào cơ thể, cùng với đó là ăn kiêng với quả óc chó. Quả óc chó là một món ăn kiêng hoàn hảo vì nó chứa axit béo omega-3, protein và chất xơ giúp bạn ít cảm thấy đói hơn.

Seo In Young

Seo In Young đã giảm được 13 cân trong 4 tuần từ chế độ ăn kiêng bằng cách ăn chuối để kiềm chế cơn đói giữa các bữa ăn. Chuối chứa đầy các enzym giúp tăng cường tiêu hóa và trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân và nó là nguồn dưỡng chất phong phú cho cơ thể.

Park Bom

Chế độ ăn kiêng của Park Bom bao gồm ăn cả 3 bữa và ăn nhẹ 2 lần trong ngày. Sự giảm cân đáng kể của cô giữa các lần trở lại của 2NE1 đã mang lại sự chú ý cho "chế độ ăn toàn rau diếp" của cô.

Rau diếp giúp loại bỏ chất lỏng và chất béo để giảm cân nhanh hơn.

Seohyun

Em út SNSD Seohyun được biết đến với nỗi ám ảnh về khoai lang. Tuy khoai lang rất ngọt nhưng chúng là một thực phẩm ăn kiêng tuyệt vời. Khoai lang là thực phẩm giàu chất xơ giúp kiểm soát cơn đói, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn và cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa.

Yoon Eun Hye

Yoon Eun Hye có kế hoạch ăn uống ít chất béo bao gồm các loại thực phẩm ăn kiêng điển hình như ức gà và đậu phụ. Tuy nhiên, cô ấy bổ sung một món đặc biệt trong mỗi bữa ăn của mình là kim chi.

"Nếu một người ăn một ít kim chi trong mỗi bữa ăn của họ, họ có thể giảm gần 5kg trong một tháng" - một giáo sư từ Đại học Y tế Seoul chia sẻ. Kimchi không chỉ chứa ít calo mà còn có một số thành phần giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất.

Bất kể bạn sử dụng loại thực phẩm gì hay có một chế độ ăn kiêng rõ ràng thì tư duy của bạn vẫn là quan trọng nhất. Phải biết kiểm soát những gì nạp vào cơ thể thì mới có thể thấy được kết quả rõ ràng và duy trì được sức khỏe tốt. Hy vọng rằng một số mẹo ăn kiêng từ các thần tượng K-pop phía trên có thể giúp ích cho bạn để có được vẻ ngoài hoàn hảo trong mùa hè sắp tới.