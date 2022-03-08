10 cách chữa trị hôi miệng tự nhiên tại nhà

Một điều thực sự khó chịu khi bị hôi miệng là hầu hết mọi người không nhận ra rằng họ mắc chứng bệnh này. Đôi khi chỉ có những người bạn và gia đình thân thiết nhất của chúng ta mới có thể cho ta biết khi có vấn đề, và phần việc sau đó là phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và giải pháp - sau khi đã gặp phải một vài sự bối rối nhỏ.

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng hôi miệng dai dẳng là do vi khuẩn sống tự nhiên trong miệng của chúng ta. Hầu hết thời gian, mùi hôi liên quan đến vệ sinh răng miệng kém, bệnh nướu răng hoặc khô miệng - vốn là những điều kiện tạo cơ hội cho vi khuẩn sinh sôi, dễ xảy ra tình trạng bệnh lý tiềm ẩn, chẳng hạn như bệnh đường tiêu hóa, nhiễm trùng đường hô hấp hoặc bệnh gan và thận. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn sau khi thử các biện pháp khắc phục tại nhà dưới đây, chúng tôi khuyên bạn nên đến gặp bác sĩ để loại trừ bất kỳ tình trạng nghiêm trọng nào.

Mặc dù tất cả chúng ta đều có thể bị hôi miệng sau khi ăn tỏi, hành tây hoặc một số loại pho mát, nhưng hôi miệng mãn tính (còn gọi là hôi miệng) là chứng hôi miệng tồn tại trong một thời gian dài hơn và không biến mất sau khi đánh răng và dùng chỉ nha khoa.

Làm thế nào để điều trị hôi miệng một cách tự nhiên?

1. Đánh răng

Đánh răng ít nhất hai lần một ngày. Đảm bảo tập trung vào việc loại bỏ tất cả các mảnh thức ăn ra khỏi miệng. Nếu bàn chải đánh răng của bạn dường như không thể lọt vào kẽ răng, hãy thử một chiếc khác có lông mềm hơn để vào đúng vị trí.

2. Vệ sinh răng miệng sau khi ăn

Sau khi đánh răng, hãy dùng chỉ nha khoa nhẹ nhàng để loại bỏ các mảnh thức ăn mắc kẹt giữa các kẽ răng. Vi khuẩn phát triển mạnh trên đường và tinh bột còn sót lại - vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã loại bỏ tất cả, đặc biệt là trước khi đi ngủ.

3. Làm sạch lưỡi của bạn

Sau khi đánh răng và dùng chỉ nha khoa, hãy dành thêm vài giây để cạo lưỡi để loại bỏ vi khuẩn và mảnh vụn trên bề mặt. Dụng cụ cạo lưỡi làm bằng đồng là một lựa chọn tuyệt vời vì nó có khả năng chống vi trùng và chống vi khuẩn một cách tự nhiên.

4. Súc miệng bằng dầu dừa

Súc miệng bằng dầu thay vì nước súc miệng. Chỉ cần cho một thìa dầu dừa nguyên chất vào miệng và súc miệng trong khoảng 15 phút. Dầu dừa giúp giảm lượng vi khuẩn có hại trong miệng và cũng đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ sâu răng và viêm lợi.

5. Súc miệng bằng tinh dầu

Thêm một vài giọt tinh dầu vào kem đánh răng của bạn, vào nước súc miệng bằng dầu dừa hoặc vào một cốc nước (để làm nước súc miệng). Dầu bạc hà, cây trà, quế, đinh hương và bạch đàn đều là những lựa chọn tuyệt vời vì đặc tính chống vi khuẩn, chống nấm và chống vi trùng của chúng. Tinh dầu có thể giúp loại bỏ vi khuẩn có hại và làm hơi thở thơm tho. Luôn đảm bảo pha loãng tinh dầu đúng cách trước khi sử dụng.

6. Chải răng với đất sét, baking soda và Xylitol

Đất sét bentonite, Baking Soda và Xylitol là những thành phần quan trọng trong bột răng vì những lợi ích chăm sóc răng miệng đáng kinh ngạc của chúng. Chúng giúp giảm vi khuẩn gây sâu răng và độc tố trong miệng, trung hòa axit dư thừa, giảm mảng bám, ngăn ngừa sâu răng và chữa lành nướu bị viêm. Điều này tạo ra một môi trường lành mạnh trong miệng giúp vi khuẩn tránh xa.

7. Giữ đủ nước

Mất nước và khô miệng có thể làm tăng chứng hôi miệng do thiếu nước bọt để làm sạch bên trong miệng. Giữ đủ nước bằng cách uống nước thường xuyên và tránh caffein và rượu cũng rất hữu ích. Súc miệng bằng Xylitol và dầu dừa thường xuyên cũng có thể giúp làm ẩm miệng. Nếu tình trạng khô miệng của bạn là do một loại thuốc cụ thể gây ra, hãy nói chuyện với bác sĩ về các lựa chọn thay thế.

8. Tránh thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn và đường tinh chế là những thức ăn ưa thích của vi khuẩn. Vi khuẩn lên men đường trong miệng, giải phóng mùi hôi. Hãy thử thay thế thực phẩm chế biến bằng trái cây tươi, protein và rau quả (cần nhai nhiều) để giúp làm sạch miệng và tránh vi khuẩn cám dỗ.

9. Ăn sữa chua

Mặc dù chúng ta đã nói rất nhiều về việc loại bỏ vi khuẩn khỏi miệng của bạn, nhưng một cách để loại bỏ vi khuẩn không mong muốn là tăng cường vi khuẩn tốt. Ăn các loại thực phẩm giàu probiotic, chẳng hạn như sữa chua và nấm sữa kefir, có thể giúp giảm các hợp chất gây mùi, chẳng hạn như hydrogen sulfide (có mùi giống như trứng thối). Đảm bảo chọn sữa chua ít đường và nấm sữa kefir để tránh vi khuẩn ăn vào thay vì loại bỏ vi khuẩn.

10. Ghé thăm nha sĩ của bạn

Đây không nhất thiết phải là biện pháp khắc phục tại nhà nhưng nếu gần đây bạn không gặp nha sĩ thì bạn nên đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Sâu răng, bệnh nướu răng và mảng bám đều có thể góp phần gây hôi miệng. Có một buổi làm sạch chuyên nghiệp tại nha sĩ, sau đó là duy trì thói quen vệ sinh răng miệng tốt tại nhà có thể giúp giải quyết tình trạng hôi miệng nhanh chóng hơn.