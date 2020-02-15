Không nên bỏ qua cách gội đầu bằng dầu dừa cho mái tóc hoàn hảo

Làm đẹp 15/02/2020 14:44

Nếu là một cô nàng mê làm đẹp với các nguyên liệu từ thiên nhiên thì chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua cách gội đầu bằng dầu dừa tại nhà đơn giản mà cực kỳ hiệu quả.

Dầu dừa là loại nguyên liệu làm đẹp được nhiều chị em tin tưởng sử dụng nhờ công dụng tuyệt vời mà nó mang đến. Không chỉ có tác dụng với da mà với những cách gội đầu bằng dầu dừa vô cùng đơn giản, bạn đã có thể sở hữu một mái tóc đẹp ngay tại nhà. Nhiều người lo lắng nếu gội bằng dầu dừa tóc sẽ nhanh bết, dính tuy nhiên, bạn chỉ cần thực hiện đúng cách là sẽ có được hiệu quả cực bất ngờ.

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Không nên bỏ qua cách gội đầu bằng dầu dừa cho mái tóc hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của dầu dừa đối với mái tóc

Trong dầu dừa có chứa các loại dưỡng chất rất tối đối với da cũng như mái tóc. Đặc biệt là các dưỡng chất như:

  • Axit Lauric (Monilaurin): là một loại kháng sinh tự nhiên. Công dụng chính của chất này là kháng khuẩn và kháng nấm. Vì thế, khi sử dụng dầu dừa để gội đầu sẽ giúp điều trị gàu cũng như giảm rụng tóc do vi khuẩn gây ra. Loại chất này cũng được tìm thấy trong thành phần của sữa mẹ. Vậy nên nó được xác nhận là cực kỳ an toàn đối với người dùng.
  • Axit Capric: cũng là một loại kháng sinh tự nhiên có công dụng giống như Axit Lauric.
  • Vitamin E:  Đây chính là chất giúp bạn chống lại lão hóa vô cùng hiệu quả.

Bên cạnh đó. Khi sử dụng dầu dừa cho tóc sẽ còn giúp phục hồi hư tổn của tóc, bảo vệ da đầu, tăng khả năng dưỡng ẩm. Hạn chế sự tác động của hóa chất có trong các loại dầu gội đầu.

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Dầu dừa có tác dụng rất hiệu quả đối với mái tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách gội đầu bằng dầu dừa

Nhiều người lo lắng gội đầu bằng dầu dừa bị bết tóc đây cũng là một thực tế nếu như bạn thực hiện không đúng cách. Cách thường được chị em áp dụng nhất đó chính là trộn dầu dừa với dầu gội. Cách này nhanh chóng, đơn giản, tiện lợi tuy nhiên hiệu quả mà nó đen lại không cao. Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến điều khiến cho chị em lo lắng là tóc bết dính và gây khó chịu. Vì vậy, hãy áp dụng cách gội đầu bằng dầu dừa không bị bết tóc, giúp tóc và da đầu sạch sẽ, sau đây.

  • Bước 1: Xả tóc để tóc mềm, trôi bớt bụi bẩn sau đó lau khô tóc. 
  • Bước 2: Đổ dầu dừa ra một chén nhỏ sau đó dùng đầu ngón tay chấm dầu dừa rồi thoa nhẹ nhàng lên da đầu theo hình xoắn ốc. Sau khi đã thực hiện với toàn bộ phần da đầu, bạn lấy lược, chấm vào dầu dừa và chải tóc từ phần chân cho đến ngọn. Thực hiện xong, tiến hành massage da đầu và tóc một cách nhẹ nhàng để đầu thoải mái, như vậy thì các dưỡng chất có trong dầu dừa dễ dàng thấm vào da đầu, tóc. Để như vậy trong khoảng thời gian 30 phút. 
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Xoa đều dầu dừa lên phần chân tóc - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 3: Hết thời gian, tiến hành xả nước ấm để dầu dừa trên tóc trôi bớt. Chỉ xả nhẹ nhàng để loại bỏ dầu thừa mà thôi. Không nên làm quá mạnh, quá kỹ.
  • Bước 4: Gội lại đầu bằng dầu gội bạn vẫn thường dùng hằng ngày. Cuối cùng là xả với nước ấm để dầu thừa cũng như chất bẩn không còn lưu lại được trên tóc nữa. Không cần phải dùng dầu xả nếu thường ngày bạn vẫn dùng bởi trong dầu dừa đã có chứa nhiều dưỡng chất làm mềm và phục hồi tóc.

Khi áp dụng cách này, tóc của bạn sẽ có thể hấp thu được tối đa các dưỡng chất có trong dầu dừa, làm sạch gàu, giúp tóc khỏe mạnh từ đó kích thích tóc mọc nhanh. Đây cũng là cách gội đầu bằng dầu dừa trị gàu và cách sử dụng dầu dừa cho tóc mọc nhanh mà nếu chị em đang gặp phải 2 vấn đề này có thể áp dụng. 

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Chải đều dầu dừa từ chân tóc đến ngọn - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi gội đầu bằng dầu dừa

Khi thực hiện gội đầu bằng dầu dừa, để có thể mang đến hiệu quả cao nhất, bạn hãy ghi nhớ những điều sau đây.

  • Muốn dầu dừa phát huy công dụng hiệu quả nhất thì nên đun sôi và để ở nhiệt độ ấm sau đó mới thoa lên tóc.
  • Có thể dùng bông tăm thay cho ngón tay khi thực hiện massage dầu dừa lên phần chân tóc. Chắc chắn khi thực hiện bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng dầu dừa sẽ thấm sâu hơn vào chân tóc.
  • Việc xoa dầu dừa lên da đầu và chân tóc mới là bước quan trọng cần phải được ưu tiên thực hiện. Bởi phần chân tóc là cấu trúc đã chết không có khả năng hấp thu các dưỡng chất. Bước dùng lược chải đều dầu dừa chỉ để giúp tóc mượt hơn và bớt chẻ ngọn. 
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Duy trì gội đầu bằng dầu dừa cho tác dụng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet
  • Để tóc không bị bết và phần chân tóc không bị bít thì hãy thoa kỹ và sạch chân tóc khi gội đầu lần thứ 2 cùng với dầu gội. Như vậy, lượng dầu thừa sẽ sạch hẳn. Bạn có thể gội đầu lại lần thứ 2 với lượng dầu gội ít hơn nếu như đầu vẫn chưa sạch.
  • Sử dụng dầu dừa để gội đầu chỉ phù hợp với những mái tóc khô, xơ, bị hư tổn. Tóc bạn nhiều dầu thì không nên sử dụng mà hãy dùng một loại dưỡng khác phù hợp hơn. 
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Sử dụng dầu dừa đúng cách để cho mái tóc đẹp hoàn hảo - Ảnh minh họa: Internet

Việc gội đầu bằng dầu dừa cho tác dụng hiệu quả trong việc làm mềm tóc của bạn. Quan trọng là bạn cần phải áp dụng đúng cách gội đầu bằng dầu dừa để không gặp phải những vấn đề như bết, dính gây khó chịu.

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