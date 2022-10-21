Tổng hợp những cách dưỡng tóc nhanh dài siêu hiệu quả tại nhà!

Làm thế nào để dưỡng tóc nhanh dài, khỏe đẹp? luôn là mối bận tâm của nhiều chị em. Hiện nay, các chị em thường có xu hướng tìm đến các cách dưỡng tóc nhanh dài bằng những thực phẩm thiên nhiên, nhưng không phải phương pháp nào cũng hiệu quả và mang lại kết quả như mong đợi. Vậy đâu là những cách dưỡng tóc nhanh dài hiệu quả nhất? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Dưới đây là những nguyên nhân khiến tóc dễ bị gãy rụng mà chị em cần biết:

Có nhiều chị em đã dành ra rất nhiều thời gian cho việc chăm sóc tóc nhưng tóc vẫn bị gãy rụng, xơ và lâu dài. Thậm chí, đã thử sử dụng những loại thuốc kích thích cho tóc mọc dài nhưng nó không những không đem lại kết quả như mong đợi mà nó còn ảnh hưởng đến sự phát triển tự nhiên của tóc. Vậy nguyên nhân là do đâu?

- Cơ thể bị thiếu chất dinh dưỡng.

- Sử dụng quá nhiều thuốc uốn, nhuộm, duỗi tóc, hay thường xuyên làm tóc, việc này sẽ khiến tóc thường xuyên phải chịu nhiệt độ cao và ngày càng dễ hư tổn hơn.

Sử dụng nhiều thuốc nhuộm tóc dễ làm tóc bị hư tổn và gãy rụng!

- Bên cạnh đó, tình trạng thường xuyên stress và căng thẳng kéo dài cũng là một nguyên nhân khiến tóc dễ bị gãy rụng.

- Ngoài ra, việc chăm sóc tóc không đúng cách cũng góp phần khiến tóc bạn chịu hư tổn nhiều hơn.

Vậy giải pháp nào cho tình trạng tóc hư tổn, dễ bị gãy rụng như này? Đừng lo lắng, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay những cách dưỡng tóc nhanh dài hiệu quả và đơn giản dưới đây nhé!

Những cách dưỡng tóc nhanh dài cấp tốc tại nhà

1. Cách dưỡng tóc nhanh dài bằng muối

Không chỉ là một gia vị để nêm nếm thức ăn, muối còn là nguyên liệu làm đẹp cho chị em phụ nữ, nhất là trong việc làm dài mái tóc và phục hồi tóc hư tổn, vì thành phần trong muối có công dụng giúp kích thích nang chân tóc phát triển hiệu quả.

Hiện nay, trên thị trường có hai loại muối chứa hàm lượng khoáng chất cao, rất thích hợp để chăm sóc và nuôi dưỡng tóc là Himalaya và Epsom. Nhưng nếu bạn không tìm mua hai loại muối này được thì chị em cũng có thể thay bằng muối biển nhé.

Cách bước tiến hành thực hiện:

Đầu tiên, bạn trộn muối với dầu gội với nhau theo tỉ lệ ngang nhau và tiến hành khuấy đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Tiếp đó, bạn gội đầu với nước ấm để lỗ chân tóc giãn nở, rồi tiến hành thoa đều hỗn hợp dầu gội và muối lên tóc, lưu ý nên thoa từ ngọn tóc đến da dầu và mát xa nhẹ nhàng để tóc dễ dàng hấp thụ được dưỡng chất hớn.

Thực hiện massage tóc trong vòng 5 phút rồi ủ tóc thêm khoảng 25 phút, rồi đem xả lại với nước sạch là được nhé.

2. Cách dưỡng tóc nhanh dài bằng lòng trắng trứng gà

Theo nhiều nghiên cứu, lòng trắng trứng gà không chứa chất béo và nó chứa khoảng 50% lượng protein của quả trắng. Hàm lượng protein có trong lòng trắng trứng gà là dạng protein đơn giản, có thành phần axit amin toàn diện, có công dụng giúp tóc của bạn nhanh dài hơn mức bình thường.

Sử dụng trứng gà để dưỡng tóc cũng là một cách hiệu quả giúp tóc mọc nhanh hơn!

Sử dụng lòng trắng trứng gà để làm dài tóc là một trong những cách làm tóc dài nhanh nhất có thể. Đặc biệt, với những tóc bị hư tổn lâu dài thì lòng trắng trứng gà còn có thể giúp bạn phục hồi lại mái tóc của mình, loại bỏ lớp dầu thừa có trên tóc và giúp tóc mượt và khỏe mạnh hơn đấy nhé.

Các bước tiến hành thực hiện:

Đầu tiên, bạn chuẩn bị khoảng 3 quả trứng gà và tiến hành đập lấy phần lòng trắng trứng.

Tiếp đó, bạn tiến hành khuấy đều hỗn hợp và thoa đều lên mái tóc, kết hợp cùng việc mát xa nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút rồi ủ bằng khăn thêm khoảng 25 phút.

Cuối cùng, bạn chỉ cần xả lại bằng nước sạch là được nhé. Với cách dưỡng tóc này, bạn nên thực hiện từ 2-3 lần/tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé!

3. Cách dưỡng tóc nhanh dài bằng mật ong

Mật ong là một trong những phương thức làm đẹp hiệu quả cho tóc vì nó giàu khoáng chất và vitamin, vô cùng hữu hiệu trong việc chữa lành những tổn thương của tóc.

Cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản như sau:

- Trước hết, bạn lấy khoảng 10 muỗng cà phê mật ong pha với nước rồi thoa hỗn hợp lên tóc.

- Tiến hành vừa thoa vừa mát xa da đầu từ gốc đến ngọn tóc với một lực nhẹ nhàng.

- Sau đó, ủ tóc trong khoảng 2 giờ rồi rửa sạch lại bằng nước ấm là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Dưỡng tóc nhanh dài bằng mật ong cũng là một giải pháp rất được ưa chuộng!

Một số lưu ý trong quá trình dưỡng tóc

Ngoài áp dụng những cách dưỡng dài tóc nhanh dài ở trên, các chị em cũng nên lưu ý những điều sau để hỗ trợ trong việc dưỡng tóc và ngăn ngừa tình trạng tóc rụng, yếu ớt:

- Thường xuyên cắt tỉa những phần tóc hư tổn.

- Hạn chế sử dụng máy sấy tóc vì nó có thể làm hư tóc.

- Nhớ bổ sung nhiều nước mỗi ngày cho cơ thể.

Uống nhiều nước mỗi ngày cho tóc khỏe!

- Chải tóc thường xuyên.

- Hạn chế để tóc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

- Ăn nhiều trái cây, rau quả để bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Trên đây là tổng hợp những cách dưỡng tóc nhanh dài hiệu quả và an toàn với các nguyên liệu tự nhiên tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ lựa chọn được cho mình giải pháp dưỡng tóc thích hợp nhất, để nhanh chóng tạm biệt tình trạng xơ rối và nhanh chóng lấy lại vẻ bóng mượt, dài khỏe cho mái tóc của mình nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!