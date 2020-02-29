Hướng dẫn cách trị rụng tóc từ thiên nhiên

Làm đẹp 29/02/2020 06:00

Cách trị rụng tóc từ thiên nhiên được rất nhiều người lựa chọn thay vì dùng các loại mỹ phẩm chuyên dụng. Cùng tìm hiểu cách trị rụng tóc ngay sau đây.

Mỗi lần chải đầu tóc vo lại thành cả nắm nhỏ, những mảng da đầu dần dần hiện ra rõ hơn, một vài sợi tóc vương trên cổ áo,… Đó là những biểu hiện đầu tiên của việc bạn đã bị rụng tóc bệnh lý. Hãy cùng tìm hiểu cách trị rụng tóc từ thiên nhiên trong bài viết dưới đây để sớm điều trị chấm dứt được tình trạng này.

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Hướng dẫn cách trị rụng tóc từ thiên nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng rụng tóc

Hàng ngày, trung bình mỗi người sẽ rụng từ 70-100 sợi tóc và tương ứng sẽ có khoảng từng đó sợi tóc mọc mới theo chu kỳ sinh trưởng. Đây là hiện tượng bình thường và không được xem là rụng tóc bệnh lý.

Nếu rụng tóc hơn 100 sợi một ngày trong thời gian dài, lượng tóc mọc lên thưa thớt khiến cho tóc ngày càng mỏng, thậm chí thành mảng hói trên đầu thì đó là rụng tóc bệnh lý.

Nguyên nhân gây rụng tóc bệnh lý

Có nhiều nguyên nhân gây rụng tóc bệnh lý. Phổ biến là các nguyên nhân được trình bày cụ thể dưới đây.

Lối sống không phù hợp

  • Gội đầu quá nhiều hoặc quá ít.
  • Lạm dụng hóa chất xử lý tóc (ép, uốn, nhuộm, tẩy tóc).
  • Buộc tóc quá chặt.
  • Do mũ bảo hiểm hoặc mũ đội khác không được vệ sinh thường xuyên.
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Lạm dụng thuốc xử lý tóc có thể gây rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Rối loạn chức năng bên trong cơ thể

  • Rối loạn nội tiết.
  • Mắc hội chứng buồng trứng đa nang.
  • Thiếu sắt, ốm lâu ngày, chấn thương gây mất máu.
  • Cơ thể nhiễm độc.
  • Tâm lý căng thẳng.
  • Sử dụng thuốc gây tác dụng phụ.
  • Ăn uống thiếu chất lâu ngày gây suy kiệt cơ thể.
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Stress cũng có thể gây rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị rụng tóc tại nhà hiệu quả

Gội lá gì chống rụng tóc? Câu trả lời chính là lá ổi. Lá ổi được xếp hàng đầu trong danh sách cách trị rụng tóc từ thiên nhiên do dưỡng chất và tinh dầu có trong lá ổi.

Hướng dẫn cách trị rụng tóc bằng lá ổi đun sôi

  • Sơ chế nước gội đầu: Lấy khoảng 20 lá ổi đun sôi kỹ với 3 lít nước. Sau đó để nước nguội bớt để gội đầu.
  • Thực hiện ủ tóc: Gội đầu như bình thường rồi lau khô tóc. Lấy nước lá ổi gội lại làm ướt tóc và da đầu sau đó massage nhẹ nhàng để đảm bảo tinh dầu lá ổi thấm đều. Lấy khăn ủ trong thời gian 20 phút rồi xả lại bằng nước sạch. Thực hiện đều 2 ngày 1 lần cho đến khi khỏi hẳn rụng tóc.
  • Chú ý: Có thể bổ sung thêm bồ kết, lá bưởi, vỏ bưởi để tăng thêm hiệu quả. 
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Đun nước lá ổi trị rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách trị rụng tóc bằng lá ổi xay nhuyễn

  • Chuẩn bị nước ép lá ổi xay nhuyễn: Xay nhuyễn 1 nắm lá ổi tươi bằng máy xay sinh tố. Lọc bỏ bã giữ lại nước cốt.
  • Thực hiện ủ tóc: Gội sạch đầu lần thứ nhất sau đó lau khô. Lấy nước cốt lá ổi xoa lên chân tóc và da đầu, sau đó massage trong 10 phút để tinh dầu thấm đều. Ủ thêm 5 phút sau đó xả sạch bằng nước ấm. Thực hiện 3 lần/tuần cho đến khi tóc bớt rụng.

