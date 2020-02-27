Mách nhỏ chị em cách làm mềm tóc tại nhà cực đơn giản

Mật ong chính là một sản phẩm tuyệt vời giúp phục hồi hư tổn cho tóc. Bên cạnh đó, sữa gạo giúp dưỡng ẩm hiệu quả. Và đây chính là bộ đôi xứng đáng đứng đầu trong danh sách các cách làm tóc mềm mượt không xơ rối.

Vấn đề được đặt lên hàng đầu trong việc chăm sóc tóc của chị em đó là làm thế nào để tóc luôn mềm mại. Không cần phải thường xuyên đến salon cũng như không cần phải sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền, chỉ với những nguyên liệu sẵn có, bạn cũng có thể dưỡng tóc mềm mượt từ thiên nhiên. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu về những cách làm mềm tóc bằng nguyên liệu dễ tìm kiếm để bắt đầu làm đẹp ngay tại nhà.

Sau khi gội, tóc của bạn sẽ bóng mượt tự nhiên cùng với đó là hương thơm nhẹ nhàng, thu hút.

Để thực hiện cách làm mềm tóc này vô cùng đơn giản. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ các loại nguyên liệu bao gồm: 1 cốc sữa gạo và 1 thìa cà phê mật ong. Sau đó, trộn đều nguyên liệu vào với nhau. Xoa lên trên tóc của bạn và để khoảng 15 phút thì xả lại bằng nước.

Cách làm mềm tóc rễ tre bằng bơ và chuối chín

Có thể bạn không biết nhưng trong một quả bơ có chứa tới 14 loại vitamin và khoáng chất cực kỳ tốt đối với sức khỏe. Khi những dưỡng chất này kết hợp cùng với các loại vitamin của chuối là A, D, E sẽ cực kỳ hiệu quả trong việc chậm quá trình lão hóa của tóc cũng như phục hồi mái tóc khô, xơ rối, rễ tre để dưỡng tóc dài óng ả, mượt mà.

Hãy thử kết hợp bơ và chuối chín - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sử dụng 1 quả bơ và 1 quả chuối chín cho vào máy và xay nhuyễn. Làm ẩm tóc sau đó bôi hỗn hợp trên lên tóc và ủ trong 30 phút cho các dưỡng chất thấm đều vào trong từng sợi tóc. Hết thời gian, hãy gội lại đầu bằng nước ấm để các nguyên liệu mềm và dễ tách ra hơn.

Cách làm tóc mềm mượt bằng nha đam

Trong làm đẹp, nha đam ngoài khả năng dưỡng da thì nha đam còn giúp tóc mềm mượt một cách nhanh chóng. Mặt nạ nha đam giúp mái tóc giảm khô xơ suôn mượt hơn.

Cách làm:

- Dùng 1 lá nha đam tươi, lấy gel trộn với sữa tươi không đường

- Làm ẩm tóc sau đó bôi hỗn hợp vừa trộn lên tóc, từ chân đến ngọn tóc, massage đều sau đó dùng khăn bông nóng quấn trong 20 - 30 phút, sau đó xả sạch bằng nước.

- Thực hiện 2-3 lần/tuần.

Cách làm tóc mượt nhanh nhất bằng bia

Bia không chỉ là một loại nước giải khát mà chúng còn có tác dụng diệu kỳ trong việc làm mượt tóc. Trong bia chứa vitamin B nếu được dùng để xả tóc sẽ giúp nuôi dưỡng tóc một cách tốt hơn.

Dùng bia để làm mềm tóc cũng rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau: Trộn ½ lon bia cùng với 1 cốc nước sạch. Tiếp theo đó, bạn thực hiện gội đầu như bình thường. Tuy nhiên, không xả tóc với dầu xả chứa hóa chất mà hãy dùng hỗn hợp bia và nước. Sau khi xả hết chỗ hỗn hợp này, bạn chỉ cần lau tóc và để khô tự nhiên không cần phải xả lại bằng nước. Bia trong hỗn hợp sẽ hoàn toàn không để lại mùi khó chịu sau khi sử dụng.

Cách làm mượt tóc bằng dầu dừa

Dầu dừa được coi là một nguyên liệu không thể thiếu mỗi khi bạn có ý định làm mượt tóc. Hầu hết chúng ta sẽ nghĩ ngay đến nguyên liệu này đầu tiên.

Dầu dừa chắc chắn là cái tên không thể thiếu - Ảnh minh họa: Internet

Để làm mượt tóc bằng dầu dừa rất đơn giản. Bạn làm ướt tóc của mình với nước. Sau đó thoa 2 đến 3 thìa dầu dừa lên tóc. Chú ý thoa nhiều và đều ở phần chân tóc vì đây là nơi cung cấp các chất đi vào từng ngọn tóc nuôi dưỡng tóc mềm mượt. Thực hiện massage đầu trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút. Cuối cùng, cuốn ủ tóc khoảng 15 phút rồi gội lại bằng dầu dưỡng tóc.

Dưỡng tóc và làm mềm bằng trứng, sữa chua, mật ong

Trứng là nguyên liệu rất giàu chất béo cũng như các loại protein. Đặc biệt trong lòng trắng trứng còn có thêm enzyme giúp loại bỏ các chất nhờn có trên tóc. Vì vậy, trước đây, khi việc ép tóc mới xuất hiện ở Việt Nam thì các bạn học sinh ở vùng nông thôn thường sử dụng trứng kết hợp cùng với nguyên liệu khác để làm “thuốc ép tóc”.

Dùng trứng, sữa chua và mật ong cũng là một phương pháp hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, sữa chua và mật ong còn có tác dụng rất mạnh mẽ trong việc làm mềm tóc, tạo nếp cho tóc. Vậy nên, khi kết hợp các loại nguyên liệu này lại với nhau sẽ cho bạn một công thức dưỡng tóc cực hoàn hảo.

Để làm mượt tóc với trứng, sữa chua và mật ong, bạn hãy thực hiện các bước sau đây:

Chuẩn bị các nguyên liệu: 2 quả trứng gà, 1 thìa mật ong, 2 thìa sữa chua. Cuối cùng trộn đều các nguyên liệu lại với nhau.

Bôi hỗn hợp vừa có được lên tóc và thực hiện massage trong khoảng 5 đến 10 phút. Ủ tiếp trong khoảng 20 phút nữa.

Cuối cùng gội đầu lại với dầu gội dưỡng tóc để loại đi các chất còn bám lại một cách nhẹ nhàng.

Những lưu ý khi thực hiện các cách làm mềm tóc bằng nguyên liệu tự nhiên

Khi thực hiện làm mềm tóc bằng các nguyên liệu tự nhiên, chúng sẽ không cho kết quả làm đẹp nhanh chóng như đối với các sản phẩm chứa hóa chất. Muốn có được vẻ đẹp lâu dài thì bạn cần phải kiên trì thực hiện. Hãy làm đều đặn từ 1 đến 2 lần/tuần để thấy những sự thay đổi như mong muốn của bạn.

Kiên trì thực hiện để có mái tóc mềm mượt - Ảnh minh họa: Internet

Đó là những cách làm mềm tóc hiệu quả từ nguyên liệu tự nhiên. Hãy thực hiện tại nhà để có một mái tóc đẹp, tự tin xuất hiện mọi lúc, mọi nơi không lo hỏng tóc do sử dụng hóa chất quá nhiều.