Mái tóc xơ xác, chân tóc thưa dần là ác mộng của không ít chị em. Dưới đây là những cách ngăn rụng tóc và làm dày tóc giúp bạn lấy lại mái tóc dày và óng mượt.

Mách bạn cách ngăn rụng tóc và làm dày tóc nhanh nhất - Ảnh minh họa: Internet Câu chuyện về những sợi tóc bị rụng Tóc không hề vĩnh cửu mà luôn có sự thay mới. Trung bình hàng ngày, một người bình thường sẽ bị rụng từ 70-100 sợi tóc, tương ứng sẽ có bằng đó sợi tóc mọc lên theo chu kỳ sinh trưởng. Vậy nên rụng tóc là chuyện hết sức bình thường. Chỉ đến khi số lượng tóc rụng hơn 100 sợi một ngày liên tiếp trong thời gian dài mà số tóc mọc lên lại thưa thớt, đây lại là chuyện đáng để tâm. Tóc rụng quá nhiều một ngày trong thời gian dài là rụng tóc bệnh lý - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân nào gây ra rụng tóc bệnh lý Lối sống không lành mạnh: Lối sống ảnh hưởng đến hoạt động của mọi cơ quan trong cơ thể, từ đầu đến chân, từ thể chất đến tinh thần. Do vậy, tóc cũng không phải là ngoại lệ. Tóc sẽ rụng nhiều hơn và trở thành rụng tóc bệnh lý nếu bạn: Thường xuyên “xử lý” mái tóc bằng các loại hóa chất như thuốc ép tóc, nhuộm tóc, tẩy tóc hoặc thường xuyên dùng nhiệt tác động (ép tóc, sấy tóc, làm xoăn nóng).

Gội đầu quá nhiều hoặc hiếm khi gội đầu để tóc bết bẩn.

Tết tóc, bện tóc hoặc buộc tóc quá chặt, quá lâu.

Tóc bị nhiễm nấm hoặc bẩn do đội mũ hoặc mũ bảo hiểm không được vệ sinh thường xuyên. Thường xuyên xử lý hóa chất khiến tóc dễ gãy rụng - Ảnh minh họa: Internet Rối loạn nội tiết tố: Nội tiết tố bị mất cân bằng như testosterone giảm, DHT tăng mạnh. DHT tăng cao trong máu sẽ làm cho nang tóc bị co lại. Lớp bảo vệ ngoài trên da đầu dày hơn khiến cho bộ phận sinh trưởng dưới chân tóc bị ức chế. Từ đó, tóc sẽ không có đủ chất dinh dưỡng dẫn đến yếu dần, dễ rụng và khó mọc mới lại. DHT thường tăng mạnh ở phụ nữ tiền mãn kinh, phụ nữ sau sinh và đàn ông ở tuổi trung niên. Do vậy, ta thường thấy tuổi càng cao thì tóc càng mỏng.

Căng thẳng thần kinh: Căng thẳng kéo dài cũng là thủ phạm khiến tóc bị rụng. Khi gặp áp lực tâm lý, hệ miễn dịch bị mất kiểm soát, các tế bào bạch cầu tấn công làm cho tóc rụng. Đồng thời, căng thẳng thần kinh sẽ làm cho các tế bào thần kinh thực vật rối loạn chức năng. Từ đó, chức năng co dãn mạch máu trên da đầu kém đi, vùng da quanh chân tóc cứng lại làm suy giảm khả năng hấp thu dưỡng chất nuôi tóc, khiến tóc dễ rụng hoặc khô và xơ rối hơn.

Thiếu sắt: Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng thiếu sắt có thể gây ra tình trạng rụng tóc. Sắt giúp tăng lượng huyết sắc tố trong cơ thể, điều hòa tuần hoàn máu và giúp cho mái tóc được tái tạo một cách tự nhiên. Sắt trong cơ thể có thể chuyển hóa thành một dạng protein giúp kích thích mọc tóc, làm tóc óng mượt và bảo vệ nang tóc khỏi gãy rụng. Cách ngăn rụng tóc và làm dày tóc tại nhà Việc khôi phục mái tóc dày và óng mượt cần được bắt đầu bằng công đoạn trị rụng tóc trước. Nhiều người hay sử dụng phương pháp gội lá. Vậy gội lá gì chống rụng tóc?

Cách 1: Trị rụng tóc bằng lá bưởi Cách trị rụng tóc tại nhà nhanh nhất là áp dụng combo gội đầu bằng lá bưởi và dưỡng nang tóc bằng tinh dầu bưởi. Bước 1 - Chuẩn bị nước vỏ bưởi: Lấy vỏ từ 2-3 quả bưởi cho vào nước đun sôi. Bạn cũng có thể cho thêm lá bưởi, sả, chanh, hoa bưởi hoặc bồ kết cho nước có thêm mùi thơm.

Bước 2 - Gội đầu bằng nước vỏ bưởi: Trước tiên, bạn hãy gội sạch đầu bằng dầu gội thông thường. Sau đó, dùng nước vỏ bưởi gội lại và massage trong thời gian 10 phút. Không cần xả lại bằng nước và để tóc khô tự nhiên.

Bước 3 - Xịt tinh dầu vỏ bưởi lên chân tóc: Khi tóc đã khô, lấy một miếng vỏ bưởi còn tươi bóp căng phần vỏ để tinh dầu thoát ra. Hướng miếng vỏ bưởi xuống vị trí tóc bị thưa hoặc bị hói để tinh dầu bám vào da đầu. Xoa nhẹ để tinh dầu thấm vào chân tóc. Nếu không có vỏ bưởi tươi, có thể thay thế bằng tinh dầu vỏ bưởi đóng chai sẵn. Nước vỏ bưởi chanh sả chống rụng tóc và kích thích tóc mọc nhanh – Ảnh minh họa: Internet Cách 2: Trị rụng tóc bằng bồ kết, cỏ mần trầu và hương nhu Đây là cách trị rụng tóc và kích thích mọc tóc được sử dụng từ thời xa xưa, mang lại hiệu quả rõ rệt. Bước 1 – Chuẩn bị nước gội đầu: Lấy một nắm cỏ mần trầu (để cả thân, rễ và hoa), 5 quả bồ kết, một nắm hương nhu, rửa sạch và đun sôi trong 10 phút. Riêng bồ kết có thể nướng nóng trước khi cho vào đun sôi. Tách lấy 1 ca nước đặc để nguội. Số còn lại pha với nước lạnh, đến khi ấm vừa tay là có thể gội đầu.

Bước 2 – Gội đầu: Dùng nước đã pha gội đầu và massage nhẹ nhàng da đầu. Gội đầu thật sạch và xả bằng nước. Đến khi tóc đã sạch hoàn toàn, dùng ca nước bồ kết tráng lại một lần và xoa nhẹ để tinh chất thấm đều vào chân tóc. Sau đó, lau tóc và để khô tự nhiên. Nước bồ kết hương nhu cỏ mần trầu giúp trị rụng tóc và kích thích mọc tóc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Cách 3 - Cách chữa rụng tóc và kích thích mọc tóc từ chanh và sả Bước 1 – Chuẩn bị nước gội đầu: Vắt lấy nước cốt từ 3 quả chanh. Sau đó, xay nhuyễn vỏ chanh và 3 củ sả sau đó lọc lấy nước cốt. Cuối cùng, trộn với nước cốt chanh.

Bước 2 – Gội đầu bằng nước cốt chanh sả: Gội đầu bằng dầu gội cho sạch. Sau đó, cho nước chanh sả đã xay nhuyễn thấm đều lên tóc và massage trong 10 phút. Gội sạch lại bằng nước và để tóc khô tự nhiên. Gội đầu với chanh sả giúp chữa rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet Cách 4: Dầu dừa ngăn rụng tóc và kích thích mọc tóc Nguyên liệu: Dầu dừa nguyên chất Cách làm: Dùng dầu dừa ép lạnh bôi vào chân tóc, massage da đầu khoảng 15 phút , sau đó dùng khăn ủ 30 phút - 45 phút cho dưỡng chất thẩm thấu vòa nang tóc giúp nuôi dưỡng, ngăn ngừa và kích thích rụng tóc. Sau đó gội sạch bằng dầu gội. Thực hiện 2 – 3 lần/tuần. Dùng dầu dừa sẽ giúp kích thích mọc tóc - Ảnh minh họa: Internet Cách 5 - Dùng mật ong ngăn rụng tóc kích thích mọc tóc Dùng mặt nạ mật ong dầu oliu trộn đều theo tỉ lệ 1:1 Tạo mặt nạ mật ong dầu oliu ủ tóc theo tỉ lệ 1:1 và trộn đều. Thoa đều mặt nạ ủ tóc từ chân tóc đến thân và ngọn tóc. Dùng 10 đầu ngón tay massage da đầu nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc 10 phút. Tiếp tục dùng khăn ẩm ủ tóc khoảng 30 phút rồi gội lại bằng nước ấm Mật ong kết hợp với dầu olive ngăn ngừa rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet Rụng tóc xảy ra ở rất nhiều người, thậm chí cả ở những bạn trẻ. Những cách ngăn rụng tóc và làm dày tóc bằng những dược liệu tự nhiên được giới thiệu trên đây rất an toàn nhưng cần thời gian để phát huy tác dụng. Hy vọng bạn sẽ đủ kiên trì thực hiện để sớm có được mái tóc dày đẹp như ý muốn.

Bạn có biết rụng tóc nhiều là do thiếu chất gì hay không? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc, trong đó nguyên nhân hàng đầu là do thiếu dinh dưỡng. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để trả lời cho câu hỏi rụng tóc nhiều là thiếu chất gì nhé.

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