Cách trị rụng tóc dân gian bằng vỏ bưởi

Cách ngăn rụng tóc và làm dày tóc hiệu quả nhất là kết hợp giữa gội đầu bằng nước vỏ bưởi và xịt tinh dầu vỏ bưởi lên vùng tóc bị thưa hoặc bị hói.

  • Chuẩn bị nước vỏ bưởi: Lấy vỏ từ 2-3 quả bưởi cho vào đun cùng 3-4 lít nước. Khi đun nhớ đậy vung nhằm tránh để tinh dầu bưởi bay hơi. Có thể cho thêm lá bưởi, xả, lá chanh cho nước có thêm mùi thơm.
  • Gội đầu bằng nước vỏ bưởi: Gội lần một bằng dầu gội bình thường thật sạch. Sau đó dùng nước vỏ bưởi gội và massage trong thời gian 10 phút. Không cần xả lại bằng nước và để tóc khô tự nhiên. Dùng máy sấy tóc sẽ khiến da đầu bị khô và dễ rụng tóc.
  • Xịt tinh dầu vỏ bưởi lên vùng tóc bị thưa hoặc bị hói: Khi tóc đã khô, lấy một miếng vỏ bưởi còn tươi bóp căng phần vỏ để tinh dầu thoát ra. Hướng miếng vỏ bưởi xuống vị trí tóc bị thưa hoặc bị hói để tinh dầu bám vào da đầu. Nếu không có vỏ bưởi tươi, có thể mua tinh dầu vỏ bưởi đóng chai sẵn.
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Nước vỏ bưởi giúp trị rụng tóc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị rụng tóc tại nhà nhanh nhất bằng cỏ mần trầu 

  • Chuẩn bị nước gội đầu từ cỏ mần trầu: Lấy một nắm cỏ mần trầu, bỏ rễ và hoa, rửa sạch rồi đun với 1 lít nước cho đến khi cạn 1 nửa. Lọc bỏ bã chỉ giữ lại nước.
  • Gội đầu bằng nước cỏ mần trầu: Gội đầu lần một bằng nước cho da đầu thật sạch, sau đó lau khô tóc. Lấy nước cỏ mần trầu xoa đều khắp da đầu và massage đều tay. Khi da đầu khô lại tiếp tục xoa tiếp cho đến khi hết sạch nước. Ủ tóc như vậy trong 10 phút rồi gội sạch bằng nước ấm. Thực hiện 2 ngày/lần cho đến khi hiện tượng rụng tóc được cải thiện.
  • Uống nước cỏ mần trầu thay nước uống: Đun cỏ mần trầu với 2 lít nước lọc. Om nhỏ lửa trong 15 phút rồi tắt bếp. Sau đó, chắt lấy nước trong và bỏ phần bã. Uống nước đun này thay nước lọc hàng ngày sẽ hỗ trợ chống rụng tóc từ bên trong cơ thể.
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Dùng nước cỏ mần trầu gội đầu kết hợp uống thay nước sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Do chỉ sử dụng các loại thảo dược tự nhiên nên tác dụng sẽ chậm hơn các loại hóa mỹ phẩm. Các bạn nên kiên trì thực hiện tối thiểu từ 1 tháng trở lên để thấy được sự cải thiện.

Việc áp dụng các cách trị rụng tóc từ thiên nhiên là giải pháp an toàn và bền vững để điều trị hiện tóc bệnh lý. Các bạn có thể tham khảo những thông tin được chia sẻ trong bài viết này để cân nhắc lựa chọn cho mình cách điều trị rụng tóc phù hợp nhất.

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