Công dụng tuyệt vời của biotin đối với sức khỏe

Còn được gọi là vitamin H, biotin là một trong những vitamin B phức hợp giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng.

Từ “biotin” bắt nguồn từ từ “biotos” trong tiếng Hy Lạp cổ đại, có nghĩa là “sự sống” hoặc “nguồn dinh dưỡng ”. Các vitamin B, và đặc biệt là biotin, giúp giữ cho da, tóc, mắt, gan và hệ thần kinh khỏe mạnh. Biotin cũng là một nguồn dinh dưỡng quan trọng trong thai kỳ vì nó rất quan trọng đối với sự phát triển của phôi thai.

Thanh thiếu niên và người lớn nên bổ sung khoảng 30 đến 100 microgam (mcg) biotin mỗi ngày. Vì biotin hòa tan trong nước nên biotin sẽ được thải ra ngoài cơ thể khi bạn đi tiểu. Trong khi hầu hết mọi người có thể tiêu hóa các chất thực phẩm bổ sung biotin, một số người báo cáo họ gặp phải tác dụng phụ nhẹ như buồn nôn và các vấn đề tiêu hóa. Không có triệu chứng nhiễm độc nào được biết đến liên quan đến việc tiêu thụ quá nhiều biotin vào cơ thể.

Biotin có hỗ trợ bệnh tiểu đường?

Một số nghiên cứu, bao gồm cả nghiên cứu trên động vật, cho thấy rằng việc bổ sung biotin sẽ giúp những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 điều chỉnh mức đường huyết. Tuy nhiên, cho đến nay nghiên cứu vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể. Theo một nghiên cứu khác được thực hiện trên động vật, biotin có thể giúp ngăn ngừa tổn thương thận ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 phụ thuộc vào insulin, tuy nhiên vẫn cần thêm những bằng chứng khoa học khác củng cố cho nghiên cứu này.

Biotin giúp tóc, da và móng khỏe mạnh hơn?

Thiếu hụt biotin rất ít khi xảy ra, nhưng vì những người bị thiếu chất thường xuất hiện các triệu chứng rụng tóc hoặc phát ban đỏ có vảy, một số bác sĩ và các công ty thực phẩm chức năng khuyên bạn nên tăng lượng biotin nạp vào cơ thể.

Biotin giúp ích gì trong quá trình phát triển của thai nhi?

Mặc dù hiếm gặp nhưng phụ nữ mang thai có thể bị thiếu biotin. Để giúp tăng cường sức khỏe cho em bé, hãy uống vitamin có chứa biotin và axit folic trong thai kỳ. Tuy nhiên, liều lượng biotin cao có thể gây nguy hiểm cho em bé, vì vậy không nên bổ sung thêm biotin mà chỉ dùng vừa đủ.

Nguồn biotin ngoài tự nhiên

Biotin cũng có thể được tìm thấy trong một số loại thực phẩm, bao gồm:

Lòng đỏ trứng

Thịt nội tạng (gan, thận)

Các loại hạt như hạnh nhân, đậu phộng, hồ đào và quả óc chó

Bơ hạt

Đậu nành và các loại đậu khác

Ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc

Súp lơ trắng

Chuối

Nấm

Các kỹ thuật chế biến thực phẩm như nấu ăn có thể làm cho biotin mất tác dụng nên các loại thực phẩm ít chế biến hoặc nguyên chất sẽ chứa nhiều biotin hoạt tính hơn. Nếu bạn không thể cung cấp đủ biotin từ tự nhiên, bác sĩ có thể đề xuất một loại vài loại thực phẩm bổ sung. Hãy nhớ rằng các chất bổ sung thường không được giám sát về độ an toàn, độ tinh khiết, liều lượng hoặc chất lượng, vì vậy hãy nghiên cứu nhãn hiệu biotin chất lượng trước khi mua.

Mặc dù biotin cần thiết cho chức năng bình thường của cơ thể và các thực phẩm bổ sung có thể giúp ích cho phụ nữ mang thai và một số người mắc bệnh tiểu đường, tuy nhiên vẫn chưa có đủ cơ sở để củng cố, bổ sung cho các tuyên bố về việc sử dụng biotin sẽ khiến tóc, da hoặc móng khỏe mạnh.

Như đã nói, bạn nên duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh với các loại thực phẩm chưa qua chế biến công nghiệp hoặc ít chế biến để có được sức khỏe và dưỡng chất tối ưu cho cơ thể.