Bạn đã biết cách ngăn ngừa gàu và chăm sóc da đầu hiệu quả? Mách nhỏ bí quyết cực hữu dụng

Trên thực tế, cơ thể con người là một quần xã sinh vật phức tạp, trong đó có vô số vi sinh vật như nấm, vi khuẩn hoặc vi rút cùng tồn tại. Thông thường, sẽ có một sự cân bằng tương đối, được hỗ trợ bởi những lợi khuẩn. Nhưng đôi khi sự cân bằng đó có thể bị phá vỡ và chứng loạn khuẩn xuất hiện.

Theo Jerónimo Ors, dược sĩ và giám đốc của công ty mỹ phẩm Paquita Ors giải thích, gàu là một ví dụ rõ ràng về điều này. Da đầu giống như một khu rừng lớn đầy những cư dân siêu nhỏ và trong số đó có một loại vi nấm là Pityrosporum ovale, khi đối mặt với các yếu tố như vệ sinh sạch sẽ quá mức hoặc căng thẳng, chúng có thể sinh sôi nhiều hơn mức cần thiết gây ra gàu.

Khi điều này xảy ra, đầu sẽ bị ngứa và da bắt đầu bong tróc, thậm chí có thể gây ra tình trạng rụng tóc đáng kể.

May mắn thay, có một số biện pháp khắc phục để giải quyết vấn đề này. Những loại dầu gội trị gàu giúp ngăn chặn sự phát triển quá mức của nấm và giữ cho quần thể của chúng cân bằng.

Ngoài ra gàu còn có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các loại kem dưỡng da có chiết xuất từ ​​thực vật như cây huyết dụ để tiêu diệt gốc rễ của nấm, do đó khôi phục sự cân bằng của hệ sinh thái da đầu và ngăn ngừa ngứa và rụng tóc.

Khám phá cách gội đầu bằng bia trị gàu tóc thêm bóng mượt chắc khỏe Với cách gội đầu bằng bia sẽ giúp bạn giải quyết nỗi lo về tóc bị gàu, khô xơ và gãy rụng do uốn, duỗi, nhuộm, ánh nắng, thời tiết… Mái tóc sẽ nhanh chóng phục hồi, khỏe mạnh lên trông thấy.

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