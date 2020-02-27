Mách nhỏ chị em cách làm mềm tóc tại nhà cực đơn giản

Chăm sóc tóc 27/02/2020 17:53

Tóc ngắn hay dài thì điều khiến chị em thích nhất chắc chắn là sự mềm mại. Nếu chưa biết cách làm mềm tóc thì hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây.

Vấn đề được đặt lên hàng đầu trong việc chăm sóc tóc của chị em đó là làm thế nào để tóc luôn mềm mại. Không cần phải thường xuyên đến salon cũng như không cần phải sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền, chỉ với những nguyên liệu sẵn có, bạn cũng có thể dưỡng tóc mềm mượt từ thiên nhiên. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu về những cách làm mềm tóc bằng nguyên liệu dễ tìm kiếm để bắt đầu làm đẹp ngay tại nhà.

Gội đầu bằng sữa gạo và mật ong

Mật ong chính là một sản phẩm tuyệt vời giúp phục hồi hư tổn cho tóc. Bên cạnh đó, sữa gạo giúp dưỡng ẩm hiệu quả. Và đây chính là bộ đôi xứng đáng đứng đầu trong danh sách các cách làm tóc mềm mượt không xơ rối. 

cach lam mem toc 1
Mách nhỏ chị em cách làm mềm tóc tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện cách làm mềm tóc này vô cùng đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu bao gồm: 1 cốc sữa gạo và 1 thìa cà phê mật ong. Sau đó, trộn đều nguyên liệu vào với nhau. Xoa lên trên tóc của bạn và để khoảng 15 phút thì xả lại bằng nước. 

Sau khi gội, tóc của bạn sẽ bóng mượt tự nhiên cùng với đó là hương thơm nhẹ nhàng, thu hút.

Cách làm mềm tóc rễ tre bằng bơ và chuối chín

Có thể bạn không biết nhưng trong một quả bơ có chứa tới 14 loại vitamin và khoáng chất cực kỳ tốt đối với sức khỏe. Khi những dưỡng chất này kết hợp cùng với các loại vitamin của chuối là A, D, E sẽ cực kỳ hiệu quả trong việc chậm quá trình lão hóa của tóc cũng như phục hồi mái tóc khô, xơ rối, rễ tre để dưỡng tóc dài óng ả, mượt mà.

cach lam mem toc 2
Hãy thử kết hợp bơ và chuối chín - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sử dụng 1 quả bơ và 1 quả chuối chín cho vào máy và xay nhuyễn. Làm ẩm tóc sau đó bôi hỗn hợp trên lên tóc và ủ trong 30 phút cho các dưỡng chất thấm đều vào trong từng sợi tóc. Hết thời gian, hãy gội lại đầu bằng nước ấm để các nguyên liệu mềm và dễ tách ra hơn.

Cách làm tóc mềm mượt bằng nha đam

Trong làm đẹp, nha đam ngoài khả năng dưỡng da thì nha đam còn giúp tóc mềm mượt một cách nhanh chóng. Mặt nạ nha đam giúp mái tóc giảm khô xơ suôn mượt hơn.

Cách làm:

- Dùng 1 lá nha đam tươi, lấy gel trộn với sữa tươi không đường

- Làm ẩm tóc sau đó bôi hỗn hợp vừa trộn lên tóc, từ chân đến ngọn tóc, massage đều sau đó dùng khăn bông nóng quấn trong 20 - 30 phút, sau đó xả sạch bằng nước.

 

- Thực hiện 2-3 lần/tuần.

Cách làm tóc mượt nhanh nhất bằng bia

Bia không chỉ là một loại nước giải khát mà chúng còn có tác dụng diệu kỳ trong việc làm mượt tóc. Trong bia chứa vitamin B nếu được dùng để xả tóc sẽ giúp nuôi dưỡng tóc một cách tốt hơn.

cach lam mem toc 3
Dùng bia để làm mềm tóc cũng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau: Trộn ½ lon bia cùng với 1 cốc nước sạch. Tiếp theo đó, bạn thực hiện gội đầu như bình thường. Tuy nhiên, không xả tóc với dầu xả chứa hóa chất mà hãy dùng hỗn hợp bia và nước. Sau khi xả hết chỗ hỗn hợp này, bạn chỉ cần lau tóc và để khô tự nhiên không cần phải xả lại bằng nước. Bia trong hỗn hợp sẽ hoàn toàn không để lại mùi khó chịu sau khi sử dụng.

Cách làm mượt tóc bằng dầu dừa

Dầu dừa được coi là một nguyên liệu không thể thiếu mỗi khi bạn có ý định làm mượt tóc. Hầu hết chúng ta sẽ nghĩ ngay đến nguyên liệu này đầu tiên. 

cach lam mem toc 4
Dầu dừa chắc chắn là cái tên không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Để làm mượt tóc bằng dầu dừa rất đơn giản. Bạn làm ướt tóc của mình với nước. Sau đó thoa 2 đến 3 thìa dầu dừa lên tóc. Chú ý thoa nhiều và đều ở phần chân tóc vì đây là nơi cung cấp các chất đi vào từng ngọn tóc nuôi dưỡng tóc mềm mượt. Thực hiện massage đầu trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút. Cuối cùng, cuốn ủ tóc khoảng 15 phút rồi gội lại bằng dầu dưỡng tóc.

Dưỡng tóc và làm mềm bằng trứng, sữa chua, mật ong

Trứng là nguyên liệu rất giàu chất béo cũng như các loại protein. Đặc biệt trong lòng trắng trứng còn có thêm enzyme giúp loại bỏ các chất nhờn có trên tóc. Vì vậy, trước đây, khi việc ép tóc mới xuất hiện ở Việt Nam thì các bạn học sinh ở vùng nông thôn thường sử dụng trứng kết hợp cùng với nguyên liệu khác để làm “thuốc ép tóc”. 

cach lam mem toc 5
Dùng trứng, sữa chua và mật ong cũng là một phương pháp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, sữa chua và mật ong còn có tác dụng rất mạnh mẽ trong việc làm mềm tóc, tạo nếp cho tóc. Vậy nên, khi kết hợp các loại nguyên liệu này lại với nhau sẽ cho bạn một công thức dưỡng tóc cực hoàn hảo. 

Để làm mượt tóc với trứng, sữa chua và mật ong, bạn hãy thực hiện các bước sau đây:

  • Chuẩn bị các nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 1 thìa mật ong, 2 thìa sữa chua. Cuối cùng trộn đều các nguyên liệu lại với nhau.
  • Bôi hỗn hợp vừa có được lên tóc và thực hiện massage trong khoảng 5 đến 10 phút. Ủ tiếp trong khoảng 20 phút nữa.
  • Cuối cùng gội đầu lại với dầu gội dưỡng tóc để loại đi các chất còn bám lại một cách nhẹ nhàng.

Những lưu ý khi thực hiện các cách làm mềm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên

Khi thực hiện làm mềm tóc bằng các nguyên liệu tự nhiên, chúng sẽ không cho kết quả làm đẹp nhanh chóng như đối với các sản phẩm chứa hóa chất. Muốn có được vẻ đẹp lâu dài thì bạn cần phải kiên trì thực hiện. Hãy làm đều đặn từ 1 đến 2 lần/tuần để thấy những sự thay đổi như mong muốn của bạn.

cach lam mem toc 6
Kiên trì thực hiện để có mái tóc mềm mượt - Ảnh minh họa: Internet

Đó là những cách làm mềm tóc hiệu quả từ nguyên liệu tự nhiên. Hãy thực hiện tại nhà để có một mái tóc đẹp, tự tin xuất hiện mọi lúc, mọi nơi không lo hỏng tóc do sử dụng hóa chất quá nhiều.

3 kiểu tóc được hội mỹ nhân từ Hàn đến Việt 'lăng xê' nhờ ăn gian cả chục tuổi

3 kiểu tóc được hội mỹ nhân từ Hàn đến Việt 'lăng xê' nhờ ăn gian cả chục tuổi

Phụ nữ cứ cắt một trong những kiểu tóc trẻ trung dưới đây đều có thể ăn gian cả chục tuổi lại sở hữu diện mạo thời thượng bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   những cách làm mềm tóc hướng dẫn cách làm mềm tóc mẹo làm tóc mềm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 6 giờ 52 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 7 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 37 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi