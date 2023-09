Bạn có biết rụng tóc nhiều là do thiếu chất gì hay không?

Mục Lục

1. Tóc rụng nhiều là dấu hiệu của những bệnh lý gì?

Mỗi ngày, một người bình thường mất khoảng 100 sợi tóc, tuy vậy điều này lại không gây ảnh hưởng đáng kể đến thẩm mỹ cũng như sinh hoạt do tóc mới sẽ mọc lên song song. Như vậy, rụng tóc xảy ra khi chu kỳ mọc tóc này bị chậm đi hoặc gián đoạn do nang lông bị phá hủy và thay thế bằng mô sẹo, khiến cho lượng tóc rụng nhiều hơn lượng tóc mọc hàng ngày. Nhiều trường hợp rụng tóc nhiều là do tóc không tiếp tục phát triển, dẫn đến hói đầu, thường xảy ra ở nam giới.