Bật mí cách trị thâm môi bằng dầu dừa đơn giản tại nhà

Môi thâm là biểu hiện của việc sắc tố melanin tăng quá nhiều do tế bào melanocytes bị tổn thương, khiến môi trở nên thâm sạm và kém tươi. Một làn môi thâm khiến bạn kém xinh, thiếu sức sống và mất tự tin khi giao tiếp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn đọc cách trị thâm môi bằng dầu dừa vô cùng hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.

Ngoài ra, dầu dừa còn chứa các axit béo cần thiết mang lại một đôi môi hồng hào và khỏe mạnh, mọng nước. Dưỡng môi bằng dầu dừa sẽ khiến đôi môi bạn mềm mại và gợi cảm hơn.

Dầu dừa có chứa nhiều vitamin E tồn tại ở dạng toco - trienol, có công dụng làm giảm thâm mụn, chữa lành tổn thương do vừa nặn mụn. Bên cạnh đó, vitamin E có trong dầu dừa còn có khả năng ngăn ngừa lão hóa và giảm sạm da, từ đó giúp làn da của bạn trắng sáng hơn.

Cách trị thâm môi bằng dầu dừa

Dưới đây là những cách trị thâm môi bằng dầu dừa bạn nên áp dụng ngay.

Bôi trực tiếp dầu dừa lên môi

Bạn có thể sử dụng dầu dừa để bôi trực tiếp lên môi. Cách này sẽ có hiệu quả tốt nhất nếu thoa lên môi trước khi đi ngủ vì buổi tối là lúc môi hấp thụ các dưỡng chất trong dầu dừa tốt nhất. Bạn có thể thoa dầu dừa nhiều lần trong ngày khi cảm thấy môi bị khô.

Bạn có thể bôi trực tiếp dầu dừa lên môi để trị thâm - Ảnh minh họa: Internet

Trộn dầu dừa với đường nâu và mật ong

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 3 thìa mật ong, 2 thìa dầu dừa, 2 thìa đường nâu, hũ và bát thủy tinh chịu nhiệt.

Cách làm như sau:

Cho dầu dừa và mật ong vào bát thủy tinh rồi trộn đều. Bỏ bát vào lò vi sóng hoặc đun cách thủy để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Thêm 2 thìa đường nâu vào hỗn hợp, khuấy đều tay cho đến khi hỗn hợp trở nên sền sệt.

Đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh và đậy kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng bôi lên môi dần dần.

Trị thâm môi bằng hỗn hợp dầu dừa, đường nâu và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi sử dụng, hãy vệ sinh môi sạch trước bằng nước ấm, cách này giúp loại bỏ thức ăn và bụi bẩn còn bám trên môi và dầu dừa có thể phát huy hiệu quả nhờ đó. Thoa đều hỗn hợp lên môi và massage nhẹ nhàng. Tốt nhất là dùng trước khi đi ngủ và lưu lại hỗn hợp qua đêm. Sáng hôm sau thức dậy, rửa sạch môi bằng nước lạnh, dùng khăn mềm lau môi để làm sạch các tế bào chết vương trên da.

Cách làm dưỡng môi bằng dầu dừa

Dưới đây là một số cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa kết hợp với các nguyên liệu thiên nhiên khác.

Son dưỡng môi bằng dầu dừa và sáp ong

Nguyên liệu bao gồm: sáp ong và dầu dừa, cốc.

Cách làm như sau:

Cho dầu dừa và sáp ong vào cốc.

Cho cốc vào lò vi sóng/ bếp hồng ngoại hoặc đun cách thủy để sáp tan chảy. Sau đó, dùng đũa khuấy đều để dầu dừa và sáp hòa tan vào nhau.

Chờ khi hỗn hợp nguội bớt thì thêm vitamin E vào bởi vitamin E sẽ bị biến chất nếu cho vào hỗn hợp sáp và dầu khi còn nóng, không còn tác dụng dưỡng môi như ý muốn.

Cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa và sáp ong - Ảnh minh họa: Internet

Đổ vào thỏi son hoặc hũ thủy tinh. Đổ nhanh tay để mặt son được mịn.

Để yên thỏi son trong 4-6 giờ để son cứng.

Cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa và mật ong

Nguyên liệu cần có: 2 thìa dầu dừa, 2 thìa sáp ong, ¼ thìa mật ong, ¼ thìa vitamin E.

Cách làm như sau:

Nạo nhỏ sáp ong rồi cho vào lò vi sóng để chảy ra.

Tiếp theo, cho dầu dừa, vitamin E và mật ong vào cùng và trộn đều.

Cho hỗn hợp vào lò vi sóng khoảng 30 giây để các thành phần hòa vào nhau.

Cho hỗn hợp ra, đổ vào lọ. Đợi cho đến khi hỗn hợp cô đặc lại là xong.

Cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Các câu hỏi liên quan đến dưỡng môi bằng dầu dừa

Khi sử dụng dầu dừa để dưỡng môi, một số người vẫn tồn tại những câu hỏi dưới đây.

Bôi dầu dừa lên môi để qua đêm có tốt không?

Đây là thắc mắc của nhiều bạn gái bởi đối với một số bạn bị mụn, da bị tổn thương, hãy nứt nẻ thì việc dùng dầu dừa cần được thực hiện nhanh chóng, massage nhẹ nhàng trong khoảng 5 phút rồi rửa sạch lại. Tuy nhiên, đối với những ai có da khô hoặc da thường, bạn có thể sử dụng dầu dừa qua đêm thoải mái, thậm chí là qua đêm để các dưỡng chất trong dầu dừa được hấp thụ tốt nhất.

Có nên bôi dầu dừa lên môi xăm không?

Xăm môi giúp môi bạn rõ nét và hồng hào hơn. Tuy nhiên, xăm môi xong nên bôi gì thì tốt là câu hỏi được đặt ra. Nhiều người được khuyên bôi dầu dừa, tuy nhiên cũng không ít người lo ngại rằng liệu dầu dừa có gây ra tác dụng phụ không mong muốn hay không.

Theo các nghiên cứu, dầu dừa có chứa axit béo triglyceride, axit lauric và các loại axit khác có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt. Do đó, việc bôi dầu dừa lên môi vừa xăm xong sẽ giúp môi dịu, giảm đau và không bị sưng đỏ.

Dưỡng môi xăm bằng dầu dừa giúp môi căng mọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, dầu dừa còn giàu vitamin E, K và các khoáng chất giúp môi lên màu đẹp hơn và căng mọng sau khi xăm môi. Do đó, bạn nên dưỡng môi xăm bằng dầu dừa vào buổi tối.

Hy vọng, những kiến thức trên đây có thể giúp bạn biết được cách trị thâm môi bằng dầu dừa đơn giản mà hiệu quả ngay tại nhà. Hãy theo dõi website của chúng tôi để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo về cách làm đẹp.