Cách nấu nước bồ kết gội đầu cho tóc óng mượt, sạch gàu

Bồ kết là loại quả quen thuộc, từ xa xưa đã được các Bà, các Mẹ sử dụng đun nước gội đầu, cho tác dụng rất tốt với mái tóc, đồng thời nó rất an toàn cho người sử dụng. Cùng tìm hiểu cách nấu nước bồ kết gội đầu qua nội dung bài viết dưới đây.

Để thực hiện theo hướng dẫn làm nước bồ kết gội đầu, bạn phải chọn và nướng bồ kết đúng cách:

Kích thích mọc tóc: Sử dụng bồ kết gội đầu là bí quyết tuyệt vời giúp tóc mọc nhanh hơn. Với những người bị nấm da đầu có hiện tượng gãy rụng tóc và làm da đầu trọc một mảng, nên sử dụng bồ kết gội đầu nhằm kích thích tóc mọc nhanh hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng tóc bị gãy rụng.

Trị nấm đầu: Trong thành phần bồ kết có chứa lượng Saponin có tính kháng khuẩn, kháng viêm và diệt nấm khá hiệu quả. Một số người bị nấm da đầu được bác sĩ khuyên kết hợp thuốc với sử dụng bồ kết để gội đầu cho hiệu quả sạch nấm.

Nước bồ kết cho tóc suôn mượt: Gội đầu bằng bồ kết thường xuyên giúp bạn có mái tóc suôn mượt và óng ả, đây là lý do vì sao ngày xưa những cô gái có mái tóc dài mà vẫn mượt mà khi sử dụng bồ kết để gội đầu.

Trước khi đi tìm hiểu cách nấu nước bồ kết gội đầu, chúng ta cùng đi tìm hiểu công dụng của loại nước này với mái tóc và da đầu:

Chọn bồ kết: Bạn nên chọn mua những trái bồ kết đã chín, già và có màu nâu sậm, bởi vì những quả có chứa hàm lượng saponin rất nhiều, thích hợp dùng để nấu nước gội đầu. Trước khi nấu, bạn nên phơi nắng nắng hoặc nướng bồ kết để thành phần saponin được tích lại, giúp mùi hương giữ được lâu hơn, thuận tiện khi nướng.

Nướng bồ kết: Bạn hãy nướng quả bồ kết để có mùi thơm cũng như tạo ra chất nhựa giúp chăm sóc tóc hiệu quả. Sử dụng bếp than hồng để nướng bồ kết, giúp cho giữ lại hương vị tự nhiên tốt nhất.

Để thuận tiện cho việc nướng bồ kết, bạn có thể kẹp quả bồ kết vào vỉ nướng thịt. Hãy nướng trên lửa nhỏ, khi thấy có mùi thơm ngào ngạt, quả bồ kết hơi chuyển màu vàng thì bỏ ra khỏi bếp. Bồ kết sau khi nướng xong thì để nguội, bẻ nhỏ và cho vào hộp sạch để dùng dần. Cần bảo quản bồ kết nướng trong điều kiện khô ráo, thoáng mát.

Chọn bồ kết chín già, có màu sậm để nấu nước Nước bồ kết gội đầu - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách nấu nước bồ kết gội đầu tại nhà

Sau khi bạn đã chọn và nướng được bồ kết, thì hãy theo dõi hướng dẫn nấu nước bồ kết gội đầu như sau:

Bạn chỉ cần cho bồ kết vào nồi nước rồi đun trên lửa lớn. Lượng bồ kết sử dụng để nấu nước tùy thuộc vào độ dày hay mỏng của tóc bạn.

Khi nấu nước bồ kết gội đầu, nên cho lượng nước vừa đủ, vì khi gội đầu bạn sẽ phải pha thêm nước sạch. Hãy đun bồ kết đến khi nước có màu nâu đậm và có sủi bọt vàng thì tắt bếp, để nước nguội bớt là có thể đem ra gội đầu.

Cách nấu nước bồ kết gội đầu đơn giản, dễ thực hiện tại nhà Nước bồ kết gội đầu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra bạn có thể thực hiện nấu nước bồ kết chung với vỏ bưởi, cam hay sả như sau:

Bạn hãy cho bồ kết đã được nướng và nồi nước cùng với các loại nguyên liệu khác như vỏ cam, vỏ bưởi, sả… để tăng hiệu quả và mang lại mùi thơm trên tóc.

Việc sử dụng nước bồ kết chung với các loại vỏ trên sẽ giúp mượt tóc, chống rụng tóc. Bạn nên lưu ý không đun quá lâu vì các tinh dầu bồ kết sẽ bốc hơi hết. Trước khi cho vào nồi nước bồ kết bạn cần bóp nhẹ hoặc vò nát vỏ chanh, vỏ bưởi để tạo tinh dầu. Với hoa tươi bạn chỉ cần bóp nhẹ tay để mùi tỏa ra là được.

Không đun quá lâu vì các tinh dầu bồ kết sẽ bốc hơi hết - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có thể áp dụng cách nấu nước bồ kết cô đặc để sử dụng nhiều lần như sau:

Nướng bồ kết lên để loại bỏ các độc tố bên trong. Với loại tóc khô, bạn nên loại bỏ hạt vì hạt bồ kết sẽ làm tóc bị khô hơn.

Rang thơm gai bồ kết lên trước khi nấu.

Cho bồ kết, gai bồ kết và hương nhu vào nồi. Thêm nước vào vừa đủ rồi đun sôi, lưu ý sử dụng lửa nhỏ. Đến khi các nguyên liệu trên nhừ, dung dịch cô đặc lại thì tắt bếp.

Sau khi thu được dung dịch cô đặc, hãy cho vào chai và đậy kín để sử dụng lâu dài. Đây là cách làm dầu gội bồ kết mà bạn có thể áp dụng thay cho dầu gội thông thường.

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Cách bảo quản nước bồ kết

Do bồ kết để lâu bên ngoài môi trường sẽ bị hỏng, vì vậy đòi hỏi bạn phải có cách bảo quản nước bồ kết nấu thích hợp:

Để bảo quản bồ kết, sau khi hái về bạn phải sơ chế rồi rửa sạch, phơi khô và đem đi nướng chín.

Nước bồ kết sau khi được nấu xong, bạn nên gội sử dụng để gội đầu luôn. Còn nếu vì 1 lý do nào đó bạn chưa có thời gian gội, thì hãy để nước gội đầu vào ngăn mát của tủ lạnh. Đun ấm lại nước gội đầu trước khi gội.

Bảo quản nước bồ kết tại những nơi khô ráo, thoáng mát cước bồ kết gội đầu - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bạn đọc đã tìm hiểu được cách nấu nước bồ kết gội đầu đơn giản, hiệu quả tại nhà, cũng như cách bảo quản loại nước này. Hãy áp dụng những hướng dẫn trên để có một mái tóc dài mượt, óng ả và an toàn cho sức khỏe